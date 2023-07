Ukrán történész: Fel kell készülni Putyin, Lukasenka és Kadirov halálára

Az orosz elnöknek az a komplexusa, hogy találjon valaki nagy alakot az orosz történelemben, akihez mérheti magát. Először I. Pétert emlegette, akiről tudni lehet, hogy Alekszandr Nyevszkij vlagyimiri nagyfejedelmet tekintette szellemi elődjének, így Putyin úgymond Nyevszkijig vezette vissza magát, de ez nem jött be, a közvélemény nem értette ezt igazán – nyilatkozta Olekszandr Alforov az Ukrainska Pravda című lapnak, amelyet a Privátbankár szemlézett.

Szakértő: Biztosan nem esik szét az orosz birodalom, ha meghal Putyin.

Az ukrán történész – aki a háború kezdetén felhagyott az Ukrán Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében végzett feltáró munkájával és beállt a hadseregbe – szerint a kétezres évek elejétől erősödött a Sztálin-kultusz Oroszországban, a könyvesboltok kirakatában rengeteg olyan kiadvány virított,

ami magasztalta a Nagy Honvédő Háború győztes diktátorát.

Ám amikor Putyin szorosabb együttműködést akart az európai országokkal, akkor az orrára koppintottak az európai vezetők: ezt már ne, sürgősen fejezze be, hiszen nemhogy elnéző Sztálin gaztetteivel szemben, hanem még isteníti is őt és vele akar egy polcra kerülni. Tehát ez sem jött be Putyinnak, aki megint Péter cárt húzta elő, mint vele egyenrangú politikai figura és példakép. A tudós és úgy vélte, Katalinhoz áll talán a legközelebb Putyin. Abban hasonlít hozzá, hogy a hatalom megtartása érdekében ugyanúgy eltünteti vagy megöleti ellenségeit vagy akár a legközelebbi barátait is, mint a cárnő.

A szakértő az interjúban azt állította, biztosan nem esik szét az orosz birodalom, ha meghal Putyin. Úgy fogalmazott, racionálisan, higgadtan végig kell gondolni az akkori helyzetet. Fel kell készülni Putyin, Lukasenka és Kadirov halálára – fogalmazott –, de senki ne gondolja, hogy ezzel vége, jönnek majd újabb putyinok. Az orosz lakosságból most is sokan támogatják Putyint és az utódját is fogják. Egyszerűen nekik kell egy ilyen vezető, jelentette ki.

