Tévében bejelentett puccs Nigerben: a nagyhatalmak is aggódhatnak

Nigerben élő adásban jelentette be egy katonai junta, hogy átvették a hatalmat az országban. A hazánknál 13-szor nagyobb területű, 25 milliós népességű, ám nagyrészt a Szaharában és a száraz Száhel-övezetben fekvő ország gyarmati múltja miatt elsősorban a francia érdekszféra része. Párizs régóta kitüntetett figyelemmel fordult a hatalmas, ámde a Föld legszegényebbjei között számon tartott Niger felé.

A csütörtökön a tévé székházát elfoglaló katonák közölték:

az alkotmánynak vége, az ország intézményeit felfüggesztették, Niger határait pedig lezárták.

Mohamed Bazoum eddigi nigeri elnököt a saját testőrsége tartja fogva szerda óta. Bazoum a BBC szerint a nyugati hatalmak kulcsfontosságú szövetségese a térségben, aki harcot folytat a nyugat-afrikai iszlamista felkelőkkel szemben is. Niger két nyugati szomszédja, Mali és Burkina Faso is dzsihadista felkelésekkel küzd évek óta. Ezekben az országokban is új katonai vezetők emelkedtek fel, akik konfliktusba kerültek a térségben jelen lévő francia érdekekkel.

A nigeri tévében most Amadou Abdramane katonai vezető jelentette be, hogy a védelmi és biztonsági erők véget vetnek az eddigi rezsimnek, a romló biztonsági helyzettel, a gyenge gazdasági és társadalmi kormányzással indokolva lépésüket. Elmondta azt is, hogy Niger nemzetközi partnerei ne avatkozzanak be, az ország szárazföldi és légi határait lezárják, éjszakára pedig kijárási tilalmat vezetnek be.

A puccsisták azonban azt nem közölték, hogy ki lenne mostantól Niger új vezetője.

Niameyben, Niger fővárosában utcára mentek az eddigi elnök támogatói.

Ugyanakkor a puccsistákat támogatók is kint vannak az utcákon, ők meg is ostromolták és felgyújtották az eddigi elnök pártjának székházát, miközben „Le Franciországgal”- és „Ki az idegen bázisokkal”-jelszavakat is skandáltak. A BBC szerint orosz zászlót is lobogtattak a tüntetők.

A BBC szerint a nigeri puccs újabb rossz hír a franciáknak és más nyugati hatalmaknak, miután a szomszédos Maliban a franciák helyett az orosz Wagner-csoporttal kezdett együttműködésbe az ország vezetése.

Franciaország és az Egyesült Államok katonai bázisokat tart fent az urániumban gazdag Nigerben.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a puccs után Bazoum elnök szabadon engedését követelte, elítélve a puccsistákat. Az elnök szabadon engedésére szólított fel Antono Guterres ENSZ-főtitkár is. Megszólalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is, aki az alkotmányos rend helyreállítására szólított fel.

Szentpéterváron egyébként éppen most, csütörtökön és pénteken zajlik az Oroszország-Afrika csúcs, ahol Putyin több tucat afrikai ország küldöttségét fogadja, az együttműködés lehetőségeiről tárgyalva.