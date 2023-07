A BRICS jelenleg Brazíliából, Oroszországból, Indiából, Kínából és Dél-Afrikából áll. 2022 óta a világ számos országa és Afrika számos országa jelezte érdeklődését a csoporthoz való csatlakozás iránt.

A csúcstalálkozón összesen öt dokumentumot terveznek aláírni. Az Oroszország-Afrika Partnerségi Fórum 2026-ig szóló cselekvési tervén kívül a résztvevők elfogadnak egy általános politikai nyilatkozatot és három dokumentumot, amelyek a terrorizmus elleni küzdelemmel, a fegyverek világűrbe történő bevetésének tilalmával és a nemzetközi információbiztonsággal kapcsolatosak. A csúcstalálkozó alkalmával több tucat kétoldalú dokumentum aláírására is sor kerül.

Az ezzel párhuzamosan megrendezésre kerülő gazdasági és humanitárius fórumon orosz és afrikai vállalkozók, a média, a civil társadalom, a tudósok és a különböző területek szakértői vesznek majd részt.

Az afrikai országok jelentős része megerősítette részvételét a nyugati államok nyomása ellenére is. A Financial Times is írt az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei az Oroszországgal kapcsolatokat fenntartó országok szembeni nyomásgyakorlásról. Egyes hírek szerint nyíltan követelték, hogy az afrikai országok válasszanak tábort.

Moszkva többször hangsúlyozta, hogy

a jó és konstruktív kapcsolatok, amelyeket Moszkva az afrikai országokkal igyekszik, nem harmadik felek ellen irányulnak.

A 2000-es évek eleje az 1990-es évek hanyatlása után az orosz-afrikai kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok reneszánszukat élik. Az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium adatai szerint 2001 és 2011 között az Afrikával folytatott kétirányú kereskedelem csaknem nyolcszorosára nőtt (1,6 milliárd dollárról 12,1 milliárd dollárra). 2022-ben a barátságtalan nyugati országok által bevezetett szankciók ellenére sikerült nem csak szinten tartani a kereskedelem volumenét, hanem 17,9 milliárd dollárra növelni azt.

Az Afrikával, való együttműködés fokozása stratégiai jelentőséggel bír az orosz exportkapacitások szankcióval sújtott területekről történő áthelyezése miatt is. A nyugati országgal folytatott kereskedelmi kapcsolatok kényszerű csökkentésével összefüggésben

Oroszországnak fontos, hogy folytassa az együttműködés fejlesztését afrikai partnereivel.

Az Oroszországból az afrikai piacra irányuló szállítások (amelynek szerkezetében az élelmiszer- és energiatermékek dominálnak, fegyverek) hozzájárulnak a kontinenst fenyegető két fő társadalmi-gazdasági probléma – az élelmiszerellátás és az energiaellátás bizonytalansága – megoldásához. Oroszország azon is dolgozik, hogy több területen – például a geológia, az agronómia, a nukleáris és vízenergia-termelés – a tudás és technológia jelentős exportőrévé is váljon Afrikába.

Oroszország pozitívabb megítélése a kontinensen főleg szovjet időkre vezethető vissza. A kontinens legtöbb országával fenntartott baráti kapcsolatok ellenére jelenleg Oroszország meglehetősen szerény helyet foglal el az afrikai országok importjában és exportjában, messze lemaradva Kína, India, az USA – sőt még – az EU mögött is. Ennek erősítéséhez szolgálhat jó platformomal az Oroszország-Afrika partnerségi együttműködés.