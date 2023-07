Putyin fasiszta! – szögezi le a Yale Egyetem történésze

A Financial Times hosszú portréban mutatja be a közép- és kelet-európai újkori történelem egyik legszakavatottabb, tíz nyelven beszélő szakértőjét. A beszélgetés elején rögtön szóba kerül az ukrán írónő, Victoria Amelina, aki Snyder jó barátja volt, és aki a kramatorszki orosz rakétatámadásban vesztette életét júniusban. Snyder szerint ez a tragikus eset – a csapás az éttermekkel teli belvárost érte – is azt bizonyítja, hogy a háború orosz részről egyértelműen népirtás.