Csecsen szuperrudi: Kadirov unokaöccse kapta az orosz Danone-t

Ramzan Kadirov egyesek által rettegett, mások szerint leszerepelt csecsen vezető rokona az a miniszter, aki az orosz állam által einstandolt oroszországi Danone leányvállalatot átvette – írta meg a Reuters.

A hírügynökség emlékeztet, hogy a háború kitörése óta sok nyugati vállalat elmenekült Oroszországból, és „egyes eszközök állami kezelésbe kerültek”, sokszor magas politikai körök közvetlen irányítása alá.

„Tehetséges és sikeres menedzserek”

Az orosz elnök éppen vasárnap írt alá egy rendeletet, amely ekként rendelkezik a Carlsberg sörgyártó gyáráról és a Danone orosz leányvállalatáról is. Utóbbit a mindössze 32 éves Jakub Zakrijev (32) kapta, aki egyébként Csecsenföld miniszterelnök-helyettese és mezőgazdasági minisztere is. Méltatásában a csecsen nemzetpolitikáért, külkapcsolatokért és tájékoztatásért felelős miniszter kitért arra is, hogy ebből a kinevezésből is látszik, hogy az elnök és csapata „tehetséges és sikeres menedzserek”,

Zakrijevnek meg „óriási tapasztalata van a legfelelősebb pozíciókban való munkában”.

Csecsenföld vezére korábban sem bánt szűkmarkúan rokonai elismerésével, fiatal lánya például rangos kitüntetésben részesült „az orvostudomány fejlődéséhez való hatalmas hozzájárulásáért”.