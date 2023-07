Tovább nyomulnak előre az ukránok Bahmutnál (VIDEÓ)

Az RBC-Ukraine arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg erőteljesen nyomul előre Bahmut közelében. A 3. különálló rohamdandár katonái videóban mutatták be a munkájukat, arról, hogyan célozzák meg az orosz tüzérséget – írja az RBC-Ukraine.

A Telegramon közölték, hogy Bahmut irányában az osztagok előrenyomulnak és sorra foglalják el a korábban

az ellenség ellenőrzése alatt lévő településeket.

Elmondták azt is, hogy az oroszok tüzérséggel lőtték az erdősávot, de ez nem akadályozta meg a katonákat abban, hogy megrohamozzák az oroszokat, kiszorítsák őket és zsákmányokat szerezzenek, köztük egy DShK géppuskát.

***

STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP