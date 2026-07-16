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Orbán Balázs Fidesz választás

Megszólalt Orbán Balázs a Fidesz választási vereségéről

2026. július 16. 21:41

Arról is beszélt, hogyan lett ő a Fidesz kampányfőnöke.

2026. július 16. 21:41
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Eleve hibás volt a helyzetértékelése a Fidesznek, mielőtt belefogott volna a kampányba, ugyanakkor a Magyar Péterrel kapcsolatos jóslataik eddig sorra beigazolódtak – erről is beszélt Orbán Balázs, a Fidesz korábbi kampányfőnöke a Különutas videójában. Orbán Balázs a jobboldali választókon őszinte fájdalmat lát, ezért őszintén sajnálja a választási vereséget; ugyanakkor azt is elmondta, soha ennyit még kampányban nem dolgoztak, mint 2026-ban.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogyan lett ő a Fidesz kampányfőnöke. A felkérés egyenes Orbán Viktortól érkezett; 

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de, mint mondta, ha bárki jelentkezett volna, nagyon szívesen átadta volna a szerepet, de nem jelentkezett senki.

Hozzátette: „ha Orbán Viktor kér valamit, azt az ember megcsinálja”.

Úgy látja, a legnagyobb stratégiai hibájuk az volt, hogy a Fidesz eredményei mellett a változatlan biztonság és a kiszámíthatóság üzenetével mentek neki a kampánynak, míg Magyar Péter a változás üzenetével nyerte meg a választást.

A Fideszben Orbán Balázs szerint arról beszéltek: „Ha nem akarjuk, hogy elszálljon államadósság, a gazdasági növekedést vagy az életszínvonalat el kell engedni”. A korábbi kormánypártban úgy döntöttek, hogy a gazdasági növekedést engedik el, így lehetett az, hogy 0 százalékos gazdasági növekedés mellett közel tíz százalékos reálbér-növekedést tudtak elérni. Hozzátette: emellé jött még egy olyan inflációs sokk, amelynek jóval erősebb hatása volt, mint a reálbérek növekedésének.


 

 

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
P.S.
2026. július 16. 21:59
A kampány 100%.ban hibás volt. A négy választási generációnak lila gőze nem volt a Gyurcsánykorszakról, a háborús hisztéria ellenünk szólt, mert nekik az mind csak érdekesség, Ukrajna kívülálló, csak röviden kellett volna, és az EU baromságait sem kellett volna annyit ragozni. Csak a mit kaptatok, mit hogyan folytatunk. Erről szólt a legkevesebb. Rossz volt a kampányfőnök és a meghallgatott tanácsadók többsége.
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mostar2222
2026. július 16. 21:58
Jól mutatja a nálatok uralkodó káoszt, tanácstalanságot, zavart, hogy a bukást pont neked kell sokadszor félremagyaráznod. Normális közegben téged már eltávolítanak, vagy önként álltál volna fel. De maradj csak te meg a fidesznek, ugye legközelebb is magabiztosan hozod a második-harmadik helyet?
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falcatus-2
2026. július 16. 21:54
a "hiba" ott volt, és van, és lesz is, hogy az ördöggel mi nem cimboráltunk, nem cimborálunk. és nem is fogunk. Na, erre kéne gombot varrni. Ki kell várnunk míg legalább a farkát(ukrajnát) el nem kapják. Nem olyan rosszak a kilátások.
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Vata Aripeit
2026. július 16. 21:52
Hát balázs nálad xarabb kampányfönök soha nem volt. Az általad elképzelt , levezényelt kampány, volt az elmúlt 36 év legxarabb kampánya. Vállad már fel! A legxarabb emberi minőség, hogy Orbán Viktorra mutogatsz , miközben bízott benned., elárutad. Az alja vagytok mindennek ami a jobboldal.
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