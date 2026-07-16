Megszólalt Orbán Balázs a Fidesz választási vereségéről

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Arról is beszélt, hogyan lett ő a Fidesz kampányfőnöke.
Eleve hibás volt a helyzetértékelése a Fidesznek, mielőtt belefogott volna a kampányba, ugyanakkor a Magyar Péterrel kapcsolatos jóslataik eddig sorra beigazolódtak – erről is beszélt Orbán Balázs, a Fidesz korábbi kampányfőnöke a Különutas videójában. Orbán Balázs a jobboldali választókon őszinte fájdalmat lát, ezért őszintén sajnálja a választási vereséget; ugyanakkor azt is elmondta, soha ennyit még kampányban nem dolgoztak, mint 2026-ban.
Orbán Balázs arról is beszélt, hogyan lett ő a Fidesz kampányfőnöke. A felkérés egyenes Orbán Viktortól érkezett;
de, mint mondta, ha bárki jelentkezett volna, nagyon szívesen átadta volna a szerepet, de nem jelentkezett senki.
Hozzátette: „ha Orbán Viktor kér valamit, azt az ember megcsinálja”.
Úgy látja, a legnagyobb stratégiai hibájuk az volt, hogy a Fidesz eredményei mellett a változatlan biztonság és a kiszámíthatóság üzenetével mentek neki a kampánynak, míg Magyar Péter a változás üzenetével nyerte meg a választást.
A Fideszben Orbán Balázs szerint arról beszéltek: „Ha nem akarjuk, hogy elszálljon államadósság, a gazdasági növekedést vagy az életszínvonalat el kell engedni”. A korábbi kormánypártban úgy döntöttek, hogy a gazdasági növekedést engedik el, így lehetett az, hogy 0 százalékos gazdasági növekedés mellett közel tíz százalékos reálbér-növekedést tudtak elérni. Hozzátette: emellé jött még egy olyan inflációs sokk, amelynek jóval erősebb hatása volt, mint a reálbérek növekedésének.