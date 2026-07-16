Megszólalt Orbán Balázs a Fidesz választási vereségéről

Eleve hibás volt a helyzetértékelése a Fidesznek, mielőtt belefogott volna a kampányba, ugyanakkor a Magyar Péterrel kapcsolatos jóslataik eddig sorra beigazolódtak – erről is beszélt Orbán Balázs, a Fidesz korábbi kampányfőnöke a Különutas videójában. Orbán Balázs a jobboldali választókon őszinte fájdalmat lát, ezért őszintén sajnálja a választási vereséget; ugyanakkor azt is elmondta, soha ennyit még kampányban nem dolgoztak, mint 2026-ban.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogyan lett ő a Fidesz kampányfőnöke. A felkérés egyenes Orbán Viktortól érkezett;