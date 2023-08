Sztárok, buli és kultúrharc: kezdődik az idei Sziget Fesztivál

Igazi sztárparádéval teszi magát vonzóvá a mostanra világhírűvé vált Sziget Fesztivál: csütörtökön startoló parádé idei fellépői között olyan húzónevek vannak, mint Billie Eilish, David Guetta, a már a nyitónapon nagyszínpadra lépő Florence + the Machine, vagy épp az Imagine Dragons. A fesztivál igazi nemzetközi sztárparádét ígér: a hazai előadók mellett (közel sem a teljesség igényével) érkeznek fellépők a környező országokból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Nagy-Britanniából, Dél-Afrikából, Japánból, Kínából, de még Guineából, Malawiból, vagy éppen Trinidad és Tobagoról is.

Az összművészeti fesztivál persze nem csak a zenéről szól: az érdeklődőket várja az Élőkép Színház nyolcszögletű labirintusa, a színházi és táncprodukciókat befogadó Theatre-and-Dance Field, a Cirque du Sziget cirkuszművészeti produkciói, bemutatkoznak designer-művészek, nyit a poptörténeti kiállítás és persze lesz idén is civil falu. Kiállítások, installációk és performanszok, utcaszínházak váltják egymást a kulturális kínálatban.

Az Óbudai-szigetre persze nem csak fellépők érkeznek a világ szinte minden pontjáról, de a bulizni vágyó (jellemzően fiatalok) is.

Az elmúlt harminc évben, ahogy nőtt a fesztivál, úgy terjedt a híre is, ma pedig már azon sem szabad meglepődni, ha a tömegben olyanokkal futunk össze, akik nyolc-tízórás repülőutat vállaltak azért, hogy megmerítkezzenek az „Island of Freedom” nyújtotta élményben.

Kultúrharc buliruhában

De a Sziget egy kicsit másról is szól. Már a programfüzet köszöntőjének hátterében felsejlik a „Love is love” mottó, Karácsony Gergely főpolgármester pedig szükségesnek látta köszöntőjét azzal nyitni, hogy „Budapest sokszínű, nyitott és befogadó város”. Arról pedig a Mandiner is hírt adott, hogy a fesztivál marketingesei fontosnak látták azonos nemű párok csókjeleneteivel népszerűsíteni a rendezvényt. A híres-hírhedt Magic Mirror Sátor most is lelkesen promótál mindent, ami kicsit is az LMBTQ- és gendertematika. Ennek keretében

a Szigeten lesznek drag show-k is, valamint bemutatkozik az Amsterdam Rainbow Dress is,

utóbbi nem jelent mást, mint hogy holland tervezők hatalmas szoknyát varrtak azon országok zászlóiból, amelyek értelmezésük szerint LMBTQ-ellenesek, ha pedig változtatnak álláspontjukon, a helyükön szivárványzászló jelenik meg. Sokatmondó, hogy az egyik drag show-t már előre úgy reklámozzák, hogy „Britney és Whitney (...), a drag dívák kihozzák belőled az ördögöt is”. Lesz itt bizony transzvarieté, de a beszédes nevű Tolerance Project is hasonló eszméket népszerűsít: ennek keretében gyakorlatilag nemzetközi plakátkiállítás érzékenyíti a látogatókat.