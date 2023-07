Schiffer: Amit Magyarországgal művelnek, azzal az Európai Bizottság elkezdi szétverni az EU-t

Egyebek mellett a hazánknak járó uniós források visszatartásáról is vitatkoztak a Magyar Jelen Nyílt Sisak című műsorának vendégei. A téma kapcsán Schiffer András, volt országgyűlési képviselő, az LMP egykori elnöke keményen bírálta az Európai Bizottság, amelynek kasszájában ott lapulnak ezek a pénzek. Ezzel együtt kritizálta Orbán Viktor miniszterelnököt is, szerinte ugyanis veszélyes vizekre viszik a magyar tárgyalási pozíciókat az olyan kijelentések, mint hogy ezt a pénzt odaadták Ukrajnának.

Schiffer szerint ugyanakkor

a jogállamisági jelentések kezdenek burleszkbe fordulni.

Bár amikor ez a cirkusz elindult 2017-ben, valóban voltak súlyos jogállamisági problémák, amelyek döntően 2010-13 között keletkeztek – tette hozzá.

„Ehhez képest azóta folyamatosan jöttek a „sarokkövek”, a „27 pontok”, de már ember nincs, aki tudná követni ezt a macska-egér játékot, amit az EB már legalább fél éve űz Magyarországgal” – hangsúlyozta az ügyvéd. Schiffer hiányolta a legutóbbi jelentésből az általa aljasnak nevezett kormánypropagandát és a konkrét, kivizsgálandó korrupciós ügyeket.

„A hazánkkal szemben megfogalmazott követelések jó része nem uniós hatáskör és nincs összefüggésben az Unió pénzügyi érdekeivel” – szögezte le a volt képviselő. „A támogatásokat pedig csak akkor lehet visszatartani, ha a jogállamisági problémák közvetlenül veszélyeztetik az Unió pénzügyi érdekeit” – tette hozzá.

Schiffer szerint ha az Európai Unió a közösségi jogot félretéve gyakorlatilag havonta, félévente változó indokokkal visszatartja azt a pénzt, amely a közösségi jog alapján Magyarországnak jár, akkor hazánk is megteheti, hogy nem fizeti be, amit be kellene az Unió kasszájába.

„Amit Magyarországgal művelnek, azzal az Európai Bizottság és a többi intézmény elkezdi szétverni az Uniót”

– fogalmazott a volt politikus.

Az uniós kifogások kapcsán hangsúlyozta: az, hogy nálunk milyen igazságszolgáltatási rendszer működik, az tagállami hatáskör. Az Uniónak mindössze ahhoz van köze, hogy azok az ügyek, amelyek az uniós források felhasználásával kapcsolatban kerülnek bírói fórum elé, azt független bírók bírálják el. Schiffer szerint hazánkkal szemben ezt a szempontot nem az veszélyezteti, hogy az Országos Bírói Tanácsnak milyen hatáskörei vannak vagy nincsenek, hanem példádul, hogy a Kúriára Közigazgatási Kollégiumába Varga Zs. András kinevezése óta beejtőernyőztettek bírói múlt nélküli bírákat.

