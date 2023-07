Gyurcsány nem tévedésből, szándékosan állít valótlanságokat – Gulyás Gergely a Mandiner REAKCIÓBAN

Lesz-e pedagógus-béremelés?

A Mandiner REAKCIÓ legutóbbi adásában a pedagógusok helyzete is terítékre került. „Mi az akadálya például annak, hogy a kormány egy gyors, drasztikus béremeléssel megoldja ezt a helyzetet?” – kérdezte Kacsoh Dániel.

„Ki, vagy inkább: kik akadályozzák meg a pedagógusok béremelését?” – reagált erre Gulyás Gergely, jelezve, hogy a kabinet pedagógus-béremeléssel kapcsolatos elkötelezettsége aligha vitatható, hiszen a hétéves európai uniós költségvetésnél az operatív programok részleteiben úgy állapodtunk meg Brüsszellel, hogy azok hozzájáruljanak egy, a rendszerváltás óta biztosan nem látott béremeléshez. Ennek jelentős részét a magyar állam állja, de a kezdőrúgást a Magyarországot illető uniós büdzsé fedezné, mutatott rá. De mi történt? – tette fel a kérdést később a kancelláriaminiszter.

Míg huszonöt tagállam hozzájut az európai uniós forrásokhoz, addig Lengyelország és Magyarország nem. Előbbi a parlamenti választásokig nyilvánvalóan esélytelen a források megszerzésére, mert az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, ott ne a jelenlegi kormány-, hanem az ellenzéki pártok nyerjenek. Ez a kísérlet idehaza viszont Gulyás szerint megbukott, így a magyar baloldali képviselőknek (és frakcióiknak) nem maradt más az Európai Parlamentben,

minthogy fenyegessék, zsarolják a Bizottságot azért, hogy ne adjanak Magyarországnak forrásokat.

„Vagyis, ha valahol tüntetni kell, javaslom az ellenzéki pártok székházát, illetve azoknak a politikusoknak a működési területét, ahol ők megtalálhatóak” – jegyezte meg a miniszter, utalva a tanártüntetésekre.

Gulyás: Nemzeti érdekeinket helyezzük előtérbe

Végül szóba került Oroszország ukrajnai háborúja, s hogy ebben milyen álláspontot képvisel a magyar kabinet, valamint a Nyugat. Gulyás Gergely ennek nyomán kiemelte: „Hosszútávon én azért optimista vagyok, hogy a teljes elvtelenség, az ország totális kiszolgáltatottsága idegen érdekeknek nem térül meg a politikában – fogalmazott. –

Ha ez tényleg így van, akkor mi helyesen járunk el, hogy minden esetben megpróbáljuk objektíve megnézni, ami történt, az miként minősül.

(Ez a konfliktus kirobbanásakor is így történt: Oroszország Ukrajna elleni támadását ezért is ítéltük el.) Utána pedig megpróbáljuk levonni azt a helyes következtetést, amely a saját nemzeti érdekeinkkel is összhangban áll. És még nyíltani is beszélnünk minderről” – mutatott rá a tárcavezető.

Hozzátette, ez „kétségkívül egy egyedi recept a mai Európában, de sikertelensége eddig nem bizonyosodott be”.