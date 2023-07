Elképesztő Brüsszel cinizmusa a korrupciós botrány kapcsán – elemző a Mandinernek

Ahogy szerdán mi is beszámoltunk róla, újabb európai parlamenti képviselőre csaptak le a belga rendőrök a brüsszeli korrupciós botrányban indult nyomozás újabb epizódjaként. A hatóságok most Maria Arena belga szocialista EP-képviselő házában tartottak razziát. Őt még eddig nem hallgatták ki, és nem is vádolták meg az ügyben, ellentétben Eva Kailivel, Marc Tarabellaval és Andrea Cozzolinoval.

Az EP korábbi szocialista alelnökét Eva Kailit és társait tavaly decemberben tartóztatták le a „Katargate”-ként elhíresült ügyben, miután fény derült arra, hogy több millió eurónyi kenőpénzt kaptak azért, hogy lobbizzanak Katar és Marokkó érdekeiért az Európai Parlamentben. A hatóságok korrupció, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt indítottak eljárást a politikusok ellen.

A razzia során a hatóságok Kaili brüsszeli lakásán csaknem 1,5 millió euró készpénzt találtak, de a rendőrök a politikus apját is elfogták, aki éppen bőröndökben próbálta kimenekíteni a pénz egy részét az ingatlanból.

A börtönből vissza az EP-be

A rajtaütéskor elfogták a korábbi olasz EP-képviselő Antonio Panzerit is, akinek a családtagjai is őrizetbe vették. Panzeri aztán vádalkut kötött az ügyészséggel, elismerte bűnösségét és vállalta, hogy beszélni fog. Kaili viszont épp őt akarta besározni, mondván, hogy az 700 ezer euró, amit apjával akart elvitetni a házból, igazából Panzerié volt, de ő nem is tudta mi van a bőröndben.

A görög politikus panaszkodott a fogvatartási körülményeire és szerinte az az igazi botrány, hogy titkosszolgálatok kémkedhettek utána.

Az ártatlanságát hangoztató Kaili több hónapig volt őrizetben, de utána fokozatosan enyhítették az ellen hozott kényszerintézkedéseket, így házi őrizetbe került, majd végül azt is engedélyezték neki, hogy gyakorolhassa képviselői jogait és szabadon mozoghasson a schengeni térségen belül. A többieket is kiengedték közben a rácsok mögül.

Mindezt annak ellenére, hogy a vizsgálat továbbra is folyik, januárban a volt EP-alelnök athéni ingatlanjaiban razziázott a rendőrség, amely több számítógépet is lefoglalt.

Bizarr jelenetek

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szert Brüsszel elképesztő cinizmusról tesz tanúbizonyságot saját korrupciós ügye kapcsán.

Az, hogy olyan képviselők folytathatják a munkájukat, akiket pont a befolyásuk áruba bocsátása miatt vontak eljárás alá, olyan

mintha a tolvajt visszaengednék a betörés helyszínére, hogy még értékek után kutasson

– fogalmazott az elemző.

Mint kifejtette: különösen bizarr jelenetek játszódnak le a baloldali képviselők részéről. Marc Tarabella megszavazza hazánk elítélését a korrupció miatt, Eva Kaili pedig szigorúbb átláthatósági szabályokat követel az EP-ben. „A szemöldök viszont akkor szalad fel igazán, ha áttekintjük, milyen javaslatokat is szavaztak meg az érintettek korábban” – tette hozzá.

Az elemző rámutatott: kivétel nélkül mind a négyen (a három vádlott és Arena) támogatták az összes fontos migrációs, genderügyi és háborúpárti javaslatot a lebukásuk előtt, illetve

mindannyian megszavazták a magyar pénzek befagyasztásához vezető jogállamisági kondicionalitási eljárást is.

„Vajon mégis mire fel ez a buzgalom – csak nem anyagi hasznuk származott ebből is?” – tette fel e kérdést Dornfeld László, hozzátéve, hogy azt bizonyosan tudjuk, hogy a Soros-birodalomnak igen nagy befolyása van az EP-ben, 2017-ben övék lett volna a legnagyobb frakció.

Mindenki hallgat

Dornfeld szerint az is igazán beszédes, hogy a brüsszeli intézményrendszer mennyire nem foglalkozik az üggyel. Ahogy a kezdeti fogadkozások elhaltak, nagyon gyorsan visszatértek a szokásos működéshez. Mindazon EU-s szervek, amelyeket a tagállamok ellenőrzésére létrehoztak, ugyanezt a tevékenységet nem végezhetik az uniós szervek vonatkozásában.

„Ezért kellett az Európai Ügyészség helyett a belga rendőrségnek elkezdeni feltárni az ügyet, amely utóbbi egyébként azóta is nagy nyomás alatt áll. Az Arena képviselővel jó viszonyt ápoló vizsgálóbíró távozását a már említett Tarabella érte el, most utódja úgy tűnik ezért tartott házkutatást az említett képviselőnőnél” – mondta Dornfeld.

„De hallgatnak a mindig oly hangos NGO-k is, persze érthető, hiszen a korrupciós ügynek ilyen szála is van” – fogalmazott az elemző.

Mint mondta,

egyre nehezebb Brüsszelnek komoly arccal előadnia azt, hogy a magyar jogállam és korrupció miatt aggódik, miközben láthatóan a saját háza táján ez nem foglalkoztatja igazán.

„A politikai korrupció a brüsszeli mocsár alapvető működésének a része, amelyet hangzatos ideológiai szólamokkal fednek el. Bízzunk benne, hogy jövőre az EP-választás után elkezdhetjük lecsapolni ezt a mocsarat” – mondta Dornfeld László.

