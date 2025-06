Elemző: Brüsszel teljes pályás letámadást alkalmaz Magyarországgal szemben

Hivatkozási alap: Magyar Péterék kamu szavazása

Arról is beszámoltunk már korábban, hogy a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazással párhuzamosan a Tisza Párt is indított egy saját kezdeményezést „A Nemzet Hangja” néven, amelyben a résztvevők többsége támogatta Ukrajna uniós csatlakozását. Mindez visszhangot váltott ki, mivel több nemzetközi médium a Tisza-szavazásra hivatkozva állította azt, hogy a magyar közvélemény támogatja Ukrajna csatlakozását, sőt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is erre hivatkozott.

Ennek kapcsán Dornfeld László megjegyezte,

egyértelmű, hogy Magyar Péternek az volt a feladata – amit Brüsszelben, az Európai Néppártban kiadtak neki –, hogy hozzon olyan számokat, amikkel hitelteleníteni lehet a Voks 2025 számait”.

Hozzátette: „Nem véletlen, hogy Magyar Péter olyan hamar lezárta az adatgyűjtést, amit ebben a kérdésben folytatott, hiszen a cél az volt, hogy még azelőtt kijöjjenek a saját számaikkal, hogy a Voks 2025 számai megjelenhetnének, azokat összegeznék. A »Nemzet Hangja« kezdeményezés gyakorlatilag egy megelőző csapás volt, ami egyetlen cél szolgált: hogy hitelteleníteni lehessen a Voks számait”.

Az elemző szerint ezt egyértelműen Brüsszelben találták ki, hiszen látták, hogy az eddigi konzultációk mekkora sikernek bizonyultak, mindegyik többmilliós részvételi aránnyal zárult. „Jól látszik, hogy Brüsszelben is felismerték azt, hogy egy-egy ilyen véleménynyilvánító szavazás mekkora súlyt ad a magyar kormányfő szavainak, amikor az Európai Tanács ülése zajlik, és megpróbáltak elébe menni a kérdésnek, és létrehozni a saját számaikat. Magyar Péter pedig készségesen eleget tett ennek a feladatnak” – jegyezte meg Donrfeld, azt is hozzátéve, hogy mindez nyilván nincs ingyen. Az ugyanis, hogy a Tisza Párt összes rendezvényén kint van az EPP logója, azt jelenti, hogy pénzügyi támogatást is kap tőlük.

„Nincs ingyen az, hogy a mentelmi jogát fenntartják, és elhúzzák az egész ügyet. Magyar Péternek ezért cserébe bizonyos dolgokat teljesítenie kell.

És ha esetleg kormányra jutna, akkor ez persze még rosszabbá fog válni, hiszen akkor még több mindent fognak kérni tőle” – szögezte le a szakember.