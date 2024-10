Hullanak a „politikai nagyvadak” az ellenzék háza táján

(Nyitókép forrása: Jakab Péter Facebook-oldala)

„A Jobbik ma leváltott a parlamenti frakció éléről, teljesítve a Fidesz vágyát. Ti azonban ne aggódjatok. Az igazság kimondásához, a kormányellenes küzdelemhez nincs szükségem titulusokra. Csak rátok! Hogy a Jobbik merre tart, nem tudom. Egy biztos: én maradok a nép pártján!” – ezekkel a megható szavakkal búcsúzott a frakcióvezetői széktől Jakab Péter, akinek legnagyobb politikai teljesítménye az volt az elmúlt években, hogy

rekordidő alatt tudta szétverni saját pártját, folytatva a Vona Gábor által meghirdetett néppártosodást.

Ez olyannyira jól sikerült, hogy a 2022-ben újfent megsemmisítő vereséget szenvedő Jobbik 2018-hoz mérten elveszítette szavazóinak jelentős részét, becslések szerint 700-800 ezer szimpatizánst. Az egykor húszszázaléknyi támogatót maga mögött tudó párt így mostanra odáig jutott, hogy a parlamenti bejutási küszöböt sem tudná egyedül megugrani.

Nem semmi bravúr ez Jakab Pétertől, akinek ha a pályafutását végigkövetjük, megismerhetjük a sikertelenség receptjét. Munkásságát ugyanis jól jellemzik politikai „sikerei”, hiszen ahol Jakab Péter demokratikus választáson elindul, ott nem tud nyerni. Nézzük, mi a nép egyszerű gyermekének titka! 2010-ben bár önkormányzati képviselő lett Miskolcon, listán jutott be a testületbe, mivel a miskolci 18-as számú egyéni választókerületben csak a harmadik helyen végzett, mindössze húsz százalékot szerezve.

Négy évvel később Miskolc polgármesteri székéért indult, de az érvényesen leadott hatvanezer szavazatból csak tizenkétezret kapott.

Emellett egyéniben sem sikerült győznie, az önkormányzati választáson előtte végzett a Fidesz és az MSZP jelöltje, így 2014-ben is csupán kompenzációs listáról kerülhetett be a közgyűlésbe. 2018-ban Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú országos egyéni választókerületében állt rajthoz, de kikapott fideszes kihívójától. Jakab ezután a tavaly októberi ellenzéki előválasztáson is alulmaradt: a Jobbik elnökét Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is megelőzte, így nem jutott be a mindent eldöntő második fordulóba. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy 2022-ben végül úgy döntött, választókerületében nem indul el egyéniben.

Jakab Péter nem tanult elődje hibájából: Vona Gábor »elvette«, ő eladta a párt lelkét”

Jakab Péter ezért „sikerei” okán – vagy épp ellenére – mindig mindenkinél magabiztosabb. Ez már akkor is látszott, amikor frakcióvezetővé válását követően azonnal megkezdte a tisztogatást a Jobbikon belül, ami először súlyos feszültségeket eredményezett, majd hamar pártszakadás lett a vége. Az sem zavarta meg, hogy teljes alapszervezetek szűntek meg országszerte, és a Jobbik első vonalához tartozó politikusok hagyták ott a ma már egyértelműen a „kisgazdásodás” tüneteit mutató szervezetet. Jakab vezetési stílusáról számtalan nyilatkozatot olvashattunk és hallhattunk az elmúlt években, kezdve onnan, hogy diktátorként irányítja a pártot, egészen odáig, hogy besúgóhálózatot működtet azért, hogy lejárató információkat szerezzen képviselőkről, a kellő időben az érdekeinek megfelelően felhasználva azokat. És hogy mindezt miért? Pénzért és hatalomért, amelyből Jakabnak rövid politikai pályafutása során jutott bőven, hiszen élettársával és kabinet­főnökével, a mamuszos Molnár Enikővel ideig-óráig élet-halál urai lehettek a Jobbikban.

A parizer­evés, a napirend előtti felszólalások alkalmával krumplival hadonászás és a panellakásban villogás mögött azonban egészen más bújt meg.

Hiába próbálta erőltetetten építeni Jakab a nép egyszerű gyermeke imázsát, sorra bukott le havi több millió forintos fizetésével, kampányautóival, testőrökkel vagy legutóbb éppen ingatlannal való ügyeskedéssel, amikor is kiderült, hogy manipulál a parlament által neki bérelt lakással.