Cenci néni keresztje

2713. számú Babits Mihály úttörőcsapat, vigyázz! – visszhangzik még néha ma is a fejemben az élesen pattanó mondat. És bár úttörő nem voltam soha, csak kisdobos, mit lehetett tenni, vigyáztam hát szorgosan én is a 3-as számú Babits Mihály Általános Iskola udvarán. Ami nemcsak arról volt nevezetes, hogy a kor szokása szerint nem akadt rajta egyetlen fűszál sem, ellenben beton minden mennyiségben, hanem arról is, hogy a hátsó focipályán egy alkalommal rosszul kivitelezett adj, király, katonát! eredményét ma is viselem az arcomon. A 3-as számú Babits Mihály Általános Iskolából évente leg­alább kétszer elmentünk fejet hajtani a közeli Babits-házba is, és bár a kertben 1981 óta töprengve üldögélő költőt valószínűleg senki nem unta úgy, mint mi, még mindig jobb volt titokban a szobor ölébe mászni, mint a félhomályos szobákban kóborolva szigorúan nem nyúlni semmihez.