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árfolyam forint euró

Több hónapos mélypontra gyengült a forint, már nem a kormányváltás „fűti” a magyar fizetőeszközt

2026. szeptember 02. 09:48

Jelentősen gyengült szerdán a forint a vezető devizákkal szemben. A hátterében több nemzetközi piaci tényező is állhat, azonban az sincs kizárva, hogy a héten benyújtott tiszás költségvetési módosítás és az abban prognosztizált államadósság-növekedés, piaci bizalomvesztés okozhatja a gyengülést.

2026. szeptember 02. 09:48
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Jelentősen gyengült szerdán a forint a vezető devizákkal szemben. Az euró árfolyama 371,3 forintig emelkedett, ilyen szintet a magyar fizetőeszköz április óta nem ért el. A forint később erősödött, viszont cikkünk publikálásakor továbbra is 370 forint körüli euróárfolyam mellett kereskednek vele.

A magyar deviza már a reggeli órákban gyengülni kezdett. Negyed kilenc körül egy euróért 368,90 forintot kellett fizetni, szemben az előző esti 367,44 forintos jegyzéssel. A dollár árfolyama 317,10-ről 318,59 forintra, a svájci franké pedig 390,44-ről 392 forintra emelkedett.

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A forint gyengülése később tovább folytatódott. Az euró árfolyama átlépte a 370 forintos szintet, majd 371,3 forintig emelkedett. Ezt követően a magyar fizetőeszköz valamelyest visszaerősödött, az euró jegyzése ismét 370 forint alá került, most 369–370 forint körül alakul.

A Portfolio szerint április óta nem volt példa ilyen mértékű napon belüli gyengülésre a forint piacán.

A szerdai mozgás hátterében több nemzetközi piaci tényező is állhat. Az erősödő dollár, az emelkedő amerikai állampapírhozamok, valamint a közel-keleti feszültségek miatt magasabb olajárak egyaránt kedvezőtlenül hathatnak a feltörekvő piaci devizákra, köztük a forintra.

Azonban az sincs kizárva, hogy a héten benyújtott tiszás költségvetési módosítás és az abban prognosztizált államadósság-növekedés, piaci bizalomvesztés okozhatja a gyengülést.

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Nyitóképünk (illusztráció) forrása: Facebook

Összesen 24 komment

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mazsola-977
2026. szeptember 02. 10:43
A forint 2025 eleje óta egyenletes tempóban erősödik. Nem a kormányváltás miatt! Viszont most lehet hogy megtörik ez a másfél éves tendencia!
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2
0
pollip
2026. szeptember 02. 10:32
Tavaszi szél hozta a forint erősödését. Az őszi szél elviszi.....
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3
0
GrumpyGerald
2026. szeptember 02. 10:30
Petike! Ha már eladtad aprópénzért az ezeréves nemzetet és országot a globalokarvalytőkés haduraidnak, legalább az alamizsnaként (és piaci logikából) fakadó erős forintot tartsd már meg... A Hold helyett. Ha utóbbi ment, gondolom ez ujjgyakorlat lesz!!!
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4
1
pollip
2026. szeptember 02. 10:30
Örüljenek, hogy nem azt mondták nekik, mint a tanároknak: örüljenek, hogy megmarad a fizetésük annyinak, amennyi most. Igaz, hogy a teljesítménybért nem fizették ki nekik. A nyugdíjasok nem kapnak korrekciót, mert alacsony az infláció. Feleannyi gyerek kapott iskolakezdési támogatást. A nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem csökkentették. A rendvédelmisek ehhez képest még kaptak is.
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4
1
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