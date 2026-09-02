Több hónapos mélypontra gyengült a forint, már nem a kormányváltás „fűti” a magyar fizetőeszközt

Jelentősen gyengült szerdán a forint a vezető devizákkal szemben. Az euró árfolyama 371,3 forintig emelkedett, ilyen szintet a magyar fizetőeszköz április óta nem ért el. A forint később erősödött, viszont cikkünk publikálásakor továbbra is 370 forint körüli euróárfolyam mellett kereskednek vele.

A magyar deviza már a reggeli órákban gyengülni kezdett. Negyed kilenc körül egy euróért 368,90 forintot kellett fizetni, szemben az előző esti 367,44 forintos jegyzéssel. A dollár árfolyama 317,10-ről 318,59 forintra, a svájci franké pedig 390,44-ről 392 forintra emelkedett.