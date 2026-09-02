Több hónapos mélypontra gyengült a forint, már nem a kormányváltás „fűti” a magyar fizetőeszközt

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Jelentősen gyengült szerdán a forint a vezető devizákkal szemben. A hátterében több nemzetközi piaci tényező is állhat, azonban az sincs kizárva, hogy a héten benyújtott tiszás költségvetési módosítás és az abban prognosztizált államadósság-növekedés, piaci bizalomvesztés okozhatja a gyengülést.
Jelentősen gyengült szerdán a forint a vezető devizákkal szemben. Az euró árfolyama 371,3 forintig emelkedett, ilyen szintet a magyar fizetőeszköz április óta nem ért el. A forint később erősödött, viszont cikkünk publikálásakor továbbra is 370 forint körüli euróárfolyam mellett kereskednek vele.
A magyar deviza már a reggeli órákban gyengülni kezdett. Negyed kilenc körül egy euróért 368,90 forintot kellett fizetni, szemben az előző esti 367,44 forintos jegyzéssel. A dollár árfolyama 317,10-ről 318,59 forintra, a svájci franké pedig 390,44-ről 392 forintra emelkedett.
A forint gyengülése később tovább folytatódott. Az euró árfolyama átlépte a 370 forintos szintet, majd 371,3 forintig emelkedett. Ezt követően a magyar fizetőeszköz valamelyest visszaerősödött, az euró jegyzése ismét 370 forint alá került, most 369–370 forint körül alakul.
A Portfolio szerint április óta nem volt példa ilyen mértékű napon belüli gyengülésre a forint piacán.
A szerdai mozgás hátterében több nemzetközi piaci tényező is állhat. Az erősödő dollár, az emelkedő amerikai állampapírhozamok, valamint a közel-keleti feszültségek miatt magasabb olajárak egyaránt kedvezőtlenül hathatnak a feltörekvő piaci devizákra, köztük a forintra.
Azonban az sincs kizárva, hogy a héten benyújtott tiszás költségvetési módosítás és az abban prognosztizált államadósság-növekedés, piaci bizalomvesztés okozhatja a gyengülést.
Kapcsolódó vélemény
A kormány a választások előtt mindent megígért, most pedig az ország eladósítása mellett sem teljesíti vállalásait.
Nyitóképünk (illusztráció) forrása: Facebook