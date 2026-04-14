04. 14.
kedd
megszorítások tisza párt bruegel intézet Magyar Péter adóemelés

Máris bújnak ki a szögek a zsákból: Brüsszelből megírták, hogy megszorításokat és adóemeléseket kell végrehajtania majd a Tisza Pártnak

2026. április 14. 16:45

A Bruegel Intézet szerint Magyar Péternek ambiciózusnak kell lennie a megszorításokkal.

A brüsszeli Bruegel Intézet ambiciózusnak értékeli a Tisza Párt terveit, amelyek egyszerre növelnék az állami kiadásokat és csökkentenék az adókat. A HVG-nek Darvas Zsolt, a think tank vezető kutatója elmondta, az új magyar kormány mozgástere azonban meglehetősen korlátozott, többek között az ország ellen jelenleg is folyamatban lévő uniós túlzottdeficit-eljárás miatt.

A Tisza-program csak vázlatosan vázolja fel, hogyan teremtenék meg a szükséges forrásokat ezekhez a lépésekhez – például a pazarlás felszámolásával. Darvas szerint azonban ennél sokkal nagyobb megtakarítási lehetőségek is rendelkezésre állnak, többek között:

  • a közszolgáltatásokra fordított kiadások visszafogása;
  • a külföldi beruházások állami támogatásának csökkentése;
  • a befektetői bizalom helyreállítása révén jelentősen mérsékelhető kamatköltségek (akár a GDP 1 százalékának megfelelő összeg szabadulhat fel);
  • valamint hosszú távon az euró bevezetése.

Darvas indokoltnak tartja a vagyonadók bevezetését, különösen azért, mert a fogyasztási adók – például a 27 százalékos áfa – már rekordmagas szinten vannak. Az elemző ugyanakkor figyelmeztet:

ezek az intézkedések nem hoznak gyors eredményeket, ezért elkerülhetetlenek lesznek a politikailag népszerűtlen lépések is.

A Tisza Párt szakít az Orbán-kormány általános támogatási gyakorlatával, ami tovább nehezíti a helyzetet. Az út kétségkívül nehéz lesz – összegezte Darvas Zsolt.

Nyitókép forrása: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Salitis
2026. április 14. 18:30
"A Tisza Párt szakít az Orbán-kormány általános támogatási gyakorlatával, ami tovább nehezíti a helyzetet. Az út kétségkívül nehéz lesz ..." És meddig tart ez az út? Amíg a sok agyatlan felfogja, hogy a 13. havi nyugdíj, a rezsicsökkentés, az alacsony SZJA, az anyák adómentessége, az nem alapvető emberi jog. Ez bármikor átcsoportosítható a multik javára, ahogy 2010 előtt is ment, és most is van rá igény. Az első éhséglázadásokig.
balbako_
2026. április 14. 18:24
Anyu! Kezdődik!
lqrooferibacsi
2026. április 14. 18:13
Várható volt, az Unió mindenki által utált eminenséből lett az uniós kispad utolsó szerencsétlen lúzere.
Oldalkosár
2026. április 14. 18:10
johannluipigus 2026. április 14. 17:36 "Baszki, ez a szerencsétlen poloska még 48 órája sem nyerte meg a választást, de a tartótisztjei mintha már elengedték volna a kezét." Még nem engedtél el, most csak leadják a rendelést. Ha pötike befeszül, ellenáll, akkor engedik el. Akkor jön a Schell-Jockey. De az a 3,3 millió agyatlan nem Jockeyra szavazott.
Összesen 45 komment