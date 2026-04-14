Máris bújnak ki a szögek a zsákból: Brüsszelből megírták, hogy megszorításokat és adóemeléseket kell végrehajtania majd a Tisza Pártnak

Karácsony bejelentette, hogy jó eséllyel májusban nem tudnak fizetést adni a dolgozóiknak – majd előadta a Tiszának költött szerelmes ódáját
Minél előbb szeretné Magyar Péter embereit maga körül látni.
A Bruegel Intézet szerint Magyar Péternek ambiciózusnak kell lennie a megszorításokkal.
A brüsszeli Bruegel Intézet ambiciózusnak értékeli a Tisza Párt terveit, amelyek egyszerre növelnék az állami kiadásokat és csökkentenék az adókat. A HVG-nek Darvas Zsolt, a think tank vezető kutatója elmondta, az új magyar kormány mozgástere azonban meglehetősen korlátozott, többek között az ország ellen jelenleg is folyamatban lévő uniós túlzottdeficit-eljárás miatt.
A Tisza-program csak vázlatosan vázolja fel, hogyan teremtenék meg a szükséges forrásokat ezekhez a lépésekhez – például a pazarlás felszámolásával. Darvas szerint azonban ennél sokkal nagyobb megtakarítási lehetőségek is rendelkezésre állnak, többek között:
Darvas indokoltnak tartja a vagyonadók bevezetését, különösen azért, mert a fogyasztási adók – például a 27 százalékos áfa – már rekordmagas szinten vannak. Az elemző ugyanakkor figyelmeztet:
ezek az intézkedések nem hoznak gyors eredményeket, ezért elkerülhetetlenek lesznek a politikailag népszerűtlen lépések is.
A Tisza Párt szakít az Orbán-kormány általános támogatási gyakorlatával, ami tovább nehezíti a helyzetet. Az út kétségkívül nehéz lesz – összegezte Darvas Zsolt.
Nyitókép forrása: Ferenc ISZA / AFP
