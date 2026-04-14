Karácsony bejelentette, hogy jó eséllyel májusban nem tudnak fizetést adni a dolgozóiknak – majd előadta a Tiszának költött szerelmes ódáját

– mondta a főpolgármester, és így próbálta hárítani a felelősséget: „ha megjelenik az államkincstár, és kihasználva ezt a politikai átmeneti időszakot, törvénytelenül inkasszálja a város folyószámláját, akkor hiába küzdöttünk az elmúlt hat évben azért, hogy a város működőképességét megőrizzük, már az áprilisi béreket sem tudjuk kifizetni”.

Jelezte, ha mégis megtörténne az inkasszálás, az nemcsak óriási károkat okozna, hiábavalóvá tenné az elmúlt évek küzdelmeit, és lehetetlenné tenné 27 ezer ember bérének a kifizetését, hanem szerinte bűncselekmény is. Mivel az államkincstár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen az inkasszótól – hiszen hatvan napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat.

Így aposztrofálta könyörgését:

Arra szólítottam fel az elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel.”

Ezek után Karácsony elmondta, már alig várja, hogy a Tisza kormányt alakítson, és minél előbb elkezdhessék az önkormányzati rendszer „helyreállítását”, illetve „a Tisza Párt programjában szereplő, a főváros működését törvényileg szabályozó megállapodást meg tudják kötni”.