fizetés Tisza Budapest Karácsony Gergely

Karácsony bejelentette, hogy jó eséllyel májusban nem tudnak fizetést adni a dolgozóiknak – majd előadta a Tiszának költött szerelmes ódáját

2026. április 14. 15:58

Minél előbb szeretné Magyar Péter embereit maga körül látni.

2026. április 14. 15:58
Az utolsó pillanatokat is kihasználja Karácsony Gergely, hogy a Fideszre kenhesse a katasztrófa szélén bukdácsoló fővárosi vezetés ballépéseit. Egész konkrétan azt lebegtette be, hogy májusban már esélyes, hogy nem fognak tudni fizetést adni a dolgozóknak.

„Ha a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja áprilisban a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket” – mondta a főpolgármester kedden budapesti sajtótájékoztatóján.

Karácsony – mint elárulta – a vasárnapi választás eredményétől megrészegülve hétfőn levelet írt az államkincstár vezetőjének, melyben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy „áprilisban újra inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját”.

Jelenleg a fővárosi önkormányzat folyószámláján mínusz 6,5 milliárd forint van”

– mondta a főpolgármester, és így próbálta hárítani a felelősséget: „ha megjelenik az államkincstár, és kihasználva ezt a politikai átmeneti időszakot, törvénytelenül inkasszálja a város folyószámláját, akkor hiába küzdöttünk az elmúlt hat évben azért, hogy a város működőképességét megőrizzük, már az áprilisi béreket sem tudjuk kifizetni”.

Jelezte, ha mégis megtörténne az inkasszálás, az nemcsak óriási károkat okozna, hiábavalóvá tenné az elmúlt évek küzdelmeit, és lehetetlenné tenné 27 ezer ember bérének a kifizetését, hanem szerinte bűncselekmény is. Mivel az államkincstár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen az inkasszótól – hiszen hatvan napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat.

Így aposztrofálta könyörgését:

Arra szólítottam fel az elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel.”

Ezek után Karácsony elmondta, már alig várja, hogy a Tisza kormányt alakítson, és minél előbb elkezdhessék az önkormányzati rendszer „helyreállítását”, illetve „a Tisza Párt programjában szereplő, a főváros működését törvényileg szabályozó megállapodást meg tudják kötni”.

A főváros és a kormány kapcsolata csak javulni tud, hiszen a mostani kapcsolat siralmas. Az elmúlt hat évben meg akartak minket fojtani, de ez nem sikerült – jegyezte meg.

Én nagyon optimista vagyok, és alig várom, hogy megalakuljon a kormány”

– mondta csillogó szemekkel a főpolgármester.

A főpolgármester kiemelte: ahhoz, hogy a főváros az idei évet tudja zárni, már az év közepén kell valamilyen kormányzati beavatkozás.

Egyenesen arra tett utalást, hogy szeretné a fővárosi vezetést tiszás politikusokkal megtölteni.

Ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy Budapest stabil működését csak úgy tudja elképzelni, ha van a Tisza Párt által is delegált főpolgármester-helyettes. Reméli, hogy az országgyűlés megalakulása után a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén ezeket a kérdéseket rendezni tudják.

Karácsony azt is kijelentette, hogy – ki gondolta volna – szerinte jogos Magyar Péter felszólítása, melyben több állami szerv vezetőjétől is feltétel nélküli lemondást kért.

A Váci úti, minapi tragikus baleset kapcsán a főpolgármester hangsúlyozta: sokkal szigorúbb fellépésre van szükség, és az ezzel kapcsolatos jogszabály-változtatási javaslatukat a Fővárosi Közgyűlés már megfogalmazta. Szerinte a közlekedési szabálysértéseket sokkal szigorúbban kellene büntetni.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

elcapo-3
2026. április 14. 16:33
Hülye libsi ....azt inkasszálnák, amit más önkormányzatok már befizettek , csak a mocsok Budapest nem.
nemecsekerno-007-01
2026. április 14. 16:29
Na, már megint kezdi. :))))))))))))))))))))))))))
Janika50
2026. április 14. 16:29
fenyőüneppgelgelünk jó ideig csendben volt. Ez volt a feladata. Meg az, hogy kűldje apénzt a kampányra. Nem volt elég a sorosjuuuúúr. Kb egy év telt el azóta, hogy bele köptek a Rákosrendezői újjápittésbe. Azóta annyi történt, hogy több a szemét. Most már szóhoz juthat. Idő kérdése és a legnagyobb rajongója lesz az új csodának.
gullwing
2026. április 14. 16:26
Balfasz balos korcsok = tiszaszarok lehet a cechet fizetni!
