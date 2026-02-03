A számok világosan bizonyítják: Von der Leyen a szakadék szélére kormányozta az Uniót – milliók kerültek válságos helyzetbe

Az energiaválság hatásait tovább erősítette az európai áram- és gáztőzsdéken bekövetkezett jelentős áremelkedés. Azokban az uniós országokban, ahol laza lakossági tarifaszabályozást alkalmaznak, a drágulás közvetlenül begyűrűzött a háztartások költségeibe. Ennek következtében egy átlagos uniós polgár ma jóval magasabb rezsiszámlát fizet, mint például egy amerikai fogyasztó.

A tagállamok közötti különbségeket elsősorban az eltérő árszabályozási gyakorlat és a háztartások alkalmazkodóképessége határozza meg.

A kutatás szerint a fűtési nehézségekkel küzdők aránya Magyarországon a legalacsonyabb, mindössze 5 százalék.

Hasonlóan kedvező mutatókkal rendelkezik Finnország (10 százalék) és Luxemburg (12 százalék), míg a lista másik végén Franciaország (28 százalék), Ciprus (30 százalék) és Görögország (45 százalék) áll.

A kedvező magyar adat elsődleges oka a rezsicsökkentési program, amely szigorú hatósági árszabályozással az Európai Unió legalacsonyabb lakossági energiaárait biztosítja. Finnországban a magas fatüzelési arány mérsékelte a költségnövekedést, míg Luxemburgban a magasabb jövedelmi szint nyújt szélesebb körű védelmet a háztartásoknak.