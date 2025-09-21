Ft
fűtési időszak Brüsszel gáz Ukrajna Julija Szviridenko Európai Unió

Közeleg a tél, és máris itt egy megdöbbentő felismerés: európai pénzből, amerikai csapról él Ukrajna

2025. szeptember 21. 11:33

Az év végéig 4,6 milliárd köbméter földgázt kívánnak importálni az ukránok, hogy a földalatti gáztározókban összesen 13,2 milliárd köbméter „kék üzemanyagot” halmozzanak fel. Ukrajna európai pénzből, amerikai csapról él.

2025. szeptember 21. 11:33
null

Ukrajna 2025 végéig 350 MW új, elosztott gázerőművi kapacitást kíván üzembe helyezni, a fűtési szezon előkészületei pedig időnként a tervezett ütemet is megelőzik – derült ki a kormány tevékenységi tervének bemutatóján, amelyen Julija Szviridenko miniszterelnök és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter ismertette a részleteket.

Ukrajna földgázimport
Ukrajna: növelték a földgázimportot // Forrás:  AFP

Szviridenko azt megerősítette: az év végéig 4,6 milliárd köbméter földgázt kívánnak importálni, hogy a földalatti gáztározókban összesen 13,2 milliárd köbméter „kék üzemanyagot” halmozzanak fel.

Ukrajna: egyelőre nem lesz drágulás

A tavaszi, történelmi mélypontra csökkent gázkészletek és az orosz támadások által megrongált gázkitermelő infrastruktúra miatt Ukrajna kénytelen volt jelentősen növelni a földgázimportot. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 500 millió eurós hitelt nyújt a beszerzésekhez, az Európai Unió garanciavállalásával, olvasható a Kárpáti Igaz Szó felületén.

Emellett a Naftogaz több mint 9 milliárd hrivnya hitelt vett fel állami bankoktól ugyanerre a célra.

Szakértői becslések szerint az országnak a fűtési szezon kezdetére legalább 13,5 milliárd köbméter gázt kell felhalmoznia. Közben folytatódik a háborúban megrongált energiatermelő kapacitások helyreállítása: 2024-ben több mint 3 GW-nyi termelést sikerült újraindítani, 2025-ben pedig további 1 GW új termelési kapacitás üzembe helyezése van tervben. Emellett a Naftogaz sajtószolgálata közölte, hogy összesen mintegy 450 millió köbméternyi amerikai LNG-re van szerződésük, amelyet folyamatosan szállítanak Ukrajnába.

Amerikai gáz érkezhet Ukrajnába

A lakossági fűtési díjak 2025 őszén nem emelkednek: a háborús időszakra bevezetett moratóriumnak köszönhetően a tarifák változatlanok maradnak. Kijevben 1654 hrivnya/köbméter az ár, más nagyvárosokban hasonló szinten mozog. A gáz lakossági ára továbbra is 7,96 hrivnya/köbméter, míg az elektromos fűtés kedvezményes tarifája 2,64 hrivnya/kWh az őszi-téli időszakban.

  • A jegybank előrejelzése szerint áremelkedés legkorábban 2026-ban várható.
  • A 2025-ös tűzifa árak azonban körülbelül 100 hrivnyával lettek magasabbak a tavalyiaknál, főként az erdőgazdálkodási költségek növekedése miatt.

Mint a cikkből kiderült, a fűtést az állami intézményekben jellemzően október közepén indítják, amikor a napi átlaghőmérséklet három egymást követő napon +8 °C alatt marad. Kijevben 2025-ben várhatóan október 15-én kapcsolják be a rendszert, elsőként az iskolákban, kórházakban és óvodákban.

Nyitókép forrása: SERGEY BOBOK / AFP

 

 

Obsitos Technikus
2025. szeptember 21. 13:12
"Amerikai gáz érkezhet Ukrajnába" És mégis mi a logisztikai elképzelés? Ledobják C-17-esekről? Kihalásszák Ogyessza partjainál? Hacsak nem a közös amerikai-ukrán határra gondoltak...
Obsitos Technikus
2025. szeptember 21. 13:08
"olvasható a Kárpáti Igaz Szó felületén." Ez alapján akár Baba Vanga jóslatát is meghallgathatnánk :-D Kb. annyi köze van a valósághoz, mint Hofinál, hogy mennyit ellett Rákosinak a disznó.
mondeos
2025. szeptember 21. 13:06
"Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 500 millió eurós hitelt nyújt a beszerzésekhez, az Európai Unió garanciavállalásával" Szeretnék érdeklődni, hogy ezt és a többit ki,mikor és miből fogja visszafizetni?
pollip
2025. szeptember 21. 12:59
Amerikai lng-t használni kifejezetten környezetkímélő és olcsó, ugye? Nem számít, majd az EU tagállamai fizetik.....
