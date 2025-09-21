Közeleg a tél, és máris itt egy megdöbbentő felismerés: európai pénzből, amerikai csapról él Ukrajna

Ukrajna 2025 végéig 350 MW új, elosztott gázerőművi kapacitást kíván üzembe helyezni, a fűtési szezon előkészületei pedig időnként a tervezett ütemet is megelőzik – derült ki a kormány tevékenységi tervének bemutatóján, amelyen Julija Szviridenko miniszterelnök és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter ismertette a részleteket.

Ukrajna: növelték a földgázimportot // Forrás: AFP

Szviridenko azt megerősítette: az év végéig 4,6 milliárd köbméter földgázt kívánnak importálni, hogy a földalatti gáztározókban összesen 13,2 milliárd köbméter „kék üzemanyagot” halmozzanak fel.

Ukrajna: egyelőre nem lesz drágulás

A tavaszi, történelmi mélypontra csökkent gázkészletek és az orosz támadások által megrongált gázkitermelő infrastruktúra miatt Ukrajna kénytelen volt jelentősen növelni a földgázimportot. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 500 millió eurós hitelt nyújt a beszerzésekhez, az Európai Unió garanciavállalásával, olvasható a Kárpáti Igaz Szó felületén.