Közeleg a tél, és máris itt egy megdöbbentő felismerés: európai pénzből, amerikai csapról él Ukrajna

Az év végéig 4,6 milliárd köbméter földgázt kívánnak importálni az ukránok, hogy a földalatti gáztározókban összesen 13,2 milliárd köbméter „kék üzemanyagot” halmozzanak fel. Ukrajna európai pénzből, amerikai csapról él.
Ukrajna 2025 végéig 350 MW új, elosztott gázerőművi kapacitást kíván üzembe helyezni, a fűtési szezon előkészületei pedig időnként a tervezett ütemet is megelőzik – derült ki a kormány tevékenységi tervének bemutatóján, amelyen Julija Szviridenko miniszterelnök és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter ismertette a részleteket.
Szviridenko azt megerősítette: az év végéig 4,6 milliárd köbméter földgázt kívánnak importálni, hogy a földalatti gáztározókban összesen 13,2 milliárd köbméter „kék üzemanyagot” halmozzanak fel.
A tavaszi, történelmi mélypontra csökkent gázkészletek és az orosz támadások által megrongált gázkitermelő infrastruktúra miatt Ukrajna kénytelen volt jelentősen növelni a földgázimportot. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 500 millió eurós hitelt nyújt a beszerzésekhez, az Európai Unió garanciavállalásával, olvasható a Kárpáti Igaz Szó felületén.
Emellett a Naftogaz több mint 9 milliárd hrivnya hitelt vett fel állami bankoktól ugyanerre a célra.
Szakértői becslések szerint az országnak a fűtési szezon kezdetére legalább 13,5 milliárd köbméter gázt kell felhalmoznia. Közben folytatódik a háborúban megrongált energiatermelő kapacitások helyreállítása: 2024-ben több mint 3 GW-nyi termelést sikerült újraindítani, 2025-ben pedig további 1 GW új termelési kapacitás üzembe helyezése van tervben. Emellett a Naftogaz sajtószolgálata közölte, hogy összesen mintegy 450 millió köbméternyi amerikai LNG-re van szerződésük, amelyet folyamatosan szállítanak Ukrajnába.
A lakossági fűtési díjak 2025 őszén nem emelkednek: a háborús időszakra bevezetett moratóriumnak köszönhetően a tarifák változatlanok maradnak. Kijevben 1654 hrivnya/köbméter az ár, más nagyvárosokban hasonló szinten mozog. A gáz lakossági ára továbbra is 7,96 hrivnya/köbméter, míg az elektromos fűtés kedvezményes tarifája 2,64 hrivnya/kWh az őszi-téli időszakban.
Mint a cikkből kiderült, a fűtést az állami intézményekben jellemzően október közepén indítják, amikor a napi átlaghőmérséklet három egymást követő napon +8 °C alatt marad. Kijevben 2025-ben várhatóan október 15-én kapcsolják be a rendszert, elsőként az iskolákban, kórházakban és óvodákban.
Nyitókép forrása: SERGEY BOBOK / AFP