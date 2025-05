Brüsszel nem viccel, kényszerít – példátlan büntetés várhat Magyarországra

Egy átlagos magyar háztartás fűtési költsége a jelenlegi három és félszeresére, évi 625 ezer forintra emelkedne, ami családok százezreit hozná nehéz helyzetbe.

Ráadásul Magyarországnak nem csak a földgáz alternatív beszerzésével kerülne nehéz helyzetbe, de a kőolajimport pótlása is költséges lenne. Ennek oka, hogy a horvát kikötőből induló Adria-vezeték kapacitása alacsony, fejlesztése óriási, költséges beruházásokkal lehetséges, ráadásul politikai buktatók is nehezítenék az alternatív szállítási útvonal működését. Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője az InfoRádiónak elmondta,

Magyarország négy éve 15 éves szerződést kötött Oroszországgal, amit így 2027 végével fel kellene mondani, ez ellen viszont a magyar kormány harcolni fog, még az is vitatható lehet, hogy ezt a szerződést a kitalált EU-s jogi formula szerint meg kell-e szüntetni.

„A földgáz esetében Magyarország az elmúlt évtizedben jelentős lépéseket tett már a diverzifikáció irányában. Lényegében az összes szomszédos országgal van már interkonnektor kapacitásunk, kivéve Szlovéniával, de ott is tervben van az összekapcsolódás. Ez azt jelenti, hogy ha a szomszédos országban van elengedő földgáz, akkor a magyar ellátás biztosítható, különösen a déli gázfolyosón, Bulgárián, Románián, Szerbián át. Egyre több kapacitás és egyre több lehetőség van arra, hogy földgázt hozzunk be, ezért 2027-re orosz szállítás nélkül is biztosítható lehet a magyar földgázellátás” – állítja a szakértő.

Újabb energiaválság küszöbén Európa

Az orosz energiahordozókra kivetett szankciók és az import jelentős visszaesése világos következményekkel járna, ahogy ezt az EU lakossága és piaci szereplői már megtapasztalták 2022-ben és 2023-ban, amikor néhány hónap leforgása alatt beköszöntött az energiaválság a kontinensre, amelyet példátlan inflációs rekordok követtek.

Magyarországon a rezsicsökkentésnek köszönhetően alig volt érzékelhető a gáz- és áramdíjak jelentős drágulása, ugyanakkor azokban az európai országokban, ahol piaci feltételek mellett kellett megfizetni a rezsiköltségeket, a családok óriási többletkiadással szembesültek. Nyugat-Európában már nem csak az alacsonyabb, de a közepes jövedelmű háztartások számára is nehézséget jelentett a számlák kifizetése, ez pedig látszik a legfrissebb szegénységi adatokon is.

Az energiaválság következménye a Magyarországon is rekordot döntő infláció volt. Az élelmiszerek ára nem csak nálunk, de Európa-szerte 50-60 százalékkal emelkedett egy év leforgása alatt.

Ennek oka, hogy az európai vállalatok háromszor-négyszer többet fizetnek ma a gyártáshoz szükséges energiáért, mint a háború előtt. Ez az árkülönbség globális versenyben is tartós hátrányt okozott az EU vállalatainak, legszembetűnőbben a német iparnak és Németország gazdaságának.

Noha Brüsszel ígéretet tett arra, hogy az orosz energiahordozókról való leválás nem jár majd elszálló árakkal és ellátási nehézségekkel, részleteket nem közölt.

Messze még a tiszta európai energia kora

A hosszútávú tervek között Brüsszel rendszeresen megemlíti a tiszta energiára való átállást. A kibocsátásmentes, megújuló energiaforrások ugyanakkor jelenleg nem tudják helyettesíteni az olcsó fosszilis energiaforrásokat, mivel a technológia nem elég fejlett. Ráadásul az EU éveken keresztül alig támogatta a szükséges kutatásokat és az innovációt, így Európának jóval több időre lenne szüksége a teljes átállásra, mint két-három év.

Az energetikai szakértők rendszeresen arra figyelmeztetnek, hogy a szél- és napenergia szállítására és tárolására nincs elegendő kapacitás, mivel az európai hálózatokon jelentős beruházásokat kellene elvégezni, miközben az energiatárolási megoldások sem képesek kielégíteni az igényeket.