A családbarát gazdasági fordulat másfél évtizede

Tizenöt évvel ezelőtt, 2010. április 11-én csak kevesen feküdtek le korán az országban. Sok ezren ugyanis még tömött sorokban várakoztak, hogy leadják szavazatukat az országgyűlési választás első fordulójában, százezrek pedig a tévéképernyők előtt követték figyelemmel a fejleményeket. E sorok írója is egy volt a voksolásra várakozók közül, akik egy XIII. kerületi iskolába lettek „bezárva” hosszú órákra, hogy leadhassák szavazatukat. A káosz mára nagyjából feledésbe merült; a második forduló után a Fidesz–KDNP kétharmados győzelemmel kezdhette meg a kormányzását, amely immár tizenöt éve tart. A felfokozott hangulatban egyértelmű politikai változás következett be, a kormányzati intézkedések pedig társadalompolitikai és gazdasági fordulatot is hoztak az országban. Ezek közül tekintjük át a legfontosabbakat.