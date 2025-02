Újabb rekordokat érhet el a magyar tőzsde idén – Szécsényi Bálint a Mandinernek

Szécsényi Bálint

Budapesten született 1974-ben. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1999-ben, egy évvel később csatlakozott az Equilor Befektetési Rt.-hez. 2005-től igazgatósági tag, 2010-től vezérigazgatója a cégnek. 2022-től az igazgatósági elnöki pozíciót is betölti. Vezetésével az idén harmincöt éves társaság számos sikeres tőzsdére lépést vezényelt le, és az árbevétele néhány százmillióról több mint hatmilliárd forintra nőtt. Az Equilorban betöltött tisztségei mellett tagja a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának és a Budapesti Gazdasági Egyetem kuratóriumának. 2011 és 2015 között a Budapesti Értéktőzsde alelnöke volt.

Egyfelől gyakran hallani olyan véleményt, hogy a jogi környezet, a befektetési piac kiszámíthatatlansága miatt menekülnek innen a befektetők. Másfelől viszont nemcsak újabb nagyvállalatok érkeznek gyárat alapítani, de a BÉT is történelmi csúcsokat ért el 2024-ben. Most akkor milyen a magyar gazdaság megítélése?

Alapvetően kedvező, sokkal jobb annál, mint amit gyakran a hírekben olvasni lehet. Látjuk, hogy új és jelentős gyártói kapacitások érkeznek az országba, a reálbérek növekedése is dinamikus, ráadásul vannak olyan kormányzati ösztönző programok, amelyek támogatják a növekedést. Vagy említhetném a lakosságnál a mostani hetekben, hónapokban megjelenő jelentős állampapír-­kamattömeget is, melynek egy része a fogyasztáson és a lakossági beruházáson keresztül is kedvezően fog hatni a növekedésre. A gazdasági folyamatok előrejelzésének egyik indikátora a tőzsde. Ha ezt nézzük, akkor a BUX rekordszintű tavalyi emelkedése és az idei tőkepiaci folyamatok is azt mutatják, hogy a befektetőknek kedvező várakozásaik vannak a magyar gazdaság növekedési kilátásai tekintetében. Ezt alátámasztja, hogy 2024 végén sor került

az utóbbi huszonöt év legnagyobb tőzsdei bevezetésére, az egyik legdinamikusabban növekvő hazai vállalat, a Gránit Bank tőzsdére lépésével.

Amiben az Equilor is jelentős szerepet játszott.

Igen, az Equilor volt a részvények vezető forgalmazója. Az ügylet egyébként nem jöhetett volna létre, ha a gazdasági környezet nem kedvező, és ha a befektetőknek nem lennének pozitív várakozásaik a bankszektorral és a gazdasággal kapcsolatban. Bár az európai szinten magas infláció és ezáltal a kamatszint nem kedvez a magyar gazdaságnak, az alacsony munkanélküliség, a belső fogyasztás bővülése és az új külföldi beruházások termelésének beindulása javítani fogja a makrogazdasági mutatóinkat is.

Hogy áll a BÉT az európai összehasonlításban?

Az index 2024-es teljesítménye jól illeszkedett a nemzetközi trendekhez, régiós szinten hasonló erősödés volt tapasztalható. A BÉT forgalma növekedett, a régióban a varsói és a bécsi után a harmadik leg­likvidebb piac. Van még tere a fejlődésnek, például a lengyel piac háromszoros mérete mellett nyolcszor akkora forgalmat bonyolít le. A növekedést valószínűsíti, hogy árfolyam per nyereség alapon az európai piacokhoz képest rend­kívül alulértékelt tőzsde a budapesti. Ennek persze különböző okai vannak, kiemelkedően fontos az orosz–ukrán háború állása. Ha ez utóbbiban lesznek kedvező fejlemények, akkor joggal bízhatunk abban, hogy a BÉT felzárkózik a régiós éllovasok közelébe.