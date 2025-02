Kiszámoltuk: ennyi marad pontosan a családi kasszában az adókedvezmények emelésével

Mekkora fizetés kell a maximum igénybevételéhez jövőre?

Egy gyerek utáni teljes adó- és járulékkedvezményhez minimum havi bruttó 59 650 forint jövedelem kell.

Két gyereknél ez 238 800 forint, három gyermeknél pedig 591 050 forintnyi bruttó fizetés kell a teljes igénybevételhez.

Négy vagy több gyermek után is jár a gyeremekenkénti 66 ezer forint, ennek megfelelően pedig növekednie kell a bruttó fizetésnek is.

A példánkban szereplő családnál maradva, a gyermekek középiskolás koráig igencsak szép pénz tud megtakarítani a família. Amint a legnagyobb gyermek leérettségizik, utána már nem jár családi adókedvezmény és családi pótlék sem, de az eltartottakba beleszámít. Tehát a másik két gyermekre még érvényes a magasabb összeg.

Ennek alapján számítva – feltételezve, hogy a gyermek 18 éves korában érettségizik – 2041-ig csaknem 41 millió forint folyik be a családi kasszába, illetve utána is még 3 évig – a második gyermek érettségijéig – még összesen 6 millió forint marad a családnál.

Ez csaknem 50 millió forint a következő 18 évre nézve.

De mi van akkor, hogy mégsem vállalnak be egy harmadik gyermeket? Ez esetben is jól járnak, hiszen a két gyermek után is a következő 18 évben csaknem 23 millió forint marad a családi kasszában. Ha ezt egészében megtakarítja a család, akkor jó induló tőke lehet a kirepülő gyerekek első lakásvásárlásánál. De ha az egészet 2026 elejétől gyermekenként beteszik havonta babakötvénybe, akkor az első gyermek 15 millió forintot, a második pedig több mint 20 millió forintot is kaphat az életkezdéshez.

Azt már csak mellékesen tesszük hozzá, hogy a következő 18 évben még sok minden történhet, például az is, hogy tíz év múlva ismét emelkedjenek, akár duplázódjanak a családi adókedvezmény után járó összegek.

