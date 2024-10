A sorsfordító lehetőség részletei

Az NGM már részletesen bemutatta az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lehetővé váló felhasználásának részleteit, ez alapján összegezzük a legfontosabbakat.

Lakás- és telekvásárlás lehetőségei: az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakásvásárlásra és telekvásárlásra is felhasználhatók.

A legfontosabb változás, hogy a megtakarításokat önerőként lehet alkalmazni,

így nem feltétlenül szükséges hitelt felvenni az ingatlan megvásárlásához. Ez lehetővé teszi, hogy a tagok a pénzüket közvetlenül a vételár kiegészítésére használják, így megkönnyítve az ingatlanpiacra való belépést. Az adásvételi szerződés bemutatásával a felhasználás egyszerűen lebonyolítható, és a kifizetések elő- vagy utófinanszírozással történhetnek.

Építkezés és felújítás: lehetőséget lesz arra is, hogy a megtakarításokat ingatlanépítésre, bővítésre vagy felújításra használják. A jogalkotó szándéka, hogy támogassa az otthonteremtést, így a megtakarítások felhasználása a kivitelezési költségek igazolásával történik. A tagok a kifizetett összeget igazoló számlákat legfeljebb három alkalommal nyújthatják be, tömbösítve. A felújítás során a pénztártagoknak először maguknak kell finanszírozniuk a munkálatokat, amelyeket követően a pénztár a feltételek teljesülése esetén kifizeti a költségeket. A benyújtott számlák maximum három alkalomra korlátozódnak, és a kifizetés határideje a benyújtást követő 60 nap.

A felújítás során nem szükséges energetikai tanúsítványt bemutatni, ami jelentős könnyítést jelent a felhasználás során.

Lakáshitel-törlesztés: az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatók lesznek meglévő lakáshitelek törlesztésére is. A tagok a havi törlesztő részletek kifizetésére, elő- és végtörlesztésre is igényelhetik a megtakarításaikat. A törlesztési lehetőségek utófinanszírozással történnek, ahol a tagok a banki számlakivonatokat nyújtják be a már megtett törlesztésekről. A kormányzati intézkedések közé tartozik itt a lakáscélú munkáltatói kölcsönök kiváltásának lehetősége is.