Nem bírja már a MÁV: meglépi a cég, amit sokan vártak tőlük

Iparági információk szerint a meglévők mellé további kilenc Siemens Eurosprinter villamos mozdonyt állít forgalomba a MÁV-Start – írta az Iho.hu (Indóház Online) nevű szakportál.

Mint ismert, az elöregedő mozdonypark és az egyre növekvő utasforgalom érdekében tizenöt darab kiváló műszaki állapotú, használt ES64 U2 V7 típusú kétáramrendszerű, nagyteljesítményű, ETCS vonatbefolyásoló járműfedélzeti berendezéssel is felszerelt mozdonyt bérel a MÁV-VOLÁN-csoport. A mozdonyok tavaly október második felétől álltak szolgálatba.

A vasúttársaság kommünikéje szerint az új mozdonyok segítségével javítható a pontosság, stabilabbá, kiszámíthatóbbá válik a vonatközlekedés. A járművek gyorsabbak, belföldön 160 km/h-ás sebességgel közlekedhetnek.

S most jött derült égből villámcsapásként a hír, amit a MÁV-Start az Ihónak is megerősített: „A járműhiány enyhítésére rövidtávú megoldásokra is szükség van, ezért a korábbi terveknek megfelelően az Akiemtől bérelt 15 használt Siemens Eurosprinter ES64 U2 V7 típusú kétáramrendszerű, nagyteljesítményű villamosmozdony esetében kihasználjuk az opció lehetőségét,

így még kilenc jármű érkezhet a MÁV-Starthoz.”

Mint írták, a mozdonyok a műszaki felkészítés után folyamatosan fognak forgalomba állni, az újabb kilenc vontatójármű többségét nemzetközi forgalomban kívánják használni, közlekedtetni.

MÁV-mozdonyok: miért fontos, hogy ilyen gépei legyenek az állami vasúttársaságnak?

A Siemens Eurosprinterei (idehaza Taurusként ismerik őket) ETCS vonatbefolyásoló járműfedélzeti rendszerrel vannak felszerelve, vagyis Magyarországon kívül Ausztriában és Németországban is mehetnek; illetőleg beléphetnek Románia, Horvátország és Szerbia hálózatára is.

A MÁV-Start a mozdonyokat a MÁV Rail Tours Kft.-vel meglévő hatályos együttműködési megállapodás keretében veszi igénybe az Akiem SAS cégtől.

MÁV-menetrend: elindult a balatoni előszezon, pénteken indulnak is a Bagolyvonatok

Vasúti közlekedéssel kapcsolatos hír mindeközben, hogy hétfőn, május 13-án elindult a balatoni előszezon. Az utasigényekhez igazodva már a pünkösdi időszakot megelőzően érvénybe lép az előszezoni menetrend a magyar tengernél. Ennek köszönhetően

május 13-tól sűrűbb eljutást és megnövelt kerékpárszállítási kapacitást biztosít a vasúttársaság a tó mindkét partján, olvasható a cég közleményében.

A legfontosabb változások keretében mind az északi, mind a déli parton elindulnak az InterRégió járatok a főváros és Balatonfüred, illetve Balatonszentgyörgy között.

Péntek és szombat éjszakánként ismét a Keszthely és a Déli pályaudvar között közlekedő Bagolyvonatok könnyítik meg a késő esti hazajutást, május 18-tól pedig a hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik a legkorszerűbb, légkondicionált KISS emeletes motorvonat Szob és Fonyód között Jégmadár expresszvonat néven, közvetlen kapcsolatot biztosítva a Dunakanyar térségéből.