Orbán Viktor: Február közepén megkapják a 13. havi nyugdíjat az érintettek

A brüsszeli bürokrácia vért hány a rezsicsökkentéstől, akkor nem lesz ötödik hullám, ha mindenki be lesz oltva – a kormányfő péntek reggel a rezsiárról, a 13. havi nyugdíjról, a gazdasági növekedésről és a járványhelyzetről is beszélt. Összefoglalónk!

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt. A kormányfő a beszélgetés elején elmondta: nyakig vagyunk a negyedik hullámban, és a neheze még csak ezután következik.

Akik nincsenek beoltva, életveszélyben vannak

A számok is emelkedni fognak, mindenki elkaphatja a vírust, de nem mindegy, milyen következményekkel kell számolnia. Akik nincsenek beoltva, azok viszont életveszélyben vannak – szögezte le a kormányfő. Aki nincs beoltva, az mindenkire veszélyt jelent, tehát azokra is, akik már be vannak oltva. A járvány terjedésének sebességét a védelmi intézkedések csak lassítani tudják – fogalmazott. Kizárólag az oltás tudja megállítani a járvány terjedését – tette hozzá.

A második oltás után négy-hat hónappal az oltás védereje gyengül, ezért indokolt a harmadik oltás

– húzta alá a miniszterelnök. Mint fogalmazott: nem fogjuk tudni elkerülni, a végén mindenkinek be kell majd oltatnia magát.

Az ötödik hullámról

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a baj oka, hogy még mindig nincs mindenki beoltva. Mint fogalmazott:

akkor nem lesz ötödik hullám, ha mindenki be lesz oltva.

A kormányfő elmondta, az oltatlanok megnyújtják a járvány hullámát. Nincs más megoldás, mint oltási hetet hirdetni – tette hozzá. Orbán Viktor reméli, hogy december környékén már lesz arról vélemény, hogy az 5-12 éves gyerekeket lehet-e oltani. Mint elmondta: „Nem lesz más választás a végén, mint hogy mindenkinek be kell oltatnia magát, csak a belátás segít. Jó néhány halálos betegség ellen be vagyunk oltva.” Hozzátette: „A tudomány nem egy vallás, amiben feltétel nélkül meg lehet bízni, de oltásügyben bizonyított eredmények vannak.”

Felmondási tilalom van az egészségügyben és a rendvédelemben

A rémhírterjesztésekről szólva a kormányfő felidézte, hogy bár ezek végigkísérték a járványt, mostanra már egyre kisebb a hatásuk. Orbán Viktor szerint az orvosok és ápolók az életüket is odaadják, a mentősök mindig is fantasztikusak voltak. Oltóanyag van, védekezéshez szükséges anyag szintén – tette hozzá. Most már van elég tapasztalat; a leggyengébb pont mindig a szakorvosok száma. A rendvédelemben és az egészségügyben felmondási tilalom lépett érvénybe – tájékoztatott a kormányfő.

A kiskunhalasi járványkórházról szólva a miniszterelnök elmondta, hogy kiemelt kórház lesz, és csak akkor nyitják ki, ha nagy baj van, és vezényelni fognak oda orvosokat. Erre azonban egyelőre nincsen szükség. „Több mint kétszer annyi ágy van, mint amennyi most kell. Az előző hullámok tapasztalatai nagy segítséget jelentenek most” – tette hozzá.

A baloldal mindig is piaci árat követelt, míg mi más állásponton vagyunk

Orbán Viktor a rezsicsökkentésről szólva elmondta, hogy az most mindössze kiegészült a benzinár kérdésével. Eddig a benzinárat a piacra bízta a kormány, de

nem lehet tétlenül nézni, hogy az árak az égbe mennek, és amikor minden szakértő szerint az árak hosszú ideig magasak lesznek, akkor reagálni kell.

– húzta alá a kormányfő. A benzinár mindig beépül az adott termék árába is – hívta fel a figyelmet. Rendkívüli helyzetben nem szabad óvatoskodni – tette hozzá. Orbán közölte, hogy ebben a kérdésben mindenki óvatos Nyugaton is. Három hónapig marad a 480 forintos maximált ár – emlékeztetett. Hozzátette: a baloldal mindig is piaci árat követelt, míg mi más állásponton vagyunk.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy messze 80 százalék felett van a mostani intézkedés támogatottsága. Hozzátette: úgy védjük meg a családokat, hogy létrehoztunk egy háztartási árszabási rendszert. Korábban a vállalkozások számára ez nem volt nyitott, most a kisvállalkozásoknak is lehetősége lesz a belépésre – mondta a kormányfő. Aláhúzta: indokolt, hogy a kisvállalkozásokat a magas rezsiárak alól kimentsük.

A brüsszeli bürokrácia vért hány a rezsicsökkentéstől

„A brüsszeli bürokrácia vért hány a rezsicsökkentéstől” – fogalmazott kérdésre válaszolva a kormányfő. „Brüsszelben a multik diktálnak” – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, amikor rezsicsökkentés és benzinárcsökkentés van, akkor a multiktól veszünk el pénzt. A baloldal viszont mindig a multik oldalán áll – mondta. Emlékeztetett: 2010 előtt kétszer-háromszor ennyi volt a gáz és az áram ára, miközben azt ígérték, nem lesz emelés. A multik mindig elkezdik védeni az érdekeiket, és úgy állítják be a dolgokat, mintha az ő érdekük közérdek lenne.

Nem lehet úgy kezelni válságot, hogy az emberekkel fizettetjük meg”

– hangsúlyozta. A baloldal le van kötelezve a multik felé, és bízik benne, hogy neki lesz igaza. Amikor a baloldal azt mondja, hogy kevesebbet kell fogyasztani, akkor sokan csak egy dolgot mondanának... Pedig a rezsiügyben egyet is érthetnénk – mondta a kormányfő.

Gazdaság: Az 5,5 százalékos növekedés biztosan meglesz

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2021-re vonatkozóan az a döntés született, hogy a többletbevételeket a családok kapják meg. Ha 5,5 százalékos növekedés lesz, akkor a családok visszakapják a befizetett adójukat. Az 5,5 százalékos növekedés pedig biztosan meglesz – tette hozzá. A korábban várt magasabb növekedés azért nem sikerült, mert világszinten termékhiány lépett fel – tájékoztatott a kormányfő. Felidézte: a világszintű chiphiány nagymértékben érinti a hazai autógyártást, és ha a globális ellátási láncok működnek, akkor 7 százalék feletti növekedés is lehetett volna.

Megkapják a 13. havi nyugdíjat az érintettek

A miniszterelnök leszögezte, hogy „a nyugdíj nem alku vagy vita kérdése. A nyugdíj nem egy elvont közgazdasági kérdés, hanem egy érzelmi és társadalmi igazságossági kérdés. A mai sikerek a nyugdíjasok korábbi munkája nélkül nem jöttek volna létre” – húzta alá a kormányfő. Mint fogalmazott:

A korábbi gyurcsányi kormányzás utolsó sebe a 13. havi nyugdíj elvétele volt, és február közepén megkapják a 13. havi nyugdíjat az érintettek.”

A kormányfő szerint „ez egy fontos dolog, mivel azt mutatja, hogyan gondolkozunk a szüleinkről”.

Orbán Viktor a 25 éven aluliak szja-mentességéről szólva elmondta: nagyon nehéz az életet elkezdeni, és ebben segítséget kell adni a fiataloknak. „Örülök neki, hogy a gazdaság jól teljesít, hogy ezt meg tudtuk adni a fiataloknak” – zárta szavait a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook