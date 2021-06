Gyakornoki helyet hirdet a BBC, fehérek nem jelentkezhetnek

Az álláshirdetés alapján csak feketék, ázsiaiak és kevert rasszú emberek jelentkezését várják.

Termelésben részt vevő gyakornokot keres a BBC tudományos műsorokkal foglalkozó ága, a felhívás szerint a szerződés egy évre szól, erre az egy évre több mint hétmillió forintost fizetést ígérnek a jelentkezőknek.

A Creative Accessen fellelhető jelentkezésben a legérdekesebb az utolsó mondat: „This opportunity is only open to Black, Asian and ethnically diverse candidates”, azaz

Ezzel a lehetőséggel csak fekete, ázsiai, vagy kevert etnikumú jelentkezők élhetnek.”

Mint azt a Daily Mail megjegyzi, a hatályban lévő, 2010-es törvények alapján tilos a diszkrimináció, ám ez nem vonatkozik a gyakornoki pozíciókra és ösztöndíjakra.

Nyitókép: Andrea Ronchini / NurPhoto / AFP