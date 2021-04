Torkán akadt az ellenzéknek az online előválasztás ügye

2021. április 14. 7:00

A Momentum ragaszkodik a netes procedúrához, a többiek nem szeretnék – egyelőre nem jutnak dűlőre az egyéb téren is egymásnak feszülő pártok. Végül ebben a kérdésben is Gyurcsány dönthet, az egyezkedés azonban jócskán elhúzódhat még. Úgy tudjuk, Karácsony Gergely május elején jelenti be, hogy elindul a miniszterelnök-jelöltségért. Dobrev Kláráról még nem született hivatalos döntés a DK-ban.