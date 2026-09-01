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szabó györgy mező gábor hargitai miklós

Moszkvai diploma, kommunista fedőszerv – Schiffer izgalmas részletekre emlékeztetett a Tisza médiatanácsi jelöltjéről

2026. szeptember 01. 10:15

Az hagyján, hogy jobboldali embert a kormánypárt nem is jelölt, de még erről az illusztris listáról is kilóg egy hirtelen függetlenedett szakember.

2026. szeptember 01. 10:15
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Emlékezetes, a Tisza Párt hétfőn közölte, kiket jelöl a Független Közmédia Testületbe és a megújuló Médiatanácsba.

Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető közlése szerint olyan szakembereket választottak, akik a párt megítélése szerint tapasztalatukkal hozzájárulhatnak a média függetlenségének, szakmaiságának és sokszínűségének erősítéséhez.

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Hogy ez a sokszínűség miképpen valósulhat meg az alábbi névlista alapján, eléggé kérdéses: sem Szabó György médiamenedzser, Hargitai Miklós újságíró vagy Bálint Viktor közgazdász neve sem feltétlenül a pártatlanság garanciája.

Szabó Györgyé olyannyira nem, hogy Schiffer András ügyvéd ennek kapcsán ismét megosztotta a kommunista múltfeltárásban jelesledő Mező Gábor három évvel ezelőtti tényfeltáró írását Szabóról.

Mező Gábor oldala arra hívta fel a figyelmet, hogy a későbbi médiavezető karrierje a rendszerváltás előtt 

igen szorosan kötődött a kommunista ifjúsági szervezetek nemzetközi világához.

Szabó György Moszkvában szerzett mérnöki diplomát, majd rövid ideig a Csepel Műveknél dolgozott. Ezt követően a KISZ Központi Bizottságának nemzetközi osztályára került, végül pedig a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) főtitkára lett. Erről maga Szabó beszélt egy 2005-ben a Világgazdaságnak adott interjúban is; egyébként 1992-ben fordult inkább a biznisz világa felé.

Mint az A Hálózat portál rámutat, a DIVSZ-t a szovjet titkosszolgálati befolyással összefüggésbe hozható szervezet; egyes állítások szerint konkrétan a KGB fedőszerveként szolgált a térségben. Akárhogy is, Szabó 1992 és 1994 között gazdasági igazgató majd ügyvezető lett egy holland tulajdonú kiadóban, majd a VNU Budapest Lapkiadó Rt. vezérigazgatója lett, 2002-ben pedig a lapkiadó szórakoztató portfóliójával együtt mentődött át a Sanoma helybeli médiacsoportja élére, karrierje pedig töretlenül ívelt felfelé. Mint Mező rámutat: így most a Tisza Párt jelölésével egy olyan médiamenedzser kerülhet a Független Közmédia Testületbe, aki a rendszerváltás előtt a KISZ KB nemzetközi osztályán dolgozott, majd a DIVSZ főtitkára lett.

Lapunk korábban írt a jelölésekről.

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Hargitai Miklós több mint három évtizede dolgozik újságíróként. Pályafutásának jelentős része a Népszabadsághoz kötődött, ahol 1994-ben kezdett dolgozni. A lap 2016-os megszűnése után a Népszava munkatársa lett. Később a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnökévé választották, és a Népszabadság Szólásszabadság-díját is megkapta. Nem mellesleg kiváló mentális gimnasztikával magyarázta, miért is „keleti varjúháj” az – a járvány azon időszakában alternatíva hiányában – életmentő kínai oltás, mitől független a Népszava az állami hirdetési bevételei dacára, sőt nem is baloldali, stb. 

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Izgalmas adok-kapok zajlott a Zsurnaliszta Vitaest új adásában, ahol Hargitai Miklós, a Népszava főszerkesztő-helyettese, és Kereki Gergő, a Mandiner társfőszerkesztője feszült egymásnak; szó volt arról, ki kapja a nagyobb szeletet az állami hirdetésekből, baloldali-e vagy sem a Népszava, cenzúrázzák-e a kormánypárti lapokat vagy sem. A Népszava főszerkesztő-helyettese a Mandiner kommentelőinek is üzent: ne fáradjanak a zsidózással, mert nem az.

Bálint Viktor újságíróként a Figyelőnél kezdett, majd a FigyelőNet rovatvezetője, projektmenedzsere, később főszerkesztője lett. Ezt követően Szabóhoz hasonlóan szintén a Sanománál kiadói igazgatóként dolgozott.

Nyitóképünk illusztráció, KISZ-idjak eskütétele 1963-ban
Forrás: Fortepan / adományozó: Bojár Sándor

Összesen 40 komment

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trd127
2026. szeptember 01. 11:29
Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés vádjával nyomoznak Szíjj László eximbankos hitelei ügyében. Retkesfidesz.
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the-purge
2026. szeptember 01. 11:24
Bandi bácsi vergődése mulatságos, mint mindig. 🤡 Orbán a saját visszaemlékezései és életútja alapján ebben az időszakban még a Kádár-rendszer naiv, elkötelezett híve volt, és KISZ-titkárként építette a kommunizmust/szocializmust. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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trd127
2026. szeptember 01. 11:23
Azért figyeled, hogy ki szólalt meg a Roncsfideszből az elmúlt két hónapban. Ketten beszélnek. Az SZDSZ-es Bóka bácsi és a kommunista Schiffer bácsi. Hajrá!
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Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. szeptember 01. 11:22
Ja, hogy a szadesz suttyog szép csendbe vissza?
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