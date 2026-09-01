Moszkvai diploma, kommunista fedőszerv – Schiffer izgalmas részletekre emlékeztetett a Tisza médiatanácsi jelöltjéről

igen szorosan kötődött a kommunista ifjúsági szervezetek nemzetközi világához.

Szabó György Moszkvában szerzett mérnöki diplomát, majd rövid ideig a Csepel Műveknél dolgozott. Ezt követően a KISZ Központi Bizottságának nemzetközi osztályára került, végül pedig a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) főtitkára lett. Erről maga Szabó beszélt egy 2005-ben a Világgazdaságnak adott interjúban is; egyébként 1992-ben fordult inkább a biznisz világa felé.

Mint az A Hálózat portál rámutat, a DIVSZ-t a szovjet titkosszolgálati befolyással összefüggésbe hozható szervezet; egyes állítások szerint konkrétan a KGB fedőszerveként szolgált a térségben. Akárhogy is, Szabó 1992 és 1994 között gazdasági igazgató majd ügyvezető lett egy holland tulajdonú kiadóban, majd a VNU Budapest Lapkiadó Rt. vezérigazgatója lett, 2002-ben pedig a lapkiadó szórakoztató portfóliójával együtt mentődött át a Sanoma helybeli médiacsoportja élére, karrierje pedig töretlenül ívelt felfelé. Mint Mező rámutat: így most a Tisza Párt jelölésével egy olyan médiamenedzser kerülhet a Független Közmédia Testületbe, aki a rendszerváltás előtt a KISZ KB nemzetközi osztályán dolgozott, majd a DIVSZ főtitkára lett.