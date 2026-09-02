Megvan Csányi Sándor második utódja: fiatal üzletember került a helyére

A MATE honlapján közzétett információk szerint a kuratóriumi elnöki posztra az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium írt ki pályázatot. A felhívásra 34 érvényes pályázat érkezett, amelyeket az egyetem szenátusa véleményezett. A szenátus tíz jelöltet tartott megfelelőnek. Közülük a minisztérium három személyt választott a kuratóriumba, Umenhoffer Pétert pedig a testület elnökének nevezte ki.