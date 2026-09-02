Megvan Csányi Sándor második utódja: fiatal üzletember került a helyére

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Umenhoffer Péter lett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) alapítványának új kuratóriumi elnöke. A Bio-Nat Kft. cégvezetője Csányi Sándor OTP-vezért, MLSZ-elnököt váltja. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint Csányinak továbbra is lehet ráhatása a kuratóriumra.
Umenhoffer Pétert választották a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE) fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnökévé.
A Bio-Nat Kft. cégvezetője szeptember 1-jén vette át a tisztséget, amelyet korábban Csányi Sándor, az OTP elnöke töltött be.
A MATE honlapján közzétett információk szerint a kuratóriumi elnöki posztra az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium írt ki pályázatot. A felhívásra 34 érvényes pályázat érkezett, amelyeket az egyetem szenátusa véleményezett. A szenátus tíz jelöltet tartott megfelelőnek. Közülük a minisztérium három személyt választott a kuratóriumba, Umenhoffer Pétert pedig a testület elnökének nevezte ki.
A kuratóriumba egy további tag a szenátus ajánlása nélkül került be – mondta Gyuricza Csaba, a MATE rektora a Telexnek.
Az új kuratórium tagjai Umenhoffer Péter mellett Ragoncza Ádám, a megújulóenergia- és biogázprojektekkel foglalkozó NaWaRo Kft. ügyvezetője, Dobos Endre Zsolt, a Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezetője és a Magyar Talajtani Társaság elnöke, Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója, valamint Szommerné Egyed Linda, a Fino-Food Kft. ügyvezetője.
Csányi Sándor június 15-i hatállyal mondott le a MATE kuratóriumi elnöki posztjáról.
Csányi távozása után Éder Tamás, a Bonafarm kommunikációs igazgatója lett a kuratórium elnöke, és mintegy két hónapig töltötte be a tisztséget.
Ezt követően került a pozíció Umenhoffer Péterhez.
A MATE rektora, Gyuricza Csaba korábban úgy nyilatkozott,
hogy Csányi Sándor jelentős értéket képviselt az egyetem munkájában. Umenhoffer Péter a MATE-n végzett, ugyanakkor Gyuricza szerint az új kuratóriumi elnök fiatal kora miatt nem rendelkezik Csányihoz hasonló vezetői és akadémiai tapasztalattal.
Nyitókép forrása: Facebook