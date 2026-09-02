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bóna szabolcs mate csányi sándor gyuricza csaba umenhoffer péter

Megvan Csányi Sándor második utódja: fiatal üzletember került a helyére

2026. szeptember 02. 09:14

Umenhoffer Péter lett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) alapítványának új kuratóriumi elnöke. A Bio-Nat Kft. cégvezetője Csányi Sándor OTP-vezért, MLSZ-elnököt váltja. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint Csányinak továbbra is lehet ráhatása a kuratóriumra.

2026. szeptember 02. 09:14
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Umenhoffer Pétert választották a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE) fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnökévé.

A Bio-Nat Kft. cégvezetője szeptember 1-jén vette át a tisztséget, amelyet korábban Csányi Sándor, az OTP elnöke töltött be.

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A MATE honlapján közzétett információk szerint a kuratóriumi elnöki posztra az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium írt ki pályázatot. A felhívásra 34 érvényes pályázat érkezett, amelyeket az egyetem szenátusa véleményezett. A szenátus tíz jelöltet tartott megfelelőnek. Közülük a minisztérium három személyt választott a kuratóriumba, Umenhoffer Pétert pedig a testület elnökének nevezte ki.

A kuratóriumba egy további tag a szenátus ajánlása nélkül került be – mondta Gyuricza Csaba, a MATE rektora a Telexnek.

Az új kuratórium tagjai Umenhoffer Péter mellett Ragoncza Ádám, a megújulóenergia- és biogázprojektekkel foglalkozó NaWaRo Kft. ügyvezetője, Dobos Endre Zsolt, a Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezetője és a Magyar Talajtani Társaság elnöke, Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója, valamint Szommerné Egyed Linda, a Fino-Food Kft. ügyvezetője.

Csányi Sándor június 15-i hatállyal mondott le a MATE kuratóriumi elnöki posztjáról.

  • Ezt követően Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy interjúban elmondta, hogy Csányiék cégcsoportjának, a Bonafarmnak továbbra is lehetett ráhatása a kuratóriumra.
  • Az egyetem korábbi közlése szerint Csányi döntésében szerepet játszott, hogy az egyetemi alapítványok kuratóriumainak hatásköre és mozgástere várhatóan szűkül, miközben az elnöki feladatok továbbra is jelentős időt igényelnek.

Csányi távozása után Éder Tamás, a Bonafarm kommunikációs igazgatója lett a kuratórium elnöke, és mintegy két hónapig töltötte be a tisztséget.

Ezt követően került a pozíció Umenhoffer Péterhez.

A MATE rektora, Gyuricza Csaba korábban úgy nyilatkozott,

hogy Csányi Sándor jelentős értéket képviselt az egyetem munkájában. Umenhoffer Péter a MATE-n végzett, ugyanakkor Gyuricza szerint az új kuratóriumi elnök fiatal kora miatt nem rendelkezik Csányihoz hasonló vezetői és akadémiai tapasztalattal.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 2 komment

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Vajon az Unger-Ruff páratlan páros is készül valami meglepivel?
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