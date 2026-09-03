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feljelentés MNB ingatlan

Feljelentést tesznek Varga Mihályék az MNB korábbi ügyeiben

2026. szeptember 03. 09:54

A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt öt tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben.

2026. szeptember 03. 09:54
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A feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. A jelentés az ingatlanberuházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. 

Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.

Az MNB székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, amely eljárás nyomozati szakba lépett. A most elkészült jelentés alapján az ingatlan-adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további öt ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést: ezek a Balatonakarattyai Oktatási és Képzési Központ, a Bölcsvár, az MNB Budai Központ, az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum, valamint az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. tulajdonában álló Pallas Athéné Konferencia Központ.

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A Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, áttekintette és racionalizálta a jegybank működését. Az új vezetés alatt a jegybank a törvényi mandátumának megfelelően alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli.

 

(forrás: közlemény; fotó: Wikipedia)

Összesen 33 komment

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Sorrend:
robokuty
2026. szeptember 03. 13:52
Varga Misi miniszterként végig asszisztált a Matolcsy ámokfutásához. Neki is bűnhődnie kellene. 🤔
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1
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fitymafake
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2026. szeptember 03. 13:17 Szerkesztve
2013-ban újabb kulcspozícióba került, Matolcsy György kinevezése után vitte magával a jegybankba. Így Gerendás János a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és pénzpiaci elemzésekért felelős igazgatója lett, majd alig egy évvel később már a jegybank statisztikai igazgatójaként dolgozott tovább" Mi a jó kurva anyádat írogatsz itt 2013 ról mikor a tetves bukott bandád volt hatalmon?🤦‍♂️🤦‍♂️🤣🤣EMber érted amit írsz vagy teljesen hülye vagy?😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
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0
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elcapo-3
2026. szeptember 03. 13:15
Itt a meglepetés: Matolcsy György korábbi munkatársa most a Tisza-kormány tagja lehet..............Két, egymástól független forrás szerint Gerendás János kerülhet a Tisza-kormány egyik kulcspozíciójába államtitkárkén. A lap szerint Matolcsy Ádám egyik barátja, Somlai Bálint 2025 tavaszán megpróbált kapcsolatot kiépíteni a Tisza Párt felé. 2013-ban újabb kulcspozícióba került, Matolcsy György kinevezése után vitte magával a jegybankba. Így Gerendás János a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és pénzpiaci elemzésekért felelős igazgatója lett, majd alig egy évvel később már a jegybank statisztikai igazgatójaként dolgozott tovább. tót cigányretek....ne keress összefüggéseket , mert 1 bittel képtlene vagy összefüggésekbne gondolkodni!
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fitymafake
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2026. szeptember 03. 13:13 Szerkesztve
elcapo-3fitymafake 2026. szeptember 03. 13:08 Te pedofil köcsög fasz, te nyomorék,ukott féreg,hogy azért lopott akkor hogy 7 év múlva szponzorálja az akkor létrejövő tiszapártot.🤦‍♂️🤦‍♂️🤣🤣Baszki rajtatok tényleg csak a 7.62 es segít.A TÖBBI AMIT ÍRTAM HOVÁ LETT?🤦‍♂️🤣🤣🤣
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