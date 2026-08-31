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08. 31.
hétfő
siófok halálos baleset gázolás

Nem tartóztatták le a siófoki halálos gázolás gyanúsítottját

2026. augusztus 31. 19:13

A bíróság úgy ítélte meg, hogy a bűnügyi felügyelet is elegendő a büntetőeljárás biztosítására.

2026. augusztus 31. 19:13
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Bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság azt a 18 éves férfit, aki a gyanú szerint halálos közúti balesetet okozott augusztus 11-én Siófokon. A Kaposvári Járásbíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, nyomkövető alkalmazása mellett, az ügyészség azonban fellebbezett a döntés ellen – írja az Infostart. 

A Somogy Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a fiatal autóvezető a megengedett sebességet jelentősen túllépve haladt a városban, amikor elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. 

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Az ügyészség a nyomozó hatóság javaslatára a gyanúsított letartóztatását indítványozta, arra hivatkozva, hogy fennállhat a szökés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye. 

A bíróság ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a bűnügyi felügyelet is elegendő a büntetőeljárás biztosítására.

A sajtóban megjelent információk szerint a 18 éves sofőr csupán két hónappal korábban szerezte meg vezetői engedélyét. A baleset után járműve egy oszlopnak ütközött és felborult, négy utasa pedig megsérült. 

A szakértői vizsgálat szerint az autó a helyszínen érvényes 40 kilométer per órás korlátozás ellenére akár 100 kilométer per órás sebességgel is közlekedhetett.

 Az ügyben másodfokon a Kaposvári Törvényszék dönt majd az ügyészség fellebbezéséről.

Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook/Fónai Autómentő

 

Összesen 14 komment

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kiborg-2
2026. augusztus 31. 21:40
Az osztrákok már a kocsját is elvették volna, jogosan
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0
0
frankie-bunn
2026. augusztus 31. 21:37
Persze , csak a Bs Balázs féléket kell babörtönözni....
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1
0
optimista-2
2026. augusztus 31. 20:33
Az ítélethírdetés előtt volt egy telefon és a bíró felfogta az üzenetet.
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3
0
orokkuruc-2
2026. augusztus 31. 20:32
Enyingen is árad a TISZA ?
Válasz erre
2
0
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