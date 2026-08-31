Nem tartóztatták le a siófoki halálos gázolás gyanúsítottját

Bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság azt a 18 éves férfit, aki a gyanú szerint halálos közúti balesetet okozott augusztus 11-én Siófokon. A Kaposvári Járásbíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, nyomkövető alkalmazása mellett, az ügyészség azonban fellebbezett a döntés ellen – írja az Infostart.

A Somogy Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a fiatal autóvezető a megengedett sebességet jelentősen túllépve haladt a városban, amikor elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.