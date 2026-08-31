Nem tartóztatták le a siófoki halálos gázolás gyanúsítottját

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A bíróság úgy ítélte meg, hogy a bűnügyi felügyelet is elegendő a büntetőeljárás biztosítására.
Bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság azt a 18 éves férfit, aki a gyanú szerint halálos közúti balesetet okozott augusztus 11-én Siófokon. A Kaposvári Járásbíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, nyomkövető alkalmazása mellett, az ügyészség azonban fellebbezett a döntés ellen – írja az Infostart.
A Somogy Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a fiatal autóvezető a megengedett sebességet jelentősen túllépve haladt a városban, amikor elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
Az ügyészség a nyomozó hatóság javaslatára a gyanúsított letartóztatását indítványozta, arra hivatkozva, hogy fennállhat a szökés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye.
A bíróság ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a bűnügyi felügyelet is elegendő a büntetőeljárás biztosítására.
A sajtóban megjelent információk szerint a 18 éves sofőr csupán két hónappal korábban szerezte meg vezetői engedélyét. A baleset után járműve egy oszlopnak ütközött és felborult, négy utasa pedig megsérült.
A szakértői vizsgálat szerint az autó a helyszínen érvényes 40 kilométer per órás korlátozás ellenére akár 100 kilométer per órás sebességgel is közlekedhetett.
Az ügyben másodfokon a Kaposvári Törvényszék dönt majd az ügyészség fellebbezéséről.
Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook/Fónai Autómentő