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amnesty international magyarország közhang Radnai Márk

Kemény kritikát kaptak Radnai Márkék egy olyan helyről, ahonnan igazán nem várták volna

2026. augusztus 28. 12:44

Aggályos a „Közhang” nevű társadalmi egyeztetési platform, sem a módszerek, sem az adatkezelő személye nincs tisztázva.

2026. augusztus 28. 12:44
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Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a „Közhang” néven, Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett újgenerációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken a Facebook-oldalán közzétett állásfoglalása szerint bár a Közhang még nem működik, de már most több kérdés és aggály merül fel.

A honlap szerint a „közös javaslatokból valódi intézkedések és változások lesznek”, nem világos azonban, hogy ez a gyakorlatban mit jelent – írták.

Az Amnesty szerint az sem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Hozzátették: arra is fontos lenne választ kapni, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntéselőkészítési folyamatba.

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Az egyik legnagyobb aggálynak azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan: bár egy kormányzati programról van szó, az adatkezelő egy, a Budapest VIII. kerületében bejegyzett nonprofit cég, amelynek egy magánember a tulajdonosa, s több mint 64 ezren regisztráltak már és adták meg ennek a cégnek az adataikat.

Egy másik probléma szerintük, hogy bármilyen társadalmi egyeztetést a kiszámíthatóság és az átláthatóság miatt pontosan szabályozni kell: van már egy törvény, ami ezzel foglalkozik, de egyelőre nem látszik, hogy ezt módosítani akarnák a Közhang miatt.

Az is nagyon fontos lenne, hogy azok is részt vehessenek az egyeztetésben, akik valamilyen okból nem tudják használni az online felületet, s ennek a gyakorlati megvalósítása is kérdés egyelőre.

„Az irány tehát jó, de egyelőre sok a kérdés a Közhang körül. Ezekre még az indulás előtt választ kell kapnunk, mert 

csak egy jól szabályozott, átlátható és hiteles felület lehet alkalmas a valódi társadalmi egyeztetésre”

– fogalmaztak a bejegyzésben (MTI).

Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

Összesen 29 komment

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europész
2026. augusztus 28. 16:07
Amnesty is csak a színjáték része.Kik azok? Van hely ahonnan már rég elzavarták őket.
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google-2
2026. augusztus 28. 15:11
Semmi sem jó, ők szóltak, de a dolog mehet a maga virtuális útján. Kizárják az állampolgárok nagy részét, akik jobban megbirkóznának egy nyomtatott kérdőívvel.
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No comment no cry
2026. augusztus 28. 15:01
Dilettáns komédiás trupp.
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alex44
2026. augusztus 28. 14:37
Logóját láttátok már,olyan mintha alulnézetből lenne lefotózva ahogy dugnak valakit hátulról.
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