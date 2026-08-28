Kemény kritikát kaptak Radnai Márkék egy olyan helyről, ahonnan igazán nem várták volna

Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a „Közhang” néven, Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett újgenerációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken a Facebook-oldalán közzétett állásfoglalása szerint bár a Közhang még nem működik, de már most több kérdés és aggály merül fel.

A honlap szerint a „közös javaslatokból valódi intézkedések és változások lesznek”, nem világos azonban, hogy ez a gyakorlatban mit jelent – írták.

Az Amnesty szerint az sem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Hozzátették: arra is fontos lenne választ kapni, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntéselőkészítési folyamatba.