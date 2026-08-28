Kemény kritikát kaptak Radnai Márkék egy olyan helyről, ahonnan igazán nem várták volna

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Aggályos a „Közhang” nevű társadalmi egyeztetési platform, sem a módszerek, sem az adatkezelő személye nincs tisztázva.
Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a „Közhang” néven, Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett újgenerációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken a Facebook-oldalán közzétett állásfoglalása szerint bár a Közhang még nem működik, de már most több kérdés és aggály merül fel.
A honlap szerint a „közös javaslatokból valódi intézkedések és változások lesznek”, nem világos azonban, hogy ez a gyakorlatban mit jelent – írták.
Az Amnesty szerint az sem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Hozzátették: arra is fontos lenne választ kapni, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntéselőkészítési folyamatba.
Az egyik legnagyobb aggálynak azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan: bár egy kormányzati programról van szó, az adatkezelő egy, a Budapest VIII. kerületében bejegyzett nonprofit cég, amelynek egy magánember a tulajdonosa, s több mint 64 ezren regisztráltak már és adták meg ennek a cégnek az adataikat.
Egy másik probléma szerintük, hogy bármilyen társadalmi egyeztetést a kiszámíthatóság és az átláthatóság miatt pontosan szabályozni kell: van már egy törvény, ami ezzel foglalkozik, de egyelőre nem látszik, hogy ezt módosítani akarnák a Közhang miatt.
Az is nagyon fontos lenne, hogy azok is részt vehessenek az egyeztetésben, akik valamilyen okból nem tudják használni az online felületet, s ennek a gyakorlati megvalósítása is kérdés egyelőre.
„Az irány tehát jó, de egyelőre sok a kérdés a Közhang körül. Ezekre még az indulás előtt választ kell kapnunk, mert
csak egy jól szabályozott, átlátható és hiteles felület lehet alkalmas a valódi társadalmi egyeztetésre”
– fogalmaztak a bejegyzésben (MTI).
Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala