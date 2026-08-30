A sok évtizedes dilemma feloldása valójában egyszerűbb, mint vélnénk: igen, politizáljanak a papok, hiszen a politika nem más, mint a közösség dolgaiban való részvétel. Igen, akár radikálisan, szókimondóan is, hiszen az Isten is radikális. Beszédetek legyen igen-igen és nem-nem. Határozott és egyértelmű. Nincs mismásolás, egyrészt-másrészt. Bűn van és erény, igazság és hazugság.

Visszaél-e a pap azzal, hogy véleményformáló ereje van? Mi az, hogy! Nagyon is. Éljen is vele, hiszen küldetése van: az evangélium hirdetése minden áron. Nem az ateistáknak való megfelelés, hanem az igazság kimondása. Kicsit kívül áll a rendszeren, mivel egy szekularizált világban egy egészen más törvényeket követő rendszer igéit hirdeti. Alkalmas lehet ez megbotránkoztatásra? A sátán megbotránkoztatására mindenképpen. Legyen is így! Jól is néznénk ki, ha fekete öves ateisták (istentelenek, istengyűlölők) számára tetszően beszélne. A pap olyan, mint az influenszer, csak sokkal nagyobb (minimum kétezer, de inkább 13 milliárd) éves felhatalmazással.

Ha a youtube-on, visszaélve befolyásukkal, ismertségükkel mindenféle erkölcstelen félanalfabéták terjeszthetik a hülyeségeiket, akkor egy pap ne tehetné meg ezt az igazsággal a templom közönsége előtt?”