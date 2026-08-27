Kettő. „Minden fát a gyümölcséről lehet megismerni” – olvashatjuk Lukács evangéliumában. Milyen gyümölcsöket termett esetünkben a mise keretében történő pártpolitizálás, és milyeneket az eset közhírré tétele? Megállapítható, hogy jókat egyik sem.

Aki a misén kiejti száján az „LMBTQ” betűszót vagy pláne valamely párt nevét, az tálcán kínálja a lehetőséget arra, hogy valaki a jelenlévők közül országos botrányt kerekítsen a dologból, hivatkozási alapot biztosítva egyfelől az ateisták, másfelől a templomba nem járók számára, akik jólesően mutogathatnak az esetre, hogy lám, ezért van nekem igazam, minden pap mocskos álkeresztény propagandista. Kit érdekel ezzel szemben például az, hogy Róbert atya hozta létre Pétervásárán a karitászt, amely folyamatosan és aktívan segíti a környék szegényeit, és amelynek Róbert atya is aktív tagja (papi civilben, úgy, hogy a megsegítettek egy részében nem is tudatosul, hogy aki neki például a fát felhasogatta az udvaron, az konkrétan a helyi plébános)? Érdekesség, hogy ez a bizonyos karitászcsoport a plébánossal készült beszélgetés szerint nemhogy az Ukrajnából menekülteknek, de a déli határon beérkezett migránsoknak is vitt humanitárius segítséget; csak ezzel béna lenne árnyalni a pap profilját, hiszen ehhez nem lehetne megnyugodva olyasmiket odakommentelni, hogy „én gyerekkorom óta be se tettem a lábam misére – anyám is azt mondta, hazudnak a papok”.

Nem helyénvaló tehát a nyílt pártpolitizálás – a helyszín sem megfelelő hozzá, plusz nem kell lovat adni azok alá, akik egyébként még véletlenül sem akadtak volna fenn az eseten, ha Róbert atya fideszes politikusokat kezdett volna kiprédikálni. (Amikor például 2025-ben egy ismert pap Putyin háborús bűnösségéről és az Ukrajnával szembeni viszonyról beszélt a prédikációjában, még az „Egymillióan a magyar sajtószabadságért” oldalra is kikerült pozitív példaként.)