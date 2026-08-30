Három hét után távozhat egy tiszás helyettes államtitkár – az ellenzéki politikus szerint fogy a levegő a miniszter körül

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Panyi Miklós értesülései szerint egy helyettes államtitkár már három hét után felmentését kérte. A távozó kormánytisztviselő állítólag azt mondta, ilyen viszonyok között lehetetlenség dolgozni, ehhez nem adja a nevét.
Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő szerint mindössze három héttel kinevezése után távozhat a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára. A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta:
„Száztíz nappal az új kormány megalakulása után már menekülnek a vezetők a tiszás erőszakkormányból”.
Állítása szerint az érintett vezető június végén kezdett dolgozni a Lőrincz Viktória vezette tárcánál, felmentése pedig szeptember 1-jén léphet hatályba.
Panyi nem nevezte meg a helyettes államtitkárt, csupán az „M. R.” monogramot közölte. Bejegyzése szerint a vezető korábbi munkahelyét is otthagyta a kormányzati pozíció kedvéért, néhány héttel később azonban már a távozás mellett döntött. A képviselő állítása szerint a lemondást a minisztériumban tapasztalt munkakörülményekkel és a miniszter vezetési stílusával indokolta. Panyi az állítólagos távozó szavait is idézte:
Ilyen viszonyok között lehetetlenség dolgozni, ehhez nem adja a nevét”.
A fideszes politikus szerint különösen beszédes, hogy egy általa szorgalmasnak, kompetensnek és elkötelezettnek tartott vezető ilyen rövid idő után inkább a munkanélküliséget választaná egy jól fizető, szakmai szempontból kiemelkedőnek számító pozíció helyett. „Gondoljunk bele, milyen viszonyok kellenek ahhoz, hogy egy szorgalmas, kompetens, elkötelezett vezető az új munkahelyét, egy vezetői pozíciót három hét után otthagyjon. Inkább a munkanélküliségbe, a semmibe meneküljön egy jól fizető pozícióból” – fogalmazott.
Panyi azt is állította, hogy
a kormány megalakulása után 110 nappal több fontos államtitkári és helyettes államtitkári poszt továbbra is betöltetlen, miközben kabinetfőnökök és más kormányzati vezetők már távoztak.
A politikus szerint
„Óriási veszély Magyarországnak, hogy az ország egyik legfontosabb területein a tiszás vezetés teljesen alkalmatlan”, és úgy véli, Lőrincz Viktória körül is „fogy a levegő”.
A közölt információk alapján az érintett helyettes államtitkár vélhetően Mészáros Renáta lehet, aki korábban Kaposmérő jegyzőjeként dolgozott, majd Lőrincz Viktória javaslatára június 28-i hatállyal nevezték ki a minisztérium helyettes államtitkárává. A monogram, a tárca, a kinevezés időpontja és a női tisztségviselőre vonatkozó utalások egyaránt rá illenek. Hivatalosan azonban egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban ő távozik: a felmentésről szóló határozat a cikk elkészültéig nem jelent meg a Magyar Közlönyben, és a minisztérium, a miniszter, illetve az érintett sem reagált nyilvánosan.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala