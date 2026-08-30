Három hét után távozhat egy tiszás helyettes államtitkár – az ellenzéki politikus szerint fogy a levegő a miniszter körül

Panyi nem nevezte meg a helyettes államtitkárt, csupán az „M. R.” monogramot közölte. Bejegyzése szerint a vezető korábbi munkahelyét is otthagyta a kormányzati pozíció kedvéért, néhány héttel később azonban már a távozás mellett döntött. A képviselő állítása szerint a lemondást a minisztériumban tapasztalt munkakörülményekkel és a miniszter vezetési stílusával indokolta. Panyi az állítólagos távozó szavait is idézte:

Ilyen viszonyok között lehetetlenség dolgozni, ehhez nem adja a nevét”.

A fideszes politikus szerint különösen beszédes, hogy egy általa szorgalmasnak, kompetensnek és elkötelezettnek tartott vezető ilyen rövid idő után inkább a munkanélküliséget választaná egy jól fizető, szakmai szempontból kiemelkedőnek számító pozíció helyett. „Gondoljunk bele, milyen viszonyok kellenek ahhoz, hogy egy szorgalmas, kompetens, elkötelezett vezető az új munkahelyét, egy vezetői pozíciót három hét után otthagyjon. Inkább a munkanélküliségbe, a semmibe meneküljön egy jól fizető pozícióból” – fogalmazott.