A tiszás képviselő magából kikelve anyázott a parlamentben – végül bocsánatot kért (VIDEÓ)

Orbán: Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet
A volt miniszterelnök csütörtök este mindenkit vár a Sándor-palota elé, mint fogalmazott: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön!”
Az obszcén szavakat Panyi Miklós beszámolója szerint több tucatnyian hallották.
Kulcsár Krisztián tiszás képviselő száját Lezsák Anna felszólalása alatt „egyértelműen és letagadhatatlanul a „k**** a****” kifejezés hagyta el” – számolt be az esetről Panyi Miklós. Mint írta, a sértést több tucat képviselő is hallotta, ám „a tiszások érdekes módon nem…már a hallásuk is szelektív”.
Panyi szerint ez a megnyilvánulás messze túlmutat egy egyszerű parlamenti vitán, és tökéletesen mintázza a párt valódi arcát. „Épül a tiszás szeretetország!” − tette hozzá ironikusan Panyi Miklós, utalva a Tisza Párt által gyakran hangoztatott politikai szlogenjére.
A politikus úgy látja, a mostani eset nem egy elszigetelt kisiklás, hanem egy hosszabb folyamat betetőzése. Véleménye szerint ez a „sokadik becsmérlő megnyilvánulása volt ez Kulcsár Krisztiánnak, aki a mai nappal végképp méltatlanná vált képviselői mandátumára”. Bejegyzését a #StopÖnkény hashtaggel zárta.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt miniszterelnök csütörtök este mindenkit vár a Sándor-palota elé, mint fogalmazott: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön!”
Kulcsár az eset után bocsánatot kért.