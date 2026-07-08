A tiszás képviselő magából kikelve anyázott a parlamentben – végül bocsánatot kért (VIDEÓ)

Kulcsár Krisztián tiszás képviselő száját Lezsák Anna felszólalása alatt „egyértelműen és letagadhatatlanul a „k**** a****” kifejezés hagyta el” – számolt be az esetről Panyi Miklós. Mint írta, a sértést több tucat képviselő is hallotta, ám „a tiszások érdekes módon nem…már a hallásuk is szelektív”.

Panyi szerint ez a megnyilvánulás messze túlmutat egy egyszerű parlamenti vitán, és tökéletesen mintázza a párt valódi arcát. „Épül a tiszás szeretetország!” − tette hozzá ironikusan Panyi Miklós, utalva a Tisza Párt által gyakran hangoztatott politikai szlogenjére.