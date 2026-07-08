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tiszás politikus kulcsár krisztián panyi miklós

A tiszás képviselő magából kikelve anyázott a parlamentben – végül bocsánatot kért (VIDEÓ)

2026. július 08. 06:32

Az obszcén szavakat Panyi Miklós beszámolója szerint több tucatnyian hallották.

2026. július 08. 06:32
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Kulcsár Krisztián tiszás képviselő száját Lezsák Anna felszólalása alatt „egyértelműen és letagadhatatlanul a „k**** a****” kifejezés hagyta el” – számolt be az esetről Panyi Miklós. Mint írta, a sértést több tucat képviselő is hallotta, ám „a tiszások érdekes módon nem…már a hallásuk is szelektív”. 

Panyi szerint ez a megnyilvánulás messze túlmutat egy egyszerű parlamenti vitán, és tökéletesen mintázza a párt valódi arcát. „Épül a tiszás szeretetország!” − tette hozzá ironikusan Panyi Miklós, utalva a Tisza Párt által gyakran hangoztatott politikai szlogenjére.

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A politikus úgy látja, a mostani eset nem egy elszigetelt kisiklás, hanem egy hosszabb folyamat betetőzése. Véleménye szerint ez a „sokadik becsmérlő megnyilvánulása volt ez Kulcsár Krisztiánnak, aki a mai nappal végképp méltatlanná vált képviselői mandátumára”. Bejegyzését a #StopÖnkény hashtaggel zárta.

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Kulcsár az eset után bocsánatot kért.

 

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
Moslékzabáló
2026. július 08. 07:11
Elég elolvasni a néhány, rendszeresen idepiszkító stupid tiszás írását és rögtön érthető az egész: ez az ő szintjük, ez kell nekik, ezt értik meg. A csőcselék most tort ül.
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1
0
Ergit
•••
2026. július 08. 07:08 Szerkesztve
Nem vagyok oda Hernádi Juditért, de ő mondta azt, HOGY AZ NEM BOCSÁNATKÉRÉS: "SZERETNÉK BOCSÁNATOT KÉRNNI." Mert az csak egy bejelentés arra, mit kíván tenni!!! AZ IGAZI AZ, HA AZT MONDJA: "BOCSÁNATOT KÉREK." - kijelentő mondatban!!!
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0
0
gullwing
2026. július 08. 07:04
Kulcsár egy büdös bunkó. Tipikus tiszaszar.
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5
0
wadcutter
2026. július 08. 06:58
egy kocsmában már pofánb,szta volna egy úriember, de hol van az agyhalott tiszásokkal a parlament színvonala egy vidéki kocsmához képest ...
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5
0
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