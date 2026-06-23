Panyi Miklós: Hallgassa meg a gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottság Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét

A Fidesz azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottsága hallgassa meg Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét, Litresits Andrást – közölte Panyi Miklós kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

A fideszes képviselő jelezte: az erről szóló levelet eljuttatja Diószegi Juditnak, a vizsgálóbizottság tiszás elnökének.

Kiemelte: politikai oldaltól függetlenül világosnak kell lennie, hogy fiatalokat, intézetben felnövő gyermekeket politikai célokra felhasználni helytelen, illetve elfogadhatatlan, ha ezért pénzt adnak vagy valamilyen más előnyt biztosítanak nekik. Ha arra vesznek rá gyermeket, hogy egy közéleti szereplővel szemben fogalmazzon meg bizonyos állításokat, az még egy szinttel magasabb kategória, és ha ez a nyilatkozat egy pedofil vád megtételére vonatkozik, minden politikai normalitáson túlmegy – hangsúlyozta.