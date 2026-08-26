„Minden új kormány életében a legmeghatározóbb, első időszak, amikor felszínre kell kerüljenek a szakpolitikai irányvonalak, prioritások.

Egyre többször kaptam, kapom meg a kérdést, hogy értékelem az önkormányzati világgal kapcsolatos eddigi kormányzati teljesítményt? Eddig tudatosan igyekeztem hárítani ezt, mert a 100 nap, a türelem jár minden új kormánynak. De 100 nap elég kell legyen arra, hogy bizonyos alapvetéseket, szakpolitikai elveket, vagy legalább, ötleteket nyilvánosságra hozzanak és elindulhasson róluk a párbeszéd.

Egyelőre azonban a 100 nap letelte után sem igazán tudok ezekre a kérdésekre válaszolni. Szakpolitikai koncepciókról nem hallottunk és továbbra sincs önkormányzati államtitkár.

Ma reggeli jó hír azonban, hogy dr. Lőrincz Viktória miniszter asszony összehívta az ÖNET-et, tehát az összes önkormányzati érdekképviseleti szervet tömörítő fórumot.

Bízom benne, hogy ez az érdemi egyeztetések megkezdését jelenti majd, ahol megismerhetjük a kormány elképzeléseit, hiszen fontos lenne tudni, hogy mit várhatnak a települések.

Ezekhez az egyeztetésekhez csak konstruktívan és optimistán érdemes hozzáállni. Az a szakmai anyag, amit a nyolc önkormányzati érdekképviselet összeállított, jó kiinduló pont lehet. Készek és nyitottak vagyunk a párbeszédre, a települési feladatok és finanszírozás áttekintésére.

Szeptember 3-ig türelmet kérek minden sajtóorgánumtól és érdeklődőtől, de addig nincs mit értékelni. Remélem, hamarosan kiderül, hogy a kormány szerint mitől lesz jobb az önkormányzatoknak a jövőben, és akkor ezekről el fogom mondani a véleményem.

Azért is fontos és sürgős a mielőbbi egyeztetés, mert hamarosan beterjesztésre kerül a 2026. évi állami költségvetés módosítása és bizonyára zajlik már a 2027. évi költségvetés tervezése is. Egyetlen település se tud viszont tervezni anélkül, hogy legalább nagyságrendileg ismertek lennének az önkormányzatokat érintő számok.”

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