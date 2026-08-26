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08. 26.
szerda
kormány Székesfehérvár lőrincz viktória önkormányzat Cser-Palkovics András vélemény

Hogy értékelem az önkormányzati világgal kapcsolatos eddigi kormányzati teljesítményt?

2026. augusztus 26. 15:35

Eddig tudatosan igyekeztem hárítani ezt (...), de 100 nap elég kell legyen arra, hogy bizonyos alapvetéseket, szakpolitikai elveket, vagy legalább, ötleteket nyilvánosságra hozzanak és elindulhasson róluk a párbeszéd.

2026. augusztus 26. 15:35
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Cser-Palkovics András
Cser-Palkovics András
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„Minden új kormány életében a legmeghatározóbb, első időszak, amikor felszínre kell kerüljenek a szakpolitikai irányvonalak, prioritások.
Egyre többször kaptam, kapom meg a kérdést, hogy értékelem az önkormányzati világgal kapcsolatos eddigi kormányzati teljesítményt? Eddig tudatosan igyekeztem hárítani ezt, mert a 100 nap, a türelem jár minden új kormánynak. De 100 nap elég kell legyen arra, hogy bizonyos alapvetéseket, szakpolitikai elveket, vagy legalább, ötleteket nyilvánosságra hozzanak és elindulhasson róluk a párbeszéd.
Egyelőre azonban a 100 nap letelte után sem igazán tudok ezekre a kérdésekre válaszolni. Szakpolitikai koncepciókról nem hallottunk és továbbra sincs önkormányzati államtitkár.
Ma reggeli jó hír azonban, hogy dr. Lőrincz Viktória miniszter asszony összehívta az ÖNET-et, tehát az összes önkormányzati érdekképviseleti szervet tömörítő fórumot.
Bízom benne, hogy ez az érdemi egyeztetések megkezdését jelenti majd, ahol megismerhetjük a kormány elképzeléseit, hiszen fontos lenne tudni, hogy mit várhatnak a települések.
Ezekhez az egyeztetésekhez csak konstruktívan és optimistán érdemes hozzáállni. Az a szakmai anyag, amit a nyolc önkormányzati érdekképviselet összeállított, jó kiinduló pont lehet. Készek és nyitottak vagyunk a párbeszédre, a települési feladatok és finanszírozás áttekintésére.
Szeptember 3-ig türelmet kérek minden sajtóorgánumtól és érdeklődőtől, de addig nincs mit értékelni. Remélem, hamarosan kiderül, hogy a kormány szerint mitől lesz jobb az önkormányzatoknak a jövőben, és akkor ezekről el fogom mondani a véleményem.
Azért is fontos és sürgős a mielőbbi egyeztetés, mert hamarosan beterjesztésre kerül a 2026. évi állami költségvetés módosítása és bizonyára zajlik már a 2027. évi költségvetés tervezése is. Egyetlen település se tud viszont tervezni anélkül, hogy legalább nagyságrendileg ismertek lennének az önkormányzatokat érintő számok.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 4 komment

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GrumpyGerald
2026. augusztus 26. 16:55
"hamarosan kiderül,hogy a kormány szerint mitől lesz jobb az önkormányzatoknak a jövőben" Jooobb? Az egy másik, alternatív idősík.A Tisza nyert áprilisban,azóta látszik,kizárólag a sárga föld aljáig zuhanásban érdekeltek,azt tudják produkálni.A "nincs pénz" replikák,a támogatások megvonása,az ideológiailag-kommunukációban előkészített energetikai és egyéb megszorítások világa következik. Jó kommcsi módra.Lehet visszavezetik a az átkosban kötelező JANUÁR 1.-EI ÁREMELÉSEKET és talán a tervgazdaságot is. Az ÁVÓ már pl.megvan... Minden választási igéretüket megszegték, nyílt hazudozás folyt mindenről.Ekkor mondtak csak véletlenül igazat: "elhallgatjuk a valós terveiket,m ert akkor nem tudnánk választást nyerni." Pl.elhazudták a családi pótlék megduplázását is,ha jól tudom ápr. első intézkedései közt kellett volna lennie,de süketítő csönd van,bezzeg az 50év alatti 2gyermekes anyák SZJA mentességét 27-től ELTÖRÖLTÉK!!! Piszok kedves banda,a szavazóikkal együtt,a hangsúly a piszkon van...
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google-2
2026. augusztus 26. 16:25
Azért csodálom azok optimizmusát, akik valódi teljesítményt várnak el a TSZ-től, akik nem látják a fejetlenséget és a káoszt, amit ezek hagynak maguk után, maguk körül.
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1
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survivor
•••
2026. augusztus 26. 16:22 Szerkesztve
Mitől lenne változás ? A FIDESZ 1. vonalát megfúrta a FIDESZ 4. vonala.. Petya 18 évig fideszes..
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gyzoltan-2
2026. augusztus 26. 16:16
Cser-Palkovics András tűnik annyira jó-fejnek, hogy fölfogja, hogy semmi változásra nem számíthatunk! 1945 óta, az ilyen-olyan, demokratikus rendszerünk, a szürke 50 árnyalatát is megélte, tartós, látványos és alattomos magyarságellenesség felmutatásával..! Lenne mit kitárgyalni, de felvetni sem érdemes semmit sem, mert a kiszorított magyarságnak nincs egyeztető fóruma, nincs kimondottan magyar érdekképviselete, szervezete,,! -és még alig éltük túl Pintér Sándort, a fő magyarellenes inkvizítort..! A megszállt pártok vezetésében meg csak szét kell nézni... Büszkék lehetünk a politikai életünkre..! -avagy annyira mégsem?!
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