Négy konyhai dolgozót bocsátottak el egy gyömrői iskolában, miután élelmiszert vittek volna haza

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Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.
Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere szerint a négy dolgozót személyesen állította meg, amikor munkaidejük vége előtt mintegy egy órával, megtömött szatyrokkal hagyták volna el az iskolát. A polgármester kérésére megmutatták a náluk lévő csomagokat.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a dolgozók többféle élelmiszert osztottak szét egymás között. A beszámoló alapján a hat kilogramm reszelt sajtból 5,1 kilogramm volt náluk, így 0,9 kilogramm maradt az iskolában. A hat kilogramm sonkából 3,5 kilogrammot vittek volna el, a három kilogramm margarin felét pedig szintén szétosztották egymás között.
A csomagokban ezen kívül közel három kilogramm zöldpaprikát, öt kilogramm őszibarackot, levesgyöngyöt, kész szendvicseket, készételeket és diétás menüt is találtak. Az önkormányzat közlése szerint az iskola egyik hűtőjében több kilogramm elrejtett maradék köretre is rábukkantak.
Kisberk Szabolcs szerint felmerült annak a gyanúja is, hogy a dolgozók hosszabb időn keresztül vihettek el élelmiszert az iskolai konyháról. Ennek időtartamát és körülményeit azonban jelenleg nem támasztja alá lezárt hatósági vizsgálat.
A polgármester a történtek után rendőrt hívott, és közlése szerint mind a négy dolgozó munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. A polgármester állítása szerint az érintettek elismerték a történteket.
A rendőrség a 444 megkeresésére megerősítette, hogy nyomozás indult az ügyben. A hatósági eljárás jelenleg folyamatban van, így az eset pontos körülményeit és az esetleges felelősséget a vizsgálatnak kell tisztáznia.
A polgármester közölte azt is, hogy az eset után előre be nem jelentett ellenőrzéseket tartanak az önkormányzat által működtetett további konyhákon is.
Nyitóképen egy finomfőzelék, forrása: Facebook