Négy konyhai dolgozót bocsátottak el egy gyömrői iskolában, miután élelmiszert vittek volna haza

Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere szerint a négy dolgozót személyesen állította meg, amikor munkaidejük vége előtt mintegy egy órával, megtömött szatyrokkal hagyták volna el az iskolát. A polgármester kérésére megmutatták a náluk lévő csomagokat.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a dolgozók többféle élelmiszert osztottak szét egymás között. A beszámoló alapján a hat kilogramm reszelt sajtból 5,1 kilogramm volt náluk, így 0,9 kilogramm maradt az iskolában. A hat kilogramm sonkából 3,5 kilogrammot vittek volna el, a három kilogramm margarin felét pedig szintén szétosztották egymás között.