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09. 02.
szerda
gyömrő kisberk szabolcs konyhai dolgozó önkormányzat polgármester

Négy konyhai dolgozót bocsátottak el egy gyömrői iskolában, miután élelmiszert vittek volna haza

2026. szeptember 02. 20:08

Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.

2026. szeptember 02. 20:08
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Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere szerint a négy dolgozót személyesen állította meg, amikor munkaidejük vége előtt mintegy egy órával, megtömött szatyrokkal hagyták volna el az iskolát. A polgármester kérésére megmutatták a náluk lévő csomagokat.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a dolgozók többféle élelmiszert osztottak szét egymás között. A beszámoló alapján a hat kilogramm reszelt sajtból 5,1 kilogramm volt náluk, így 0,9 kilogramm maradt az iskolában. A hat kilogramm sonkából 3,5 kilogrammot vittek volna el, a három kilogramm margarin felét pedig szintén szétosztották egymás között.

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A csomagokban ezen kívül közel három kilogramm zöldpaprikát, öt kilogramm őszibarackot, levesgyöngyöt, kész szendvicseket, készételeket és diétás menüt is találtak. Az önkormányzat közlése szerint az iskola egyik hűtőjében több kilogramm elrejtett maradék köretre is rábukkantak.

Kisberk Szabolcs szerint felmerült annak a gyanúja is, hogy a dolgozók hosszabb időn keresztül vihettek el élelmiszert az iskolai konyháról. Ennek időtartamát és körülményeit azonban jelenleg nem támasztja alá lezárt hatósági vizsgálat.

A polgármester a történtek után rendőrt hívott, és közlése szerint mind a négy dolgozó munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. A polgármester állítása szerint az érintettek elismerték a történteket.

A rendőrség a 444 megkeresésére megerősítette, hogy nyomozás indult az ügyben. A hatósági eljárás jelenleg folyamatban van, így az eset pontos körülményeit és az esetleges felelősséget a vizsgálatnak kell tisztáznia.

A polgármester közölte azt is, hogy az eset után előre be nem jelentett ellenőrzéseket tartanak az önkormányzat által működtetett további konyhákon is.

Nyitóképen egy finomfőzelék, forrása: Facebook

Összesen 29 komment

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Sorrend:
Krupp Skya
2026. szeptember 02. 22:36
Orbán nincs már. Hol a jó lét? Jaj tudjuk vissza jöt az a rendszer ami 70 éven keresztűl azt mondta elvtársak csak egy kicsit kell várnotok és nektek is jó lesz
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bsm99
2026. szeptember 02. 22:35
Mindennapos gyakorlat ez szinte az összes iskolában. Ki az, aki ezen meglepődött? Mint a kábítószer csempészet. 1%-át kapják el.
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Krupp Skya
2026. szeptember 02. 22:32
the-purge 2026. szeptember 02. 21:26 Megint a 444-ről lopja a mandiner a híreit. A dolgozók meg nyilván nem először vittek haza kaját. Farhátisztánban szocializálódtak, ahol a hatósági áras margarint is lopniuk kellett, ha nem akartak éhen dögleni. Inkább ellopták a gyerekektől. Európa legcsóringerebb országává tette a magyarokat, magukat pedig százmilliárdosokká a tolvaj. ----------------------------------------------------------- Ezt adták ki nektek az ÁVH-nál the purge elvtárs?
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Simbaya
2026. szeptember 02. 21:49
Hájas, fogatlan konyhásnénik, mindegyik rendkívül fejlett (és izzadt) integetőizommal, akik a nap végén alig bírják hazacipelni a "maradékot" Régen voltam kisiskolás, de ezek szerint semmi nem változott. Hat kiló sajtból 0,9 maradt a konyhán...LOL
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