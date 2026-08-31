Panyi: Megvan, ki lehet a befutó Lőrincz bukása után

A fideszes képviselő kiemeli, a beruházások csúszása milliárdos veszteségeket okoz az országnak. Úgy véli, a problémák gyökere abban rejlik, hogy a választások után 130–140 nappal olyan operatív területekre neveztek ki tapasztalatlan egyetemi oktatókat, mint a területi közigazgatás és az önkormányzati szféra.

Panyi kitért arra is, hogy Lőrincz Viktória esetleges távozása esetén Stumpf Péter államtitkár lehet a befutó a miniszteri posztra, akit állítása szerint Ruff Bálint is támogat.

„A miniszteri posztra egyébként minden esélye megvan, hiszen Ruff ebben mellszélességgel támogatja, Stumpf is ambicionálná s alkalmas embereket a Tisza semmire sem talál. Kihívója nem lenne. Persze ettől még Stumpf nem lesz alkalmas, legfeljebb alkalmasabb mint Lőrincz.”