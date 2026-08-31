Panyi: Megvan, ki lehet a befutó Lőrincz bukása után

Három hét után távozhat egy tiszás helyettes államtitkár – az ellenzéki politikus szerint fogy a levegő a miniszter körül
A távozó kormánytisztviselő állítólag azt mondta, ilyen viszonyok között lehetetlenség dolgozni, ehhez nem adja a nevét.
„Világos, hogy Lőrincz megbukott” – hangsúlyozza a fideszes képviselő.
Komoly működési problémákkal vádolja a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot Panyi Miklós. A fideszes országgyűlési képviselő legfrissebb Facebook-bejegyzésében azt állítja:
Lőrincz Viktória miniszter szakmailag megbukott, és a tárcán belül már a lehetséges utódlásáról egyeztetnek, miközben fontos szakpolitikai programok állnak.
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A távozó kormánytisztviselő állítólag azt mondta, ilyen viszonyok között lehetetlenség dolgozni, ehhez nem adja a nevét.
A képviselő közlése szerint a minisztérium reagált a korábbi, egy helyettes államtitkár lemondásáról szóló posztjára, és a távozás hátterében a tárcán belüli rendezetlen viszonyokat jelölte meg.
Panyi szerint a minisztérium működése több területen is ellehetetlenült. Állítása szerint:
A fideszes képviselő kiemeli, a beruházások csúszása milliárdos veszteségeket okoz az országnak. Úgy véli, a problémák gyökere abban rejlik, hogy a választások után 130–140 nappal olyan operatív területekre neveztek ki tapasztalatlan egyetemi oktatókat, mint a területi közigazgatás és az önkormányzati szféra.
Panyi kitért arra is, hogy Lőrincz Viktória esetleges távozása esetén Stumpf Péter államtitkár lehet a befutó a miniszteri posztra, akit állítása szerint Ruff Bálint is támogat.
„A miniszteri posztra egyébként minden esélye megvan, hiszen Ruff ebben mellszélességgel támogatja, Stumpf is ambicionálná s alkalmas embereket a Tisza semmire sem talál. Kihívója nem lenne. Persze ettől még Stumpf nem lesz alkalmas, legfeljebb alkalmasabb mint Lőrincz.”
Panyi ugyanakkor hozzátette: a teljes jelenlegi vezetést alkalmatlannak tartja a feladatára, és véleménye szerint egy miniszterváltás önmagában nem oldaná meg a kormányzóképtelenséget.
„De hát idevezet a nagyképűség, a felkészületlenség, az alkalmatlanság egy jó adag ruffizmussal és erőszakossággal a személyügyekben. Mehet a vergődés és a szerencsétlenkedés eltakarása facebook-posztokkal. Meg a vármegye-átnevezés…” – zárja bejegyzését Panyi Miklós.
Nyitókép: Facebook