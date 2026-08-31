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probléma panyi miklós vidék - és településfejlesztési minisztérium lőrincz viktória magyar falu program

Panyi: Megvan, ki lehet a befutó Lőrincz bukása után

2026. augusztus 31. 10:33

„Világos, hogy Lőrincz megbukott” – hangsúlyozza a fideszes képviselő.

2026. augusztus 31. 10:33
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Komoly működési problémákkal vádolja a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot Panyi Miklós. A fideszes országgyűlési képviselő legfrissebb Facebook-bejegyzésében azt állítja:

Lőrincz Viktória miniszter szakmailag megbukott, és a tárcán belül már a lehetséges utódlásáról egyeztetnek, miközben fontos szakpolitikai programok állnak.

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A képviselő közlése szerint a minisztérium reagált a korábbi, egy helyettes államtitkár lemondásáról szóló posztjára, és a távozás hátterében a tárcán belüli rendezetlen viszonyokat jelölte meg.

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Panyi szerint a minisztérium működése több területen is ellehetetlenült. Állítása szerint:

  • a Magyar Falu Programban nincsenek kifizetések,
  • a szociális tűzifa programot és a Reki-pályázatot még nem írták ki,
  • tizenhárom megyének nincs vezetője, és a védelmi bizottságok sem működnek.

A fideszes képviselő kiemeli, a beruházások csúszása milliárdos veszteségeket okoz az országnak. Úgy véli, a problémák gyökere abban rejlik, hogy a választások után 130–140 nappal olyan operatív területekre neveztek ki tapasztalatlan egyetemi oktatókat, mint a területi közigazgatás és az önkormányzati szféra.

Panyi kitért arra is, hogy Lőrincz Viktória esetleges távozása esetén Stumpf Péter államtitkár lehet a befutó a miniszteri posztra, akit állítása szerint Ruff Bálint is támogat.

„A miniszteri posztra egyébként minden esélye megvan, hiszen Ruff ebben mellszélességgel támogatja, Stumpf is ambicionálná s alkalmas embereket a Tisza semmire sem talál. Kihívója nem lenne. Persze ettől még Stumpf nem lesz alkalmas, legfeljebb alkalmasabb mint Lőrincz.”

Panyi ugyanakkor hozzátette: a teljes jelenlegi vezetést alkalmatlannak tartja a feladatára, és véleménye szerint egy miniszterváltás önmagában nem oldaná meg a kormányzóképtelenséget.

„De hát idevezet a nagyképűség, a felkészületlenség, az alkalmatlanság egy jó adag ruffizmussal és erőszakossággal a személyügyekben. Mehet a vergődés és a szerencsétlenkedés eltakarása facebook-posztokkal. Meg a vármegye-átnevezés…” – zárja bejegyzését Panyi Miklós.

Nyitókép: Facebook

Összesen 26 komment

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Sorrend:
johngo
2026. augusztus 31. 11:53
Igen, de ez az alkalmatlanság az egész kormányra, sőt mág a szekta képviselőkre is igaz és a gyurcsányi útra téríti az országot, vagyis megint tönkre fogják tenni.
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1
0
nyugalom
2026. augusztus 31. 11:49
Ez a kis somogyi agresszív? Vissza megy a falujába?
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0
0
masikhozzaszolo
2026. augusztus 31. 11:39
minisztérium működése több területen is ellehetetlenült Félreértés van. A Fidesz működtette. A szavazó azt mondta, ne működjön, az lesz a nyerő. Megtörtént. Mért akarja a kisebbség a működést? Nyugodjon már meg!
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3
0
pannonhegy
•••
2026. augusztus 31. 11:38 Szerkesztve
Ugyan már! Mit számít egy tiszásnak, hogy ki a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetője? Most volt egy pár időközi választás vidéken, s túlnyomó többségben a tiszás szavazók a tiszás polgármesterekre szavaztak. Köreikben nincs túlbonyolítás: ha tiszás, az jó, ha nem tiszás, az rossz. Ennyi. Kellemes téli, fűtési szezont kívánok nekik!
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1
0
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