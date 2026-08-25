PSZ: Sztrájk lesz az iskolákban, ha nem rendezik a dolgozók bérét

Munkabeszüntetés jöhet a magyar iskolákban, ha a kormány rövid időn belül nem intézkedik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS) kollégák béremeléséről – figyelmeztetett az Inforádióban Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott kisegítő és háttérfeladatokat ellátó munkatársak fizetése jellemzően a minimálbérhez vagy a garantált bérminimumhoz igazodik, és attól mindössze 7 százalékkal tér el. Ez a helyzet hatalmas bérfeszültséget okoz az intézményeken belül, hiszen a pedagógusok bére az utóbbi időben már elérte a „viszonylag elfogadható szintet”, miközben az őket támogató szakemberek fizetése messze elmarad ettől.

A probléma súlyát fokozza, hogy ezek a dolgozók – köztük a gyógypedagógiai asszisztensek, a felsőfokú végzettségű rendszergazdák és a pénzügyi szakemberek – kulcsszerepet játszanak az iskolák napi működésében, ráadásul sokszor fizikailag és lelkileg is rendkívül megterhelő munkát végeznek. Totyik egy finnországi példával szemléltette a magyarországi leterheltséget: míg Finnországban három gyermekre jut egy pedagógiai asszisztens, addig itthon egyetlen asszisztensre akár 250 gyermek is juthat.