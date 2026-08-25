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probléma inforádió totyik tamás pedagógus

PSZ: Sztrájk lesz az iskolákban, ha nem rendezik a dolgozók bérét

2026. augusztus 25. 07:02

Újabb konfliktus fenyeget a közoktatásban, miután a háttérmunkát végző dolgozók bérezése drasztikusan elmaradt a pedagógusokétól. A kormány elismerte a probléma jogosságát, de közölte, hogy nincs pénz a rendezésre.

2026. augusztus 25. 07:02
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Munkabeszüntetés jöhet a magyar iskolákban, ha a kormány rövid időn belül nem intézkedik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS) kollégák béremeléséről – figyelmeztetett az Inforádióban Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott kisegítő és háttérfeladatokat ellátó munkatársak fizetése jellemzően a minimálbérhez vagy a garantált bérminimumhoz igazodik, és attól mindössze 7 százalékkal tér el. Ez a helyzet hatalmas bérfeszültséget okoz az intézményeken belül, hiszen a pedagógusok bére az utóbbi időben már elérte a „viszonylag elfogadható szintet”, miközben az őket támogató szakemberek fizetése messze elmarad ettől.

A probléma súlyát fokozza, hogy ezek a dolgozók – köztük a gyógypedagógiai asszisztensek, a felsőfokú végzettségű rendszergazdák és a pénzügyi szakemberek – kulcsszerepet játszanak az iskolák napi működésében, ráadásul sokszor fizikailag és lelkileg is rendkívül megterhelő munkát végeznek. Totyik egy finnországi példával szemléltette a magyarországi leterheltséget: míg Finnországban három gyermekre jut egy pedagógiai asszisztens, addig itthon egyetlen asszisztensre akár 250 gyermek is juthat.

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Bár az oktatási kormányzat a tárgyalások során elismerte a helyzetet, és a kormányprogramban korábban 25 százalékos béremelést irányoztak elő számukra, a legutóbbi egyeztetésen a szakszervezettel azt közölték, hogy a lépésre jelenleg egyszerűen nincs fedezet a költségvetésben.

A szakszervezeti vezető a sztrájkjog helyzetét is értékelte. Kifejtette, hogy a pedagógusok ugyan kaptak vissza valamennyit a jogaikból, de teljes egészében továbbra sem élhetnek a munkabeszüntetés eszközével. Az új szabályozás szerint ugyanis az 50 százalékos elégséges szolgáltatást és a gyermekfelügyeletet mindenki számára biztosítani kell, a végzős osztályok esetében pedig január 31-e után 100 százalékos ellátásra van szükség, ami kiüresíti a sztrájk valódi erejét. A PSZ eredeti célja a 2022 előtti állapot visszaállítása lett volna, amikor még a felek egyezkedhettek a feltételekről.

Ugyanakkor pozitív fejleményként említette, hogy az iskolák visszakapják a szakmai önállóságuk egy részét: a pedagógiai programról, a házirendről és a működési szabályzatról mostantól helyben, a tantestületek dönthetnek. Ez a szabadság azonban a gyakorlatban még korlátozott, mivel a döntésekhez a fenntartó jóváhagyása kell, ha azoknak pénzügyi vonzata van, ráadásul az intézmények továbbra sem rendelkeznek önálló költségvetéssel.

Nyitókép: Totyik Tamás/Facebook

 

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Összesen 110 komment

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fitymafake
2026. augusztus 25. 09:23
Statiszta az agyhalott barom tegnap belinkelt egy 2005 ös repülőgépszerencsétlenséget mintha tegnap zuhant volna le.🤣👏Bszki az összes bukott fidnyák akkora egy nyomorék fikarcnyi szánalmat nem érzek irántuk,mikor viszik őket a krematóriumba.🤣🤣😂👍👍👍
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Burdisgarage
2026. augusztus 25. 09:22
Vidéken szifilises gyerekeket járatnak az egészségesekkel egy osztályba. A nagyfalusi iskolából agresszió miatt eltiltott gyereket a kisebbe, vegyes osztályba. A kistérségi tanárok bérpótlékáról meg fogják vonni.
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fitymafake
2026. augusztus 25. 09:20
elcapo-3 2026. augusztus 25. 09:17 A 2026-os pedagógusbér-emelést (mely 2025. december 1-jeihez képest 10%-os emelést jelentett januártól) 2026 augusztusában utalták ki egy összegben, a januártól addig felhalmozott különbözettel együtt! A buta szektaszarok figyelmébe ajánlom! Írják a baromságat. Szopóágon is vadul kommentelnek!" Mi az anyádról ugatsz te bukott féreg.Itt vergődtök hogy most utalt az unio 300 milliárdot magyarországnak.Ti elmebetegek vagytok,honnan a jó kurva anyátokból szedeitek a faszságaitokat?🤦‍♂️😂😂😂😂
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statiszta
2026. augusztus 25. 09:20
Mi van Fütyi, Ballibsi Zsoltibácsid még ma nem xopatott meg és ideges vagy?
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