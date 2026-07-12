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Én valami mást szeretnék látni, leginkább egy régi-új kezdetet.
„A legnagyobb problémám a jelenlegi kormányzattal az, hogy a hatalomgyakorlás módjában nem tapasztalom a valódi váltást a Fideszhez képest. Én valami mást szeretnék látni, leginkább egy régi-új kezdetet. Azt, hogy visszatérünk arra az útra, amelyen a rendszerváltáskor elindultunk.
Az pedig úgy nézne ki, hogy a győztes azonnal kezet nyújt a legyőzöttnek és azt mondja: igen, én nyertem, innentől kezdve én diktálom a tempót és hozom a döntéseket. De ti, akik ellenzékbe szorultatok, ugyanúgy a nemzet részei vagytok, mint mi, ezért szeretnék veletek együtt dolgozni bizonyos ügyekben. Ebben kérem a segítségeteket és a támogatásotokat.
Amikor majd ezt látjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Magyarország elindult egy normális, kiegyensúlyozott, a sikerhez vezető úton, amely a látványos fejlődés irányába vezet. Ahol a gyarapodás nemcsak anyagi előrelépést jelent, hanem az egymás iránti megbecsülés növekedését is.
Ha viszont azt látjuk, hogy a politikai ellenfelet utolsó szemét gazembernek, börtöntölteléknek, maffiatagnak nevezik - vagy ahogy az előző kormányzat mondta, hazaáruló, idegen ügynöknek tekinti őket –, és csak arra várunk, hogy mikor csukhatjuk le, takaríthatjuk el és tehetjük jelentéktelenné mindannyiukat, nos akkor sajnos biztosak lehetünk abban, hogy még nem másztunk ki a bajból.
Ez a fő gond a számomra a mostani hazai közélettel. Ne feledjük el, hogy amiről beszélek, az nem utópisztikus álom – a rendszerváltás utáni Magyarország sikerében fundamentumnak számított.”
Fotó: MTI/Bruzák Noémi