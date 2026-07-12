„A legnagyobb problémám a jelenlegi kormányzattal az, hogy a hatalomgyakorlás módjában nem tapasztalom a valódi váltást a Fideszhez képest. Én valami mást szeretnék látni, leginkább egy régi-új kezdetet. Azt, hogy visszatérünk arra az útra, amelyen a rendszerváltáskor elindultunk.

Az pedig úgy nézne ki, hogy a győztes azonnal kezet nyújt a legyőzöttnek és azt mondja: igen, én nyertem, innentől kezdve én diktálom a tempót és hozom a döntéseket. De ti, akik ellenzékbe szorultatok, ugyanúgy a nemzet részei vagytok, mint mi, ezért szeretnék veletek együtt dolgozni bizonyos ügyekben. Ebben kérem a segítségeteket és a támogatásotokat.