Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
08. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 30.
vasárnap
digitális készségek mentális állapot gyerek Révész Máriusz közösségi média

Ellopott gyerekkor – mozduljunk a netről a valóságra!

2026. augusztus 30. 20:31

A baj óriási. Érdemes lenne megfontolni, hogy gyermekeink érdekében Angliához és Franciaországhoz hasonlóan Magyarországon is legyen szabályozás 2027-től a gyerekek közösségimédia-használatára. Ki időt nyer, életeket, egészséget, javuló mentális állapotot és még sok minden mást is nyer.

2026. augusztus 30. 20:31
közösségi média; gyerek
Révész Máriusz
Révész Máriusz
Öt

„Sokan azt gondolják, ha a gyerek későn kap okos telefont, tabletet, akkor lemarad a digitális készségek területén. Januárban az amerikai szenátus egy bizottsági meghallgatásán Jared Cooney Horvath idegtudós és oktatáskutató arra hívta fel a figyelmet, hogy 2013 és 2023 között hihetetlenül megnőtt a gyerekek eszközellátottsága, a számítógéphasználatra oktatott gyerekek száma 570 százalékkal nőtt, óriási mértékben emelkedett a digitális oktatás óraszáma és az erre fordított költség. Az ICILS (International Computer and Information Literacy Study – Nemzetközi Számítógépes és Információs Műveltségmérés) szerint ezzel párhuzamosan azonban 22 százalékkal csökkent (!) a digitálisan legalább kompetensnek minősülő gyerekek aránya. Ez alapján téves az a feltételezés, hogy a több digitális eszközhasználat digitálisan felkészültebbé teszi a gyerekeket – az adatok ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Mert,

ha nem tanul meg a gyerek rendesen analóg módon gondolkodni, akkor nem lesz képes megfelelően használni a technológiát sem.

Mindez arra hívta fel a figyelmet, hogy a technológiai készségek alapja az olvasás, az írás, a számolás, a figyelem, a memória, a logikus gondolkodás és az önálló problémamegoldás. Ha ezeket a folyamatokat túl korán kiszervezzük a gépeknek, akkor a gyerekek nem építik fel azokat a belső tudásstruktúrákat, amelyek később szükségesek lesznek az értelmes technológiahasználathoz. Így tulajdonképpen a PISA által is mért szövegértési, matematikai, természettudományos visszaesés következménye, hogy a digitális készségek esetében is jelentősen romlott a gyerekek teljesítménye az okostelefonok elterjedése óta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A játékalapú gyerekkort felváltotta a telefonalapú gyerekkor

A gyerekek fizikai és szellemi állapota mellett a harmadik terület, ahol elképesztő pusztítást végez az okostelefon és a képernyő, a gyerekek mentális állapota. Erről Jonathan Haidt írt „A szorongó nemzedék” címmel egy könyvet, amit 2024-ben többek között az Economist és a New York Post is az év könyvének választotta, és Barack Obama is az év legfontosabb könyvei közé sorolta. Ebben Haidt összegzi az elmúlt évek kutatási adatait, amiből kiderül, hogy

alig több mint 10 év alatt a depresszió és a szorongás mértéke drámai módon megnőtt a fiataloknál, különösen a lányoknál, és a lányok esetében többszörösére emelkedett az önsértéseknek a száma.

(...)

A baj óriási. Érdemes lenne megfontolni, hogy gyermekeink érdekében Angliához és Franciaországhoz hasonlóan Magyarországon is legyen szabályozás 2027-től a gyerekek közösségimédia-használatára. Ki időt nyer, életeket, egészséget, javuló mentális állapotot és még sok minden mást is nyer. A felsoroltak közül a legenyhébb szabályozás is óriási változást jelentene, teljesen átalakítaná a gyerekek körében a közösségi média világát. Jelenleg a szülők a társadalmi nyomásnak is köszönhetően 8-9 éves korban vesznek okostelefont a gyermekeiknek, és közösen játsszák ki a korhatáros tiltásokat. Ez megszűnne, a gyerekeink nagy része újra elkezdene mozogni, beszélgetni, bandázni, normális életet élni. Alapjaiban változna meg a világ, akár 15, akár 16 év lesz a korhatár. Valószínűleg a legegyszerűbb és leggyorsabb lenne adaptálni a francia szabályozást.

Ma ebben a hisztérikusan eldurvult politikai légkörben is meg kellene találni a módját, hogy ez a törvény még az ősszel, nagyon széles támogatással megszülessen. Az idő kulcskérdés. Az okostelefon és a mértéktelen képernyőidő minden évben gyerekek ezreinek egészségét rombolja, teszi tönkre. A kutatások egyértelműek. Nem szabad késlekedni, mindent meg kell tenni, hogy 2027-től Magyarországon is szabályozzuk a gyerekeink közösségimédia-hozzáférhetőségét.”

Nyitókép forrása: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. augusztus 30. 22:38
OLVASNI , OLVASNI OLVASNI . Nyomtatott könyvet .
Válasz erre
1
0
powerage
2026. augusztus 30. 21:57
"Érdemes lenne megfontolni, hogy gyermekeink érdekében Angliához és Franciaországhoz hasonlóan Magyarországon is legyen szabályozás 2027-től a gyerekek közösségimédia-használatára." Ostoba fasz. Se Angliában se Franciaországban le sem szarják a gyerekeket, ez csak a duma része, a cél az internet hozzáférés totális szabályozása. De amúgy kiváló ötlet a fiatalok megnyerésére is a következő választásra.
Válasz erre
0
1
schwabisch2026
2026. augusztus 30. 21:01
survivor 2026. augusztus 30. 20:44 • Szerkesztve Az okos telefon alsó korhatara legyen 14 ev.. Gimiben ugyis van informatika... Amugy mennyi 12x 22 ? Nos, sajnos ezt a világ már meglépte, mivel az anyák egy bizonyos része-nem akarom mondani kik és milyen nők ezek- már odaadják a kölkeiknek a töltéscsatolt felülettel rendelkező hálózati kommunkiációs egységeket, mondván : "Ne baszdmeg, ehun e, ne ordíccsá, nyomjad, geci" Közben ő is pörgeti kényszeresen a faszbukkot meg a többi szart.
Válasz erre
1
0
olvasoka
2026. augusztus 30. 20:49
Ezt el sem hiszem, Máriusz, ekkora ostobák nem lehettek. Ifjaink nagy részét menetközben megette a "közösségi média", mégis mit akartok,utólag? Talán csak nem zavarja a demokrácia-érzékelést?
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!