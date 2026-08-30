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A baj óriási. Érdemes lenne megfontolni, hogy gyermekeink érdekében Angliához és Franciaországhoz hasonlóan Magyarországon is legyen szabályozás 2027-től a gyerekek közösségimédia-használatára. Ki időt nyer, életeket, egészséget, javuló mentális állapotot és még sok minden mást is nyer.
„Sokan azt gondolják, ha a gyerek későn kap okos telefont, tabletet, akkor lemarad a digitális készségek területén. Januárban az amerikai szenátus egy bizottsági meghallgatásán Jared Cooney Horvath idegtudós és oktatáskutató arra hívta fel a figyelmet, hogy 2013 és 2023 között hihetetlenül megnőtt a gyerekek eszközellátottsága, a számítógéphasználatra oktatott gyerekek száma 570 százalékkal nőtt, óriási mértékben emelkedett a digitális oktatás óraszáma és az erre fordított költség. Az ICILS (International Computer and Information Literacy Study – Nemzetközi Számítógépes és Információs Műveltségmérés) szerint ezzel párhuzamosan azonban 22 százalékkal csökkent (!) a digitálisan legalább kompetensnek minősülő gyerekek aránya. Ez alapján téves az a feltételezés, hogy a több digitális eszközhasználat digitálisan felkészültebbé teszi a gyerekeket – az adatok ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Mert,
ha nem tanul meg a gyerek rendesen analóg módon gondolkodni, akkor nem lesz képes megfelelően használni a technológiát sem.
Mindez arra hívta fel a figyelmet, hogy a technológiai készségek alapja az olvasás, az írás, a számolás, a figyelem, a memória, a logikus gondolkodás és az önálló problémamegoldás. Ha ezeket a folyamatokat túl korán kiszervezzük a gépeknek, akkor a gyerekek nem építik fel azokat a belső tudásstruktúrákat, amelyek később szükségesek lesznek az értelmes technológiahasználathoz. Így tulajdonképpen a PISA által is mért szövegértési, matematikai, természettudományos visszaesés következménye, hogy a digitális készségek esetében is jelentősen romlott a gyerekek teljesítménye az okostelefonok elterjedése óta.
A játékalapú gyerekkort felváltotta a telefonalapú gyerekkor
A gyerekek fizikai és szellemi állapota mellett a harmadik terület, ahol elképesztő pusztítást végez az okostelefon és a képernyő, a gyerekek mentális állapota. Erről Jonathan Haidt írt „A szorongó nemzedék” címmel egy könyvet, amit 2024-ben többek között az Economist és a New York Post is az év könyvének választotta, és Barack Obama is az év legfontosabb könyvei közé sorolta. Ebben Haidt összegzi az elmúlt évek kutatási adatait, amiből kiderül, hogy
alig több mint 10 év alatt a depresszió és a szorongás mértéke drámai módon megnőtt a fiataloknál, különösen a lányoknál, és a lányok esetében többszörösére emelkedett az önsértéseknek a száma.
(...)
A baj óriási. Érdemes lenne megfontolni, hogy gyermekeink érdekében Angliához és Franciaországhoz hasonlóan Magyarországon is legyen szabályozás 2027-től a gyerekek közösségimédia-használatára. Ki időt nyer, életeket, egészséget, javuló mentális állapotot és még sok minden mást is nyer. A felsoroltak közül a legenyhébb szabályozás is óriási változást jelentene, teljesen átalakítaná a gyerekek körében a közösségi média világát. Jelenleg a szülők a társadalmi nyomásnak is köszönhetően 8-9 éves korban vesznek okostelefont a gyermekeiknek, és közösen játsszák ki a korhatáros tiltásokat. Ez megszűnne, a gyerekeink nagy része újra elkezdene mozogni, beszélgetni, bandázni, normális életet élni. Alapjaiban változna meg a világ, akár 15, akár 16 év lesz a korhatár. Valószínűleg a legegyszerűbb és leggyorsabb lenne adaptálni a francia szabályozást.
Ma ebben a hisztérikusan eldurvult politikai légkörben is meg kellene találni a módját, hogy ez a törvény még az ősszel, nagyon széles támogatással megszülessen. Az idő kulcskérdés. Az okostelefon és a mértéktelen képernyőidő minden évben gyerekek ezreinek egészségét rombolja, teszi tönkre. A kutatások egyértelműek. Nem szabad késlekedni, mindent meg kell tenni, hogy 2027-től Magyarországon is szabályozzuk a gyerekeink közösségimédia-hozzáférhetőségét.”
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