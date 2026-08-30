„Sokan azt gondolják, ha a gyerek későn kap okos telefont, tabletet, akkor lemarad a digitális készségek területén. Januárban az amerikai szenátus egy bizottsági meghallgatásán Jared Cooney Horvath idegtudós és oktatáskutató arra hívta fel a figyelmet, hogy 2013 és 2023 között hihetetlenül megnőtt a gyerekek eszközellátottsága, a számítógéphasználatra oktatott gyerekek száma 570 százalékkal nőtt, óriási mértékben emelkedett a digitális oktatás óraszáma és az erre fordított költség. Az ICILS (International Computer and Information Literacy Study – Nemzetközi Számítógépes és Információs Műveltségmérés) szerint ezzel párhuzamosan azonban 22 százalékkal csökkent (!) a digitálisan legalább kompetensnek minősülő gyerekek aránya. Ez alapján téves az a feltételezés, hogy a több digitális eszközhasználat digitálisan felkészültebbé teszi a gyerekeket – az adatok ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Mert,

ha nem tanul meg a gyerek rendesen analóg módon gondolkodni, akkor nem lesz képes megfelelően használni a technológiát sem.

Mindez arra hívta fel a figyelmet, hogy a technológiai készségek alapja az olvasás, az írás, a számolás, a figyelem, a memória, a logikus gondolkodás és az önálló problémamegoldás. Ha ezeket a folyamatokat túl korán kiszervezzük a gépeknek, akkor a gyerekek nem építik fel azokat a belső tudásstruktúrákat, amelyek később szükségesek lesznek az értelmes technológiahasználathoz. Így tulajdonképpen a PISA által is mért szövegértési, matematikai, természettudományos visszaesés következménye, hogy a digitális készségek esetében is jelentősen romlott a gyerekek teljesítménye az okostelefonok elterjedése óta.