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tisza politikus közpénz vip

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az új rend nem más, mint a régi, csak mások működtetik

2026. augusztus 25. 07:36

És akik most működtetik, nagyon is élvezik azokat a módszereket, amiket mélységesen elítéltek még egy évvel ezelőtt.

2026. augusztus 25. 07:36
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„Ismét, ugyanaz

Igen, már megint arról lesz szó, hogy a TISZA politikusai azt ígérték, hogy ők majd nem helikoptereznek, nem ülnek VIP-páholyba, mindig átláthatóan gazdálkodnak a közpénzekkel és soha nem fogják mellőzni a közbeszerzést, mert ők minőségileg mások, mint az előző kormány emberei.

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A választópolgárok hittek nekik. Megbüntettek minket, mert politikusaink helikoptereztek, VIP-páholyba ültek, nem mindig gazdálkodtak átláthatóan a közpénzekkel és volt, amikor mellőzték a közbeszerzéseket.

Most pedig azt látjuk, hogy a TISZA politikusai helikoptereznek, VIP-páholyba ülnek, nem mindig gazdálkodnak átláthatóan a közpénzekkel és néha – bár még csak 100 nap telt el – mellőzik a közbeszerzéseket. Erre bizony nagyon nehéz azt mondani, hogy minőségileg más lenne. Ha pedig hozzátesszük azt is, hogy – a Fidesz-kormányokkal ellentétben – a mostani kormány az alkotmányosság szellemével teljesen ellentétesen száműzte a hivatalban lévő és jogszerűen eljáró köztársasági elnököt, akkor még borúlátóbbak lehetünk a minőséget illetően. Különösen így van, ha láthatjuk, hogy a szokásoktól eltérően most már a támogatások reklámozásánál nyíltan használják a pártjelvényeket.

Vagy éppenséggel nézzük azt meg, hogy a pártújságukat az Országgyűlés Hivatalával adatják ki.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az új rend nem más, mint a régi, csak mások működtetik. És akik most működtetik, nagyon is élvezik azokat a módszereket, amiket mélységesen elítéltek még egy évvel ezelőtt.

A választópolgár pedig csak kapkodja a fejét, és gondolkozik, hogy nem vágták-e át, de nagyon.”

Fotó: Földházi Árpád

 

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Összesen 30 komment

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Sorrend:
kukubenko
2026. augusztus 25. 09:22
Fernandvix, te végbélféreg erről miért nem ugatsz. "2010-ben a teljes évre vonatkozó bruttó átlagkereset 202 525 forint, míg a nettó átlagbér 132 600 forint volt. Ezzel szemben 2026-ban (a legfrissebb tavaszi KSH adatok alapján) a bruttó átlagkereset már 770 000 – 780 000 forint, a nettó átlagkereset pedig 540 000 – 546 000 forint körül mozog." " 2010-ben átlagosan 3 779 000 ember dolgozott Magyarországon, míg 2026-ban a foglalkoztatottak száma már 4 620 000 és 4 650 000 fő között mozog. Ez azt jelenti, hogy 16 év alatt körülbelül 850 000 fős növekedés történt a munkaerőpiacon." 2010-ben Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) folyó áron 27 427 milliárd forint (dollárban kifejezve körülbelül 131,7 milliárd USD) volt. Ezzel szemben 2026-ban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss adatai szerint a magyar GDP eléri a 271,1 milliárd dollárt (ami a jelenlegi árfolyamok és az inflációs hatások mellett folyó áron már közel 96 000 – 98 000 milliárd forintos gazdasági teljesítményt jelent)."
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H3NY3_B-Oroszlan
2026. augusztus 25. 09:19
Mivel azonban a Fidesz salakanyaga próbálja működtetni, lehet ugyan, hogy titokban a NER temus változata szeretne lenni, de ahogy mondani szokás, szarból nem lehet várat építeni, úgy meg pláne nem, hogy a képességeikből csak a már meglévő kővár lerombolására futja.
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statiszta
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2026. augusztus 25. 09:10 Szerkesztve
Igen Tibor, de nézzél időköziket, mert az MSZP 2006-ban a Tiszához képest hasított... Ha indítasz egy pártot a Fidesz meg egy év múlva visszajön 9/10-el akkor sírhattok Orsolyával egymás vállán, még akkor is, ha bejuttok 5%-al. 2/3-nál ugynez. Nyilván, ha a már idegesen vakarózó Tiszás értelmetlenségiek leválasztása a megbízásod az más.
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lofejazagyban-2
2026. augusztus 25. 09:08
Tibor, igazad van, hogy a NER nyakába ömlött a saját szara. De van egy nem elhanyagolandó különbség: a titeket felváltani akaró bandának semmi sem túl nagy ár. Ahogyan Rákosiénak nem volt nagy ár a szovjet függés, úgy ezeknek a mai quislingeknek sem az az atlantista-német függés. Atillában lettek csicskák, ennyi.
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