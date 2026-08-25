Most pedig azt látjuk, hogy a TISZA politikusai helikoptereznek, VIP-páholyba ülnek, nem mindig gazdálkodnak átláthatóan a közpénzekkel és néha – bár még csak 100 nap telt el – mellőzik a közbeszerzéseket. Erre bizony nagyon nehéz azt mondani, hogy minőségileg más lenne. Ha pedig hozzátesszük azt is, hogy – a Fidesz-kormányokkal ellentétben – a mostani kormány az alkotmányosság szellemével teljesen ellentétesen száműzte a hivatalban lévő és jogszerűen eljáró köztársasági elnököt, akkor még borúlátóbbak lehetünk a minőséget illetően. Különösen így van, ha láthatjuk, hogy a szokásoktól eltérően most már a támogatások reklámozásánál nyíltan használják a pártjelvényeket.

Vagy éppenséggel nézzük azt meg, hogy a pártújságukat az Országgyűlés Hivatalával adatják ki.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az új rend nem más, mint a régi, csak mások működtetik. És akik most működtetik, nagyon is élvezik azokat a módszereket, amiket mélységesen elítéltek még egy évvel ezelőtt.