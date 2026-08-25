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És akik most működtetik, nagyon is élvezik azokat a módszereket, amiket mélységesen elítéltek még egy évvel ezelőtt.
„Ismét, ugyanaz
Igen, már megint arról lesz szó, hogy a TISZA politikusai azt ígérték, hogy ők majd nem helikoptereznek, nem ülnek VIP-páholyba, mindig átláthatóan gazdálkodnak a közpénzekkel és soha nem fogják mellőzni a közbeszerzést, mert ők minőségileg mások, mint az előző kormány emberei.
A választópolgárok hittek nekik. Megbüntettek minket, mert politikusaink helikoptereztek, VIP-páholyba ültek, nem mindig gazdálkodtak átláthatóan a közpénzekkel és volt, amikor mellőzték a közbeszerzéseket.
Most pedig azt látjuk, hogy a TISZA politikusai helikoptereznek, VIP-páholyba ülnek, nem mindig gazdálkodnak átláthatóan a közpénzekkel és néha – bár még csak 100 nap telt el – mellőzik a közbeszerzéseket. Erre bizony nagyon nehéz azt mondani, hogy minőségileg más lenne. Ha pedig hozzátesszük azt is, hogy – a Fidesz-kormányokkal ellentétben – a mostani kormány az alkotmányosság szellemével teljesen ellentétesen száműzte a hivatalban lévő és jogszerűen eljáró köztársasági elnököt, akkor még borúlátóbbak lehetünk a minőséget illetően. Különösen így van, ha láthatjuk, hogy a szokásoktól eltérően most már a támogatások reklámozásánál nyíltan használják a pártjelvényeket.
Vagy éppenséggel nézzük azt meg, hogy a pártújságukat az Országgyűlés Hivatalával adatják ki.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy az új rend nem más, mint a régi, csak mások működtetik. És akik most működtetik, nagyon is élvezik azokat a módszereket, amiket mélységesen elítéltek még egy évvel ezelőtt.
A választópolgár pedig csak kapkodja a fejét, és gondolkozik, hogy nem vágták-e át, de nagyon.”
Fotó: Földházi Árpád