Durva: csődöt jelent a Bayer Construct

A cég pénzügyi helyzete a megszokott üzletmenetben viszont már nem kezelhető.

A Bayer Construct által épített zuglói irodakomplexumba minisztériumok költöztek volna, ez azonban mostanra meghiúsult. Az Orbán-kormány idején, még 2023-ban vásárolta volna meg az állam a Bosnyák tér mögött épült zuglói irodakomplexumot. Az előszerződés szerint 2026. június 30-ig kellett volna az ingatlanok tulajdoni lapjáról törölni a másokat megillető elővásárlási jogokat a végleges üzlet feltételeként. Ez viszont elmaradt, így a telkek egy részén a zuglói önkormányzat joga fennmaradt.

Magyar Péter kormánya erre hivatkozva közölte azt augusztus elején, hogy eláll a vásárlástól: szerintük a beruházó maga szegte meg az egyik lényeges kötelezettségét. A Bayer-csoport és a döntéshozók folytattak tárgyalásokat, de nem sikerült elhárítani a jogi akadályt, így