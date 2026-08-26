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08. 26.
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bayer construct Zugló építőipar

Durva: csődöt jelent a Bayer Construct

2026. augusztus 26. 20:05

Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct építőipari nagyvállalat.

2026. augusztus 26. 20:05
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Súlyos pénzügyi kitettség, kedvezőtlen piaci folyamatok, egyes beruházások szabályozási környezetének megváltozása – ez áll a Bayer Construct Zrt. csődeljárási kezdeményezése mögött, valamint az, hogy a kormány eláll a Zuglói Irodakomplexum megvásárlásától.

A Bayer Construct most azt ígéri: a cég a csődeljárás idején is tovább fog működni, 

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a folyamatban lévő beruházásait befejezi és igyekszik kifizetni kivitelező partnereit. 

A cég pénzügyi helyzete a megszokott üzletmenetben viszont már nem kezelhető.

A Bayer Construct által épített zuglói irodakomplexumba minisztériumok költöztek volna, ez azonban mostanra meghiúsult. Az Orbán-kormány idején, még 2023-ban vásárolta volna meg az állam a Bosnyák tér mögött épült zuglói irodakomplexumot. Az előszerződés szerint 2026. június 30-ig kellett volna az ingatlanok tulajdoni lapjáról törölni a másokat megillető elővásárlási jogokat a végleges üzlet feltételeként. Ez viszont elmaradt, így a telkek egy részén a zuglói önkormányzat joga fennmaradt.

Magyar Péter kormánya erre hivatkozva közölte azt augusztus elején, hogy eláll a vásárlástól: szerintük a beruházó maga szegte meg az egyik lényeges kötelezettségét. A Bayer-csoport és a döntéshozók folytattak tárgyalásokat, de nem sikerült elhárítani a jogi akadályt, így 

a vállalat pert helyezett kilátásba az állammal szemben.

A vitába beszállt a zuglói önkormányzat is: ha a kerületi képviselő-testület megszavazza, akkor pert indítanak az irodakomplexumot építtető céggel szemben. A kerület szerint a cég több ponton megsértette a még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért vele fizettetnék meg az ebből eredő károkat.

 

(kép forrása: videórészlet)

 

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Összesen 30 komment

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Sorrend:
palika-2020
2026. augusztus 26. 21:08
A Tisza meg fog bukni. A farkas falkaban ha valamelyik mindenkire tamad, az nem vezeto lesz, hanem halott.
Válasz erre
2
0
Hohokam
•••
2026. augusztus 26. 20:56 Szerkesztve
Árad a csőd. A Tisza-szavazó Bayer alkalmazottaknak is kellemes iskolakezdést (támogatás nélkül), gyerekeik tanárainak TÉR-értékelés alapú fizetés-kiegészítés nélküli felszabadult oktatást kívánok.
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6
0
rottyos-ducse
2026. augusztus 26. 20:56
Ezek is az allam csecsen logtak ezek szerint
Válasz erre
0
4
heteroptera-2
2026. augusztus 26. 20:38
Sajnos azt kell mondanom, hogy az összes, "neres, maffia, tolvaj, stb..." aljas jelzőkkel illetett cégnek le kell állni. Csőd, roló le. Aztán a több százezer munkanélküli láttán talán észhez térnek az emberek, hogy mit tettek. Friss hír, hogy az oroszok megüzenték, hogy Moszkva szerint akár az olaj- és gázszállítás is veszélybe kerülhet, miután Budapest hivatalos dokumentumban fenyegetésként azonosította Oroszországot. Ezeknek menni kell, mert katasztófa lesz!
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15
0
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