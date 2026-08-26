Durva: csődöt jelent a Bayer Construct

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Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct építőipari nagyvállalat.
Súlyos pénzügyi kitettség, kedvezőtlen piaci folyamatok, egyes beruházások szabályozási környezetének megváltozása – ez áll a Bayer Construct Zrt. csődeljárási kezdeményezése mögött, valamint az, hogy a kormány eláll a Zuglói Irodakomplexum megvásárlásától.
A Bayer Construct most azt ígéri: a cég a csődeljárás idején is tovább fog működni,
a folyamatban lévő beruházásait befejezi és igyekszik kifizetni kivitelező partnereit.
A cég pénzügyi helyzete a megszokott üzletmenetben viszont már nem kezelhető.
A Bayer Construct által épített zuglói irodakomplexumba minisztériumok költöztek volna, ez azonban mostanra meghiúsult. Az Orbán-kormány idején, még 2023-ban vásárolta volna meg az állam a Bosnyák tér mögött épült zuglói irodakomplexumot. Az előszerződés szerint 2026. június 30-ig kellett volna az ingatlanok tulajdoni lapjáról törölni a másokat megillető elővásárlási jogokat a végleges üzlet feltételeként. Ez viszont elmaradt, így a telkek egy részén a zuglói önkormányzat joga fennmaradt.
Magyar Péter kormánya erre hivatkozva közölte azt augusztus elején, hogy eláll a vásárlástól: szerintük a beruházó maga szegte meg az egyik lényeges kötelezettségét. A Bayer-csoport és a döntéshozók folytattak tárgyalásokat, de nem sikerült elhárítani a jogi akadályt, így
a vállalat pert helyezett kilátásba az állammal szemben.
A vitába beszállt a zuglói önkormányzat is: ha a kerületi képviselő-testület megszavazza, akkor pert indítanak az irodakomplexumot építtető céggel szemben. A kerület szerint a cég több ponton megsértette a még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért vele fizettetnék meg az ebből eredő károkat.
(kép forrása: videórészlet)