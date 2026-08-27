Ft
Ft
30°C
16°C
Ft
Ft
30°C
16°C
08. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 27.
csütörtök
bayer construct bosnyák tér zugló Magyar Péter

Megszólalt a csődeljárásról a Bayer Construct

2026. augusztus 27. 18:55

A csődeljárás alatt a fenntartják a működést, mindent megtesznek azért, hogy a partnerek hozzájussanak munkájuk ellenértékéhez.

2026. augusztus 27. 18:55
null

Az eljárás kezdeményezésekor a tulajdonos tekintettel volt a társaság és a cégcsoport  vonatkozásában az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget  eredményező fejleményekre, így különösen egyes konkrét, előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására, továbbá a Zuglóban befejezett  komplex ingatlanfejlesztési projektre irányuló kormányzati döntésre, valamint az  összességében is kifejezetten negatív ingatlanpiaci tendenciákra”írta a Bayer Construct a Magyar Nemzet megkeresésére.

A csődeljárás alatt a társaság csődvédelem alatt áll, amelynek célja, hogy hitelezőivel csődegyezséget kössön annak érdekében, hogy a cég, illetve a cégcsoport jövőbeni működése biztosított legyen.

A társaság úgynevezett reorganizációs szervezetet állított fel, amely a bíróság által kirendelendő vagyonfelügyelő bevonásával reorganizációs tervet dolgoz ki a reorganizáció és a sikeres csődegyezség érdekében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Jelezték azt is, hogy a vállalat a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belül a hitelezőkkel egyezségi tárgyalást tart, amelynek során a társaság kezdeményezi a csődegyezségi megállapodás  megkötését.

Ennek elérése érdekében a csődeljárás alatt a fenntartják a működést, munkavállalóiknak közreműködésével minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy a folyamatban lévő beruházásokat megfelelő módon – határidőben és magas műszaki színvonalon – teljesítsék és a rendes működési körébe eső kivitelezési feladatokban közreműködő partnerek (alvállalkozók, beszállítók) munkájának ellenértékét a továbbiakban is korrekten megtérítse.

„A társaság teljes mértékben elkötelezett abban, hogy a csődvédelem alatt a hitelezőivel  megállapodjon, és ennek eredményeképpen – a csődeljárás lezárását követően – a cég a további rendes működését folytathassa” – tették hozzá.

Csődöt jelentett a Bayer Construct

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct építőipari nagyvállalat.

Ezt is ajánljuk a témában

A Bayer Construct által épített zuglói irodakomplexumba minisztériumok költöztek volna, ez azonban mostanra meghiúsult. Az Orbán-kormány idején, még 2023-ban vásárolta volna meg az állam a Bosnyák tér mögött épült zuglói irodakomplexumot. Az előszerződés szerint 2026. június 30-ig kellett volna az ingatlanok tulajdoni lapjáról törölni a másokat megillető elővásárlási jogokat a végleges üzlet feltételeként. Ez viszont elmaradt, így a telkek egy részén a zuglói önkormányzat joga fennmaradt.

Magyar Péter kormánya erre hivatkozva közölte azt augusztus elején, hogy eláll a vásárlástól: szerintük a beruházó maga szegte meg az egyik lényeges kötelezettségét. A Bayer-csoport és a döntéshozók folytattak tárgyalásokat, de nem sikerült elhárítani a jogi akadályt, így

a vállalat pert helyezett kilátásba az állammal szemben.

A vitába beszállt a zuglói önkormányzat is: ha a kerületi képviselő-testület megszavazza, akkor pert indítanak az irodakomplexumot építtető céggel szemben. A kerület szerint a cég több ponton megsértette a még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért vele fizettetnék meg az ebből eredő károkat.
 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
2026. augusztus 27. 19:58
Árad a TISZA,elmossa 16 év mocskát.Soha többé fityiszt!
Válasz erre
1
2
falusi22
2026. augusztus 27. 19:56
Még 1 év leszámolnak az összes jelentős Orbánhoz köthető céghez közben az AVH keresi a “ nagy halakat” és 60 ezer milliárd forintot ez elmúlik onnantól nagyon érdekes lesz az életünk közben az Orbánra fogott energia válság begyűrűzései fűtési mind üzemanyag szinten illetve hogy szar lett az élet az is Orbán miatt úgyhogy Orbánnak fel kell kötni a gatyát
Válasz erre
0
0
scorpicores
2026. augusztus 27. 19:30
Annó bizonyos emberekre (kulák) mutattak rá, most cégeket minősítenek (neres), nem csoda, h zuhannak a gki bizalmi indexek és a beruházások...Aki ilyen környezetben beruház, le a kalappal...Mi van,ha egyik gazd partneremet "Neresnek" minősítik, aki hasonlan csődvédelembe menekül...Futhatok a pénzem után...Graat !!!
Válasz erre
3
1
Unknown
2026. augusztus 27. 19:24
Ha sikerül tönkre tenniük az kb 20.000 munkanélküli és a GDP-. 5%. Igy is tül magas a GDP. Mármit a némethez viszonyítva....
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!