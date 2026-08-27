Megszólalt a csődeljárásról a Bayer Construct

Durva: csődöt jelent a Bayer Construct
Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct építőipari nagyvállalat.
A csődeljárás alatt a fenntartják a működést, mindent megtesznek azért, hogy a partnerek hozzájussanak munkájuk ellenértékéhez.
„Az eljárás kezdeményezésekor a tulajdonos tekintettel volt a társaság és a cégcsoport vonatkozásában az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, így különösen egyes konkrét, előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására, továbbá a Zuglóban befejezett komplex ingatlanfejlesztési projektre irányuló kormányzati döntésre, valamint az összességében is kifejezetten negatív ingatlanpiaci tendenciákra” – írta a Bayer Construct a Magyar Nemzet megkeresésére.
A csődeljárás alatt a társaság csődvédelem alatt áll, amelynek célja, hogy hitelezőivel csődegyezséget kössön annak érdekében, hogy a cég, illetve a cégcsoport jövőbeni működése biztosított legyen.
A társaság úgynevezett reorganizációs szervezetet állított fel, amely a bíróság által kirendelendő vagyonfelügyelő bevonásával reorganizációs tervet dolgoz ki a reorganizáció és a sikeres csődegyezség érdekében.
Jelezték azt is, hogy a vállalat a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belül a hitelezőkkel egyezségi tárgyalást tart, amelynek során a társaság kezdeményezi a csődegyezségi megállapodás megkötését.
Ennek elérése érdekében a csődeljárás alatt a fenntartják a működést, munkavállalóiknak közreműködésével minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy a folyamatban lévő beruházásokat megfelelő módon – határidőben és magas műszaki színvonalon – teljesítsék és a rendes működési körébe eső kivitelezési feladatokban közreműködő partnerek (alvállalkozók, beszállítók) munkájának ellenértékét a továbbiakban is korrekten megtérítse.
„A társaság teljes mértékben elkötelezett abban, hogy a csődvédelem alatt a hitelezőivel megállapodjon, és ennek eredményeképpen – a csődeljárás lezárását követően – a cég a további rendes működését folytathassa” – tették hozzá.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct építőipari nagyvállalat.
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Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct építőipari nagyvállalat.
A Bayer Construct által épített zuglói irodakomplexumba minisztériumok költöztek volna, ez azonban mostanra meghiúsult. Az Orbán-kormány idején, még 2023-ban vásárolta volna meg az állam a Bosnyák tér mögött épült zuglói irodakomplexumot. Az előszerződés szerint 2026. június 30-ig kellett volna az ingatlanok tulajdoni lapjáról törölni a másokat megillető elővásárlási jogokat a végleges üzlet feltételeként. Ez viszont elmaradt, így a telkek egy részén a zuglói önkormányzat joga fennmaradt.
Magyar Péter kormánya erre hivatkozva közölte azt augusztus elején, hogy eláll a vásárlástól: szerintük a beruházó maga szegte meg az egyik lényeges kötelezettségét. A Bayer-csoport és a döntéshozók folytattak tárgyalásokat, de nem sikerült elhárítani a jogi akadályt, így
a vállalat pert helyezett kilátásba az állammal szemben.
A vitába beszállt a zuglói önkormányzat is: ha a kerületi képviselő-testület megszavazza, akkor pert indítanak az irodakomplexumot építtető céggel szemben. A kerület szerint a cég több ponton megsértette a még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért vele fizettetnék meg az ebből eredő károkat.