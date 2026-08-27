Megszólalt a csődeljárásról a Bayer Construct

„Az eljárás kezdeményezésekor a tulajdonos tekintettel volt a társaság és a cégcsoport vonatkozásában az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, így különösen egyes konkrét, előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására, továbbá a Zuglóban befejezett komplex ingatlanfejlesztési projektre irányuló kormányzati döntésre, valamint az összességében is kifejezetten negatív ingatlanpiaci tendenciákra” – írta a Bayer Construct a Magyar Nemzet megkeresésére.

A csődeljárás alatt a társaság csődvédelem alatt áll, amelynek célja, hogy hitelezőivel csődegyezséget kössön annak érdekében, hogy a cég, illetve a cégcsoport jövőbeni működése biztosított legyen.

A társaság úgynevezett reorganizációs szervezetet állított fel, amely a bíróság által kirendelendő vagyonfelügyelő bevonásával reorganizációs tervet dolgoz ki a reorganizáció és a sikeres csődegyezség érdekében.