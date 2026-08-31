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negyed bayer construct Lang csődeljárás

A beruházó szerint nem veszélyezteti a Láng Negyed projektet a Bayer Construct csődeljárása

2026. augusztus 31. 16:21

A cél továbbra is az, hogy az ingatlanokat határidőre és a vállalt műszaki tartalommal adják át. A fejlesztő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bayer Construct esetében nem felszámolásról van szó.

2026. augusztus 31. 16:21
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A Láng Negyed fejlesztője, a Southblaze Kft. szerint a Bayer Construct Zrt. ellen indult csődeljárás nem befolyásolja a XIII. kerületben épülő ingatlanfejlesztés megvalósítását. A társaság közölte: a Bayer kizárólag kivitelezőként vesz részt a projektben, a tulajdonosi, finanszírozási és döntéshozatali struktúrának nem része – írja az Index. 

A fejlesztő a sajtóban megjelent találgatásokra reagálva hangsúlyozta, hogy 

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a beruházás a tervek szerint halad. 

A jelenlegi ütemezés alapján a mélyépítési munkálatok szeptember végére lezárulnak, ezt követően kezdődhet meg a szerkezetépítés – folytatódik a cikk.

A Southblaze kiemelte, a lakásvásárlóknak nem kell késedelmekre számítaniuk: a cél továbbra is az, hogy az ingatlanokat határidőre és a vállalt műszaki tartalommal adják át. A cég megerősítette, hogy a projekt megvalósítását és minőségét szükség esetén a kivitelező személyétől függetlenül is biztosítani tudja. 

A fejlesztő arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a Bayer Construct esetében csődeljárásról, nem pedig felszámolásról van szó.

A vállalat működése folytatódik, miközben megállapodásra törekszik hitelezőivel és a folyamatban lévő beruházások befejezésére készül.

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A Láng Negyed a volt Láng Gépgyár területén épül. A beruházás célja egy új, vegyes funkciójú városnegyed kialakítása, amely az ipari örökség elemeinek megőrzése mellett lakó-, közösségi és zöldfelületeket is magában foglal. A fejlesztő szándéka szerint az egykori barnamezős ipari terület helyén egy modern, élhető városrész jön létre.

Fotó: langnegyed.hu

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Dorset Naga
2026. augusztus 31. 18:40
DE örülök, hogy otthagytam a Váci úti lakásom. Meg ugye egész pestet.
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pollip
2026. augusztus 31. 17:03
Ezek szerint a kormány még egyszer nekifut, ha még tudnak működni!
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2
0
gullwing
2026. augusztus 31. 17:01
Hiszi a piszi.. Meg az agyhalott tiszás.
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0
0
tekla-ssy
2026. augusztus 31. 16:58
Jahhh, majd a nemet cegek atveszik es idoben befejezik...
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2
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