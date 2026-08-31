A beruházó szerint nem veszélyezteti a Láng Negyed projektet a Bayer Construct csődeljárása

A jelenlegi ütemezés alapján a mélyépítési munkálatok szeptember végére lezárulnak, ezt követően kezdődhet meg a szerkezetépítés – folytatódik a cikk.

A Southblaze kiemelte, a lakásvásárlóknak nem kell késedelmekre számítaniuk: a cél továbbra is az, hogy az ingatlanokat határidőre és a vállalt műszaki tartalommal adják át. A cég megerősítette, hogy a projekt megvalósítását és minőségét szükség esetén a kivitelező személyétől függetlenül is biztosítani tudja.

A fejlesztő arra is felhívta a figyelmet, hogy