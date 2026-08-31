A beruházó szerint nem veszélyezteti a Láng Negyed projektet a Bayer Construct csődeljárása

Megszólalt a csődeljárásról a Bayer Construct
A csődeljárás alatt a fenntartják a működést, mindent megtesznek azért, hogy a partnerek hozzájussanak munkájuk ellenértékéhez.
A cél továbbra is az, hogy az ingatlanokat határidőre és a vállalt műszaki tartalommal adják át. A fejlesztő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bayer Construct esetében nem felszámolásról van szó.
A Láng Negyed fejlesztője, a Southblaze Kft. szerint a Bayer Construct Zrt. ellen indult csődeljárás nem befolyásolja a XIII. kerületben épülő ingatlanfejlesztés megvalósítását. A társaság közölte: a Bayer kizárólag kivitelezőként vesz részt a projektben, a tulajdonosi, finanszírozási és döntéshozatali struktúrának nem része – írja az Index.
A fejlesztő a sajtóban megjelent találgatásokra reagálva hangsúlyozta, hogy
a beruházás a tervek szerint halad.
A jelenlegi ütemezés alapján a mélyépítési munkálatok szeptember végére lezárulnak, ezt követően kezdődhet meg a szerkezetépítés – folytatódik a cikk.
A Southblaze kiemelte, a lakásvásárlóknak nem kell késedelmekre számítaniuk: a cél továbbra is az, hogy az ingatlanokat határidőre és a vállalt műszaki tartalommal adják át. A cég megerősítette, hogy a projekt megvalósítását és minőségét szükség esetén a kivitelező személyétől függetlenül is biztosítani tudja.
A fejlesztő arra is felhívta a figyelmet, hogy
a Bayer Construct esetében csődeljárásról, nem pedig felszámolásról van szó.
A vállalat működése folytatódik, miközben megállapodásra törekszik hitelezőivel és a folyamatban lévő beruházások befejezésére készül.
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A csődeljárás alatt a fenntartják a működést, mindent megtesznek azért, hogy a partnerek hozzájussanak munkájuk ellenértékéhez.
A Láng Negyed a volt Láng Gépgyár területén épül. A beruházás célja egy új, vegyes funkciójú városnegyed kialakítása, amely az ipari örökség elemeinek megőrzése mellett lakó-, közösségi és zöldfelületeket is magában foglal. A fejlesztő szándéka szerint az egykori barnamezős ipari terület helyén egy modern, élhető városrész jön létre.
Fotó: langnegyed.hu