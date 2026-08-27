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földházi árpád raskó györgy schiffer

„Csattanjon a bilincs” – Schiffer odaszúrt az elszámoltatást követelőknek

2026. augusztus 27. 22:02

Nézzük meg kikből lettek az első latifundium-tulajdonosok a gengszterváltás után! – írta az ügyvéd Facebook-oldalán.

2026. augusztus 27. 22:02
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Schiffer nem fukarkodott jelzőkkel posztjában, amelyben Raskó György szövegét vette célkeresztbe.

„Azt írja az agrártárca szürke eminenciása, Raskó György (igen, az a Raskó): »Azaz kattanjon bilincs néhány kiugróan botrányos lopás, sikkasztás főkolomposainak csuklóján.«” – emelte ki az LMP egykori társelnöke, majd így folytatta:

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Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Összesen 8 komment

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survivor
2026. augusztus 27. 23:12
Nagyon durva lesz ! Ha Polos behozza a migriket, az energia megdragul, a rezsicsök megszűnik, a 13. havi nyugdij, a CSOK ugrik...lesz szemkilöves...
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survivor
2026. augusztus 27. 23:08
Itt qrva nagy botranyok lesznek-- MINDEN OLDAL FELŐL. Mert ha Poloska tabula rasat aksr, akkor abba a ballib is beleesik. A ballib megmondók már MOST erzik, hogy tullőttek a célon... Nincs BALOLDAL, nincs kis LIBSIPART OLDAL... a radikalisok vannak... Óriasi instabilitas lesz...
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Galerida
2026. augusztus 27. 23:03
A maszájok szerint valaha minden szarvasmarha az övék volt, tehát akinek rajtuk kívül van tehene, az tőlük lopta! Pont így gondolkodnak a ballibek, hiszen a bolsik elvettek mindent az emberektől, az övék volt a suszterműhely és a Csepel Művek is! Nagyon nehezen emésztik, hogy már nem képesek mindent birtokolni!
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europész
2026. augusztus 27. 22:34
Pontosan emlékszem,hogy párttitkárok komcsi igazgatók,üzemvezetők,gyárigazgatók,tsz elnökök,agronómusok,tanácselnökök,hazafias népfront vezetők miként vásarolták meg a hirtelen müködésképtelennek nyílvánitott állami vállalatokat,üzemeket,tszeket és más egyéb gazdálkodó jól működö szolgáltató üzemeket privatizálás címén.Azokat elég rövid idő alatt eladták jó bevételnek látszó némi pénzecskéért.Az országot kiárulták volna. Mocskos élősködő komcsik.
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