„Csattanjon a bilincs” – Schiffer odaszúrt az elszámoltatást követelőknek

Így birkázza a Fidesz-szavazókat Magyar Péter tanácsadója
Raskó György elszabadult.
Nézzük meg kikből lettek az első latifundium-tulajdonosok a gengszterváltás után! – írta az ügyvéd Facebook-oldalán.
Schiffer nem fukarkodott jelzőkkel posztjában, amelyben Raskó György szövegét vette célkeresztbe.
„Azt írja az agrártárca szürke eminenciása, Raskó György (igen, az a Raskó): »Azaz kattanjon bilincs néhány kiugróan botrányos lopás, sikkasztás főkolomposainak csuklóján.«” – emelte ki az LMP egykori társelnöke, majd így folytatta:
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Raskó György elszabadult.
„Rendben. Azt javasolnám, ha már 'alkotmányos helyreállítás' címén amúgyis felfüggesztgetik a jogállamot, röppenjünk csak vissza az időben úgy harmincöt évet és nézzük meg szépen a magyar élelmiszeripar, a magyar feldolgozóipar idegen kézre játszását és bedöntését, a termelőszövetkezetek szétverését, nézzük meg kikből lettek az első latifundium-tulajdonosok a gengszterváltás után!”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád