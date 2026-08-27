„Csattanjon a bilincs” – Schiffer odaszúrt az elszámoltatást követelőknek

„Rendben. Azt javasolnám, ha már 'alkotmányos helyreállítás' címén amúgyis felfüggesztgetik a jogállamot, röppenjünk csak vissza az időben úgy harmincöt évet és nézzük meg szépen a magyar élelmiszeripar, a magyar feldolgozóipar idegen kézre játszását és bedöntését, a termelőszövetkezetek szétverését, nézzük meg kikből lettek az első latifundium-tulajdonosok a gengszterváltás után!”