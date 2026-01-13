Így birkázza a Fidesz-szavazókat Magyar Péter tanácsadója

Magyar Péter szakértője Varsóba repült, és Ukrajna csatlakozásáról tárgyalt Tusk embereivel
A megbeszélés részleteiről egyelőre nincs információ.
Raskó György elszabadult.
„A Fidesz-birkának mindegy, magyarázhatod 100 évig” – írta Raskó György a Facebook-oldalán. Magyar Péter agrárszakértője a Tisza Párt elnökének a bejegyzését osztotta újra, melyben a pártelnök a nyilvánosságban a Tiszához köthető megszorítócsomagról értekezik.
Tavaly novemberben beszámoltunk róla, hogy Raskó György agrárközgazdász Varsóban tárgyalt Ukrajna uniós csatlakozásáról. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy Magyar Péter agrárszakértője a Tisza Párt megbízásából találkozott a lengyel kormány „magas rangú” tagjával.
Ismert, teljes mellszélességgel támogatja a Tisza Pártot a baloldali ellenzék előző miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester, aki 2022-ben vereséget szenvedett a Fidesszel szemben, egy közelmúltbeli interjúban sikeresnek nevezte az ellenzék előválasztását, és Magyar Péter országjárását, majd a tőle megszokott módon elég durván fogalmazott a választókkal kapcsolatban.
Emlékezetes, Márki-Zay „sötétben tartott és trágyával etetett gombákként” azonosította a jobboldali szavazókat.
Amennyiben ez nem lett volna elég, Márki-Zay Péter képes volt emelni a tétet. Miután a fenti mondatok miatt magyarázkodásra kényszerült, nemhogy visszavett volna, hanem megint sértegetni kezdte az embereket.
Márki-Zay kijelentette, hogy előbb idézett mondatait „csak a legostobább Fidesz-szavazók vehették magukra”, majd hozzátette, hogy „akik elhiszik, hogy a Fidesz bevándorlás-ellenes, azok végtelenül ostobák”.
A balliberális tábor bukott miniszterelnök-jelöltje nem tud felhagyni a szavazók sértegetésével. Márki-Zay Péter, aki ma már a Tisza Párt támogatója, megint nekitámadt a Fidesz-szavazóknak, most éppen agymosott közönséget emlegetett.
