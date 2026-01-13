Így birkázza a Fidesz-szavazókat Magyar Péter tanácsadója

Ismert, teljes mellszélességgel támogatja a Tisza Pártot a baloldali ellenzék előző miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester, aki 2022-ben vereséget szenvedett a Fidesszel szemben, egy közelmúltbeli interjúban sikeresnek nevezte az ellenzék előválasztását, és Magyar Péter országjárását, majd a tőle megszokott módon elég durván fogalmazott a választókkal kapcsolatban.

Emlékezetes, Márki-Zay „sötétben tartott és trágyával etetett gombákként” azonosította a jobboldali szavazókat.

Amennyiben ez nem lett volna elég, Márki-Zay Péter képes volt emelni a tétet. Miután a fenti mondatok miatt magyarázkodásra kényszerült, nemhogy visszavett volna, hanem megint sértegetni kezdte az embereket.

Márki-Zay kijelentette, hogy előbb idézett mondatait „csak a legostobább Fidesz-szavazók vehették magukra”, majd hozzátette, hogy „akik elhiszik, hogy a Fidesz bevándorlás-ellenes, azok végtelenül ostobák”.